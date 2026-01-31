Prev
10મું પાસ માટે સરકારી નોકરીની સોનેરી તક, રેલવેમાં 22000 જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેર, જાણો કેટલો છે પગાર

Railway Recruitment 2026 : સરકારી નોકરીની તૈયારી કરી રહેલા ઉમેદવારો માટે એક સારી તક આવી છે. ભારતીય રેલવે વિભાગ દ્વારા ગ્રુપ-Dની કુલ 22 હજાર જગ્યા પર ભરતીની જાહેરત કરવામાં આવી છે. ત્યારે આ લેખમાં અરજી કેવી રીતે કરવી, ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ કઈ છે, તે અંગે જાણીશું. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 31, 2026, 02:14 PM IST

Trending Photos

Railway Recruitment 2026 : રેલવેમાં નવી ભરતીની રાહ જોઈ રહેલા યુવાનો માટે સારા સમાચાર છે. રેલવે ભરતી બોર્ડ (RRB)એ 21,997 જગ્યાઓ માટે ગ્રુપ-Dની જગ્યાઓ માટે વિગતવાર જાહેરાત બહાર પાડી છે. આ ભરતી માટે આજથી એટલે કે  31 જાન્યુઆરીથી ઓનલાઈન અરજી શરૂ થઈ ગઈ છે. ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 02 માર્ચ, 2026 છે. 

કોણ કરી શકે છે અરજી ?

18થી 33 વર્ષની વયના ઉમેદવારો આ ભરતી માટે અરજી કરી શકે છે. નિયમો મુજબ, OBCને 3 વર્ષની વય મર્યાદામાં અને SC/STને 5 વર્ષની વય મર્યાદામાં છૂટ મળશે. આ ભરતી એવા ઉમેદવારો માટે ખુલ્લી છે, જેમણે 10મું ધોરણ પાસ કર્યું હોય અને ITI પૂર્ણ કર્યું હોય.

કેટલો છે પગાર ?

વિવિધ લેવલ-1 પદો માટે પસંદ કરાયેલા ઉમેદવારોને 7મા કેન્દ્રીય પગાર પંચ (CPC)ના પગાર મેટ્રિક્સના લેવલ-1 મુજબ શરૂઆતમાં પગાર દર મહિને 18,000થી શરૂ થશે. આ ઉપરાંત ઉમેદવારોને કેન્દ્ર સરકારના નિયમો અનુસાર અન્ય ભથ્થાં અને લાભો, જેમ કે ઘર ભથ્થું, મોંઘવારી ભથ્થું અને અન્ય લાભો મળશે.

કેવી રીતે કરવી અરજી ? 

  • સૌપ્રથમ RRBની સત્તાવાર વેબસાઇટ, www.rrbapply.gov.in પર જાઓ
  • હોમપેજ પર "એકાઉન્ટ બનાવો" અથવા "રજીસ્ટ્રેશન" વિકલ્પ દેખાશે. તેના પર ક્લિક કરો
  • તમારું નામ, ઇમેઇલ સરનામું અને ફોન નંબર જેવી માહિતી દાખલ કરીને "રજીસ્ટ્રેશન" કરો
  • આ પછી સ્ક્રીન પર નવી સૂચના દેખાશે, તેના પર ક્લિક કરો
  • અરજી ફોર્મ ખુલશે. વિનંતી કરેલી વિગતો દાખલ કરો
  • બધી વિગતો ભર્યા પછી, જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ સબમિટ કરો
  • તમારા પાસપોર્ટ ફોટોગ્રાફ અને સહીની સ્કેન કરેલી કોપી અપલોડ કરો
  • અંતમાં અરજી ફી ચૂકવો અને અરજી ફોર્મને ચેક કર્યા પછી સબમિટ કરો
  • આ પછી અરજીની પ્રિન્ટ આઉટ લઈ લો.

 

Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, બિઝનેસ, ઓટો, ટેક, જોબ્સ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું

