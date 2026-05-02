હાઈ પ્રોફાઇલ નોકરી... દર મહિને રૂપિયા 1.5 લાખ પગાર, RBIએ બહાર પાડી ભરતી, જાણો સંપૂર્ણ વિગત

RBI Recruitment 2026 : રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ ગ્રેડ-B ઓફિસરની જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત કરી છે, જેના માટે 29 એપ્રિલથી અરજી કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે અને 20 મે, 2026 સુધી અરજી કરી શકાશે. પસંદ કરાયેલા ઉમેદવારોને મહિને ₹1.5 લાખથી વધુનો પગાર મળશે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: May 02, 2026, 04:44 PM IST
  • RBIએ ગ્રેડ B ઓફિસરની જગ્યાઓ માટે ભરતી બહાર પાડી
  • ઓનલાઈન અરજી પ્રક્રિયા 29 એપ્રિલ, 2026થી શરૂ થઈ
  • આ ભરતીમાં કુલ 60 ખાલી જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે

RBI Recruitment 2026 : દેશના યુવાનો માટે નોકરીને લઈને મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. RBIએ ગ્રેડ B ઓફિસરની જગ્યાઓ માટે ભરતી બહાર પાડી છે. ઓનલાઈન અરજી પ્રક્રિયા 29 એપ્રિલ, 2026થી શરૂ થઈ ગઈ છે. આ ભરતી ઝુંબેશમાં ભાગ લેવા ઇચ્છુક ઉમેદવારો હવે સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લઈને તેમની અરજીઓ સબમિટ કરી શકે છે. આ ભરતીને દેશમાં સૌથી પ્રતિષ્ઠિત સરકારી નોકરીની તકોમાંની એક માનવામાં આવે છે. કારણ કે દર વર્ષે મોટી સંખ્યામાં ઉમેદવારો આ જગ્યાઓ માટે પરીક્ષા આપે છે.

કુલ 60 ખાલી જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે

આ ભરતી ઝુંબેશ હેઠળ, કુલ 60 ખાલી જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે. આ જગ્યાઓ જનરલ, DEPR અને DSIM સહિત વિવિધ સ્ટ્રીમમાં ભરવામાં આવશે. અરજીઓ સબમિટ કરવાની અંતિમ તારીખ 20 મે, 2026 છે. તેથી રસ ધરાવતા ઉમેદવારો સમયમર્યાદા પહેલા તેમના ફોર્મ ભરે અને સબમિટ કરે. પરીક્ષાના શેડ્યૂલની વાત કરીએ તો, પરીક્ષાનો પ્રથમ તબક્કો 13 અને 14 જૂન, 2026ના રોજ યોજાવાનો છે. ત્યારબાદ પરીક્ષાનો બીજો તબક્કો 25 અને 26 જુલાઈ, 2026ના રોજ યોજાશે. આ માળખાગત પ્રક્રિયા દ્વારા સમગ્ર પસંદગી પ્રક્રિયા વ્યવસ્થિત રીતે હાથ ધરવામાં આવશે.

લાયકાત

લાયકાતની વાત કરીએ તો ઉમેદવારોની ઉંમર 21થી 30 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ. અનામત કેટેગરીના ઉમેદવારોને લાગુ નિયમો અનુસાર વયમાં છૂટછાટ આપવામાં આવશે. શૈક્ષણિક લાયકાતની વાત કરીએ તો, જનરલ કેટેગરીના ઉમેદવારો પાસે ઓછામાં ઓછા 60 ટકાના કુલ સ્કોર સાથે સ્નાતકની ડિગ્રી હોવી જરૂરી છે. જોકે, DEPR અને DSIM પદો માટે અલગ શૈક્ષણિક લાયકાત નક્કી કરવામાં આવી છે. તેથી અરજી સબમિટ કરતા પહેલા બધી વિગતો કાળજીપૂર્વક વાંચી લેવી.

પગાર કેટલો મળશે ?

પગારની વાત કરીએ તો આ પદ માટે પસંદ કરાયેલા ઉમેદવારોને કુલ માસિક પગાર ₹1.5 લાખથી વધુ મળશે. આ ઉપરાંત વિવિધ ભથ્થાં અને લાભો પણ આપવામાં આવશે. એકંદરે આ એક શાનદાર કારકિર્દીની તક છે. જો કે, આ પ્રયાસમાં સફળતા મેળવવા માટે સંપૂર્ણ તૈયારીની જરૂર છે. 

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

