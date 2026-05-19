/રેલવેમાં નીકળી બમ્પર ભરતી, 6 હજારથી વધુ જગ્યા ભરાશે, જાણો ક્યારે શરૂ થશે પ્રક્રિયા

Jobs News: રેલવેમાં નોકરીની ઇચ્છા રાખનાર લોકો માટે એક સારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. રેલવેમાં 6 હજારથી વધુ જગ્યા પર ભરતી બહાર પાડી છે, જેના માટે અરજી પ્રક્રિયા 30 જૂનથી શરૂ થઈ જશે. ઇચ્છુક ઉમેદવાર 29 જુલાઈ સુધી અરજી કરી શકશો.
કેટલી જગ્યા ભરવામાં આવશે?
આ ભરતી કુલ 6565 જગ્યા ભરવા માટે થઈ રહી છે. તેમાં ગ્રેડ 1મા 352 તો ગ્રેડ-2ના 6242 પદ ભરવામાં આવશે. રેલવે રિક્રૂટમેન્ટ બોર્ડ (RRB) દ્વારા ટેક્નિકલ પદો પર આ ભરતી કરવામાં આવી રહી છે.
અરજી માટે ઉંમર મર્યાદા કેટલી છે?
ગ્રેડ-1 પોસ્ટ માટે 18થી 33 વર્ષ સુધીની ઉંમરના લોકો અરજી કરી શકે છે. તો ગ્રેડ-2 પોસ્ટ માટે 18થી 30 વર્ષની ઉંમરના લોકો અરજી કરી શકે છે.
ક્યાં કેટલા પદો ભરાશે?
મધ્ય રેલ્વે, મુંબઈ - 870
દક્ષિણ રેલવે, ચેન્નાઈ - 785
ઉત્તરપૂર્વ સીમા રેલવે, ગુવાહાટી - 701
દક્ષિણ પૂર્વ રેલવે, કોલકાતા - 576
ઉત્તર રેલવે, નવી દિલ્હી - 548
પશ્ચિમ રેલવે, મુંબઈ - 544
ઉત્પાદન એકમો (BLW/CLW/ICF) - 499
દક્ષિણ મધ્ય રેલવે, સિકંદરાબાદ - 368
પૂર્વીય રેલવે, કોલકાતા - 291
ઉત્તર મધ્ય રેલવે, કોલકાતા - 268
દક્ષિણ પશ્ચિમ રેલવે, હુબલી - 240
પશ્ચિમ મધ્ય રેલવે, જબલપુર - 231
ઉત્તર પશ્ચિમ રેલવે, જયપુર - 199
પૂર્વ મધ્ય રેલવે, હાજીપુર - 186
ઉત્તર પૂર્વીય રેલવે, ગોરખપુર - 169
દક્ષિણ પૂર્વ રેલવે, બિલાસપુર - 90
કેટલી છે અરજી ફી?
સામાન્ય વર્ગ, EWS અને OBC કેટેગરી માટે 500 રૂપિયા અને
SC અને ST વર્ગ માટે- 250 રૂપિયા
બધા વર્ગના મહિલા ઉમેદવારો માટે- 250 રૂપિયા
ઉલ્લેખનીય છે કે રેલવેની નોકરી સરકારી નોકરીઓમાં યુવાઓ દ્વારા સૌથી વધુ પસંદ કરવામાં આવે છે. રેલવેમાં તમામ પ્રકારની સુવિધા પણ મળે છે અને આકર્ષક વેતન પણ મળે છે. તેથી જ્યારે રેલેની ભરતી આવે છે તો મોટી સંખ્યામાં યુવાઓ અરજી કરે છે.