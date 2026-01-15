10મું પાસ માટે RBIમાં નોકરીની સોનેરી તક, આટલો મળશે પગાર, જાણો કેવી રીતે કરવી અરજી
RBI Office Attendant Recruitment 2026: RBIએ ઓફિસ એટેન્ડન્ટની 572 જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેર કરી છે. 10મું પાસ પણ આ ભરતી માટે અરજી કરી શકે છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, આ પદ માટે કેટલો પગાર મળશે અને અરજી કેવી રીતે કરી શકશો.
ભારતીય રિઝર્વ બેંક 10મું પાસ ઉમેદવારો માટે સોનેરી તક લઈને આવી છે. RBIએ 572 ઓફિસ એટેન્ડન્ટ પદો માટે એક સૂચના બહાર પાડી છે. 10મું ધોરણ પાસ કરેલા ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે. આ સૂચના 15 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ RBIની સત્તાવાર વેબસાઇટ rbi.org.in પર જાહેર કરવામાં આવી છે.
રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો opportunities.rbi.org.inની મુલાકાત લઈને અરજી કરી શકે છે. અરજી કરવાની અંતિમ તારીખ 4 ફેબ્રુઆરી, 2026 છે. ત્યારે એ જાણી લઈએ કે દરેક રાજ્યમાં કેટલી ખાલી જગ્યાઓ છે અને કેટલો પગાર આપવામાં આવશે.
વય મર્યાદા અને લાયકાત
આ પદ માટે લઘુત્તમ શૈક્ષણિક લાયકાત 10મું પાસ છે. ઉમેદવારોની ઉંમર 18થી 25 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ. સરકારી નિયમો અનુસાર અનામત કેટેગરી માટે છૂટછાટ આપવામાં આવશે. આ પદ માટે સ્થાનિક ભાષામાં નિપુણતા જરૂરી છે. ઉમેદવારો જે રાજ્ય/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં અરજી કરી રહ્યા છે તે રાજ્ય/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશના રહેવાસી હોવા જોઈએ.
કેવી રીતે કરવી અરજી ?
સૌપ્રથમ, RBIની સત્તાવાર વેબસાઇટ, www.rbi.org.in ઓપન કરો
હોમપેજ પર "Recruitment" સેક્શન પર જાઓ
ત્યારબાદ "ઓફિસ એટેન્ડન્ટ ભરતી 2026" સૂચના લિંક પર ક્લિક કરો
પછી "ઓનલાઈન અરજી કરો" અથવા "ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન" લિંક પર ક્લિક કરો
તમારી વ્યક્તિગત માહિતી (નામ, જન્મ તારીખ, પિતા/માતાનું નામ, વગેરે) દાખલ કરો
શૈક્ષણિક લાયકાત, નિવાસસ્થાન અને અન્ય વિગતો દાખલ કરો
તમારા પાસપોર્ટ-કદના ફોટા અને સહીની સ્કેન કરેલી નકલ અપલોડ કરો
જરૂરી પ્રમાણપત્રો (10મા ધોરણની માર્કશીટ વગેરે) અપલોડ કરો
અરજી ફી ઓનલાઈન ચૂકવો (નેટ બેંકિંગ, ડેબિટ/ક્રેડિટ કાર્ડ, અથવા UPI)
ફી ચૂકવ્યા પછી પેમેન્ટની રસીદનો સ્ક્રીનશોટ લો. બધી વિગતો ભર્યા પછી ફોર્મ સબમિટ કરો
કયા રાજ્યમાં કેટલી જગ્યા ?
- અમદાવાદ – 29 પોસ્ટ
- બેંગલુરુ – 16 પોસ્ટ
- ભોપાલ – 4 પોસ્ટ
- ભુવનેશ્વર – 36 પોસ્ટ
- ચંદીગઢ – 2 પોસ્ટ
- ચેન્નાઈ – 9 પોસ્ટ
- ગુવાહાટી – 52 પોસ્ટ
- હૈદરાબાદ – 36 પોસ્ટ
- જયપુર – 42 પોસ્ટ
- કાનપુર અને લખનૌ – 125 પોસ્ટ
- કોલકાતા – 90 પોસ્ટ
- મુંબઈ – 33 પોસ્ટ
- નવી દિલ્હી – 61 પોસ્ટ
- પટણા – 37 પોસ્ટ
પગાર
પસંદ કરાયેલા ઉમેદવારોને દર મહિને શરૂઆતમાં 24,250 રૂપિયા ઉપરાંત લાગુ પડતા અન્ય ભથ્થાં પણ મળશે. હાલમાં, ઓફિસ એટેન્ડન્ટ્સ માટે પ્રારંભિક માસિક કુલ પગાર (HRA વગર) આશરે 46,029 પ્રતિ માસ મળશે.
