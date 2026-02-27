Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝJobs

રેલવેની મોટી પહેલ, અગ્નિવીરો માટે ખોલ્યા નોકરીના નવા રસ્તા, જાણો કેવી રીતે મળશે જોબ

Indian Railways: ભારતમાં ચાર વર્ષ પહેલા અગ્નિવીરોની ભરતી શરૂ કરી હતી, ત્યારે તેમના 4 વર્ષ પુરા થવા જઈ રહ્યા છે, જે જવાનો હવે રિટાયર્ટ થશે, તેમના માટે રેવલેએ મોટી તૈયારી કરીને રાખી છે, તેમને જોબ આપવામાં આવશે. 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 27, 2026, 08:42 PM IST

Trending Photos

રેલવેની મોટી પહેલ, અગ્નિવીરો માટે ખોલ્યા નોકરીના નવા રસ્તા, જાણો કેવી રીતે મળશે જોબ

Indian Railways: દેશના યુવાનો જેમણે આર્મીમાં ચાર વર્ષ સેવા આપી છે તેમના માટે થોડી રાહત છે. હવે, નિવૃત્તિ પછી રોજગારની ચિંતા થોડી હળવી થઈ શકે છે. ભારતીય રેલ્વેએ ભૂતપૂર્વ અગ્નિવીરો અને ભૂતપૂર્વ સૈનિકોને તકો પૂરી પાડવા માટે એક નવી સિસ્ટમની જાહેરાત કરી છે. યુવાનોને નિવૃત્તિ પછી ટકાઉ કારકિર્દીનો માર્ગ પૂરો પાડવા માટે આ પહેલ સેના અને રેલ્વેના સહયોગથી વિકસાવવામાં આવી છે.

સેનાથી રેલ્વે સુધી: એક નવો કારકિર્દી માર્ગ

Add Zee News as a Preferred Source

ભારતીય રેલ્વે અને ભારતીય સેના વચ્ચેના આ સંકલન માળખા હેઠળ, ભૂતપૂર્વ અગ્નિવીરોને સરકારી નોકરીઓમાં અનામત આપવામાં આવશે. અગ્નિપથ યોજના હેઠળ ભરતી કરાયેલી પ્રથમ બેચ આ વર્ષે તેનો ચાર વર્ષનો કાર્યકાળ પૂર્ણ કરી રહી છે. તેમના ભવિષ્ય અંગેના પ્રશ્નો વચ્ચે આ નિર્ણયને એક મહત્વપૂર્ણ પગલું માનવામાં આવે છે. અગાઉ, સેન્ટ્રલ સશસ્ત્ર પોલીસ દળો અને દિલ્હી પોલીસમાં અગ્નિવીરો માટે અનામતની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. હવે, રેલ્વેમાં તકો ખુલવા સાથે, સરકારી સેવામાં જોડાવાનો અવકાશ વધુ વ્યાપક બન્યો છે.

કયા પદોને ફાયદો થશે?

રેલ્વેએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે ભરતી પ્રક્રિયા દરમિયાન ભૂતપૂર્વ સૈનિકો અને ભૂતપૂર્વ અગ્નિશામકોને લેવલ 1, લેવલ 2 અને તેનાથી ઉપરની શ્રેણીઓમાં અનામત આપવામાં આવશે. પસંદગી પ્રક્રિયા રેલ્વે ભરતી બોર્ડ અને રેલ્વે ભરતી કેન્દ્રો દ્વારા આયોજિત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા દ્વારા કરવામાં આવશે.

લેવલ 1 (ગ્રુપ ડી સમકક્ષ પોસ્ટ્સ):

ભૂતપૂર્વ સૈનિકો માટે 20% અનામત
ભૂતપૂર્વ અગ્નિવીરો માટે 10% અનામત

લેવલ 2 અને તેનાથી ઉપર:

ભૂતપૂર્વ સૈનિકો માટે 10% અનામત
ભૂતપૂર્વ અગ્નિવીરો માટે 5% અનામત

આ વ્યવસ્થા મોટી સંખ્યામાં યુવાનોને રેલ્વે સેવામાં જોડાવાની તક પૂરી પાડશે.

હજારો પોસ્ટ્સ પહેલાથી જ અનામત છે

રેલ્વે મંત્રાલય અનુસાર, તાજેતરના ભરતી ચક્રમાં 14,788 પોસ્ટ્સ પહેલાથી જ ભૂતપૂર્વ સૈનિકો માટે અનામત હતી. આમાં લેવલ 1 પર 6,485 પોસ્ટ્સ અને લેવલ 2 અને તેનાથી ઉપરની 8,303 પોસ્ટ્સનો સમાવેશ થાય છે. હવે, અગ્નિશામકોને આ માળખામાં સમાવવામાં આવી રહ્યા છે, જેનાથી તેમનો સેવા અનુભવ સરકારી નોકરીઓ માટે સીધો લાગુ પડી શકે છે.

પોઈન્ટ્સમેન પદો માટે નિમણૂકો નજીક

રેલવે ટૂંક સમયમાં 5,000થી વધુ ભૂતપૂર્વ સૈનિકોની ભરતી કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. નિયમિત પસંદગી પ્રક્રિયા પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી તેમને કરારના આધારે પોઈન્ટ્સમેન તરીકે તૈનાત કરવામાં આવશે. હાલમાં, દેશભરના વિવિધ ઝોન અને વિભાગોમાં 5,000થી વધુ લેવલ-1 પદો માટે ભરતી ચાલી રહી છે. ઘણા વિભાગોએ લશ્કરી-સંબંધિત સંગઠનો સાથે કરારો પણ કર્યા છે, જેનાથી પ્રક્રિયા ઝડપી થવાની અપેક્ષા છે.

Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Indian railwaysGujarati NewsRailways big initiative for Agniveersrailway newsJob News

Trending news