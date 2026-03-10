રેલવેમાં નોકરી કરવાની સોનેરી તક, 1 લાખ રૂપિયાથી વધુ છે પગાર

Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝJobsરેલવેમાં નોકરી કરવાની સોનેરી તક, 1 લાખ રૂપિયાથી વધુ છે પગાર

RailTel Recruitment 2026 : રેલવેમાં નોકરી કરવાનું ઘણા લોકોનું સપનું હોય છે. રેલટેલ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયાએ મેનેજર, ડેપ્યુટી મેનેજર અને સિનિયર મેનેજર પદોની ભરતી માટે નોટિફિકેશન બહાર પાડ્યું છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 10, 2026, 11:35 AM IST

RailTel Recruitment 2026 : સરકારી નોકરીનું સપનું જોતા ઉમેદવારો માટે આ એક મહત્વપૂર્ણ સમય છે. દર વર્ષે રેલવે લાખો ખાલી જગ્યાઓની જાહેરાત કરે છે. રેલવે મંત્રાલય હેઠળની કંપની, રેલટેલ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયાએ મેનેજર, ડેપ્યુટી મેનેજર અને સિનિયર મેનેજરના પદો પર ભરતી માટે એક નોટિફિકેશન બહાર પાડ્યું છે. કુલ નવ જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે. આ જગ્યાઓ માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 6 એપ્રિલ છે. રસ ધરાવતા ઉમેદવારો આ જગ્યાઓ માટે ઓફલાઈન અરજી કરી શકે છે.

આ જગ્યાઓ પર નિમણૂકો કરવામાં આવશે

આ રેલટેલ ભરતીમાં કુલ 9 જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે. જેમાં 3 ડેપ્યુટી મેનેજર (સિસ્ટમ એડમિન), 4 મેનેજર (ડેટાબેઝ/IT), અને 2 સિનિયર મેનેજર (સિસ્ટમ એડમિન/IT)નો સમાવેશ થાય છે.

પાત્રતા માપદંડ

અરજદારો પાસે માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી BE, BTech, MCA, અથવા MSc (ઇલેક્ટ્રોનિક્સ) ડિગ્રી હોવી જરૂરી છે. ઉમેદવારો પાસે સંબંધિત ડોક્યુમેન્ટ પણ હોવા જરૂરી છે.

વય મર્યાદા 

આ જગ્યાઓ માટે અરજી કરતા ઉમેદવારોએ વય મર્યાદા પર પણ ધ્યાન આપવું જરૂરી છે. જે પદના આધારે બદલાય છે. ડેપ્યુટી મેનેજર માટે વય મર્યાદા 21 થી 30 વર્ષ સુધીની છે. મેનેજર માટે વય મર્યાદા 23 થી 31 વર્ષ સુધીની છે. જોકે, અનામત કેટેગરીના ઉમેદવારોને નિયમો મુજબ છૂટ મળશે.

પગાર

પસંદ કરાયેલા ઉમેદવારોને તેમના પદના આધારે પગાર મળશે. ડેપ્યુટી મેનેજર માટે પગાર દર મહિને 40,000થી 140,000 સુધીનો હોઈ શકે છે, મેનેજર માટે 50,000થી 160,000 સુધીનો હોઈ શકે છે. સિનિયર મેનેજરને 60,000થી 1,80,000ની વચ્ચે પગાર મળી શકે છે.

પસંદગી પ્રક્રિયા

ઉમેદવારો માટે પહેલા લેખિત પરીક્ષા અથવા સ્કિલ ટેસ્ટનું આયોજન કરવામાં આવશે. જે તેમના ટેકનિકલ જ્ઞાન અને કાર્ય ક્ષમતાનું મૂલ્યાંકન કરશે. આમાં પાસ થનારા ઉમેદવારોને પછી ઇન્ટરવ્યુ માટે બોલાવવામાં આવશે. આ માટે ઉમેદવારોએ સત્તાવાર વેબસાઇટ, railtelindia.com પરથી અરજી ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવું પડશે. ત્યારબાદ ફોર્મ ભરો અને બધા જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ પોસ્ટ દ્વારા રેલટેલ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ, પ્લેટ-A, છઠ્ઠો માળ, ઓફિસ બ્લોક-2, પૂર્વ કિદવાઈ નગર, નવી દિલ્હી - 110023 પર મોકલી આપો. 
 

Railway Recruitment 2026railway jobRailTel vacancyRailTel Recruitment

