RBI Vacancy 2026: રિઝર્વ બેંકમાં મેનેજર બનવાનો સોનેરી મોકો, આજે જાહેર થશે નોટિફિકેશન, કેટલો મળશે પગાર?
RBI ME Naukri 2026: રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) એ નવી ભરતીની જાહેરાત કરી છે. આ વખતે તમામ ઓફિસર લેવલની જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે. હાલમાં શોર્ટ નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવ્યું છે અને વિગતવાર નોટિફિકેશન પણ ટૂંક સમયમાં આવવાનું છે.
Trending Photos
RBI CSG Cadre Recruitment 2026: ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) સાથે કામ કરવું એ ઘણા લોકોનું સપનું હોય છે. જો તમારી પણ આવી ઈચ્છા હોય, તો તમને તે પૂરી કરવાની શ્રેષ્ઠ તક મળી રહી છે. ભારતીય રિઝર્વ બેંક સર્વિસીસ બોર્ડ (RBISB) એ નોન-સીએસજી (Non-CSG) કેડરની ભરતી જાહેર કરી છે. આ ભરતીની સંક્ષિપ્ત સૂચના જાહેર કરવામાં આવી છે. આજે 06 ફેબ્રુઆરીએ સત્તાવાર વેબસાઇટ `opportunities.rbi.org.in` પર તેનું વિગતવાર નોટિફિકેશન પણ જાહેર થવાનું છે.
RBI નોન-સીએસજી કેડર વેકેન્સી 2026
|પદનું નામ
|ખાલી જગ્યા
|લીગલ ઓફિસર ગ્રેડ-B
|06
|મેનેજર (ટેકનિકલ-સિવિલ) ગ્રેડ-B
|02
|મેનેજર (ટેકનિકલ-ઇલેક્ટ્રિકલ) ગ્રેડ-B
|01
|આસિસ્ટન્ટ મેનેજર (રાજભાષા) ગ્રેડ-A
|04
|આસિસ્ટન્ટ મેનેજર (પ્રોટોકોલ અને સિક્યોરિટી) ગ્રેડ-A
|08
|કુલ
|21
RBI માં નોકરી માટેની લાયકાત શું છે?
લીગલ ઓફિસર ગ્રેડ-B:
UGC અને બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટી/કોલેજ/સંસ્થામાંથી કાયદા (Law) માં ઓછામાં ઓછા 50 ટકા માર્કસ સાથે બેચલર ડિગ્રી મેળવી હોવી જોઈએ.
મેનેજર (ટેકનિકલ-સિવિલ) ગ્રેડ-B
સિવિલ એન્જિનિયરિંગમાં બેચલર ડિગ્રી અથવા સમકક્ષ લાયકાત ઓછામાં ઓછા 60 ટકા માર્કસ સાથે હોવી જોઈએ.
મેનેજર (ટેકનિકલ-ઇલેક્ટ્રિકલ) ગ્રેડ-B
ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગ અથવા ઇલેક્ટ્રિકલ અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્જિનિયરિંગમાં ઓછામાં ઓછા 60 ટકા માર્કસ સાથે ડિગ્રી હોવી જોઈએ.
આસિસ્ટન્ટ મેનેજર (રાજભાષા) ગ્રેડ-A
હિન્દી/હિન્દી ટ્રાન્સલેશનમાં અંગ્રેજી વિષય સાથે સેકન્ડ ક્લાસ માસ્ટર્સ ડિગ્રી અથવા અંગ્રેજીમાં માસ્ટર્સ ડિગ્રી હિન્દી વિષય સાથે હોવી જોઈએ.
આસિસ્ટન્ટ મેનેજર (પ્રોટોકોલ એન્ડ સિક્યોરિટી)
ભારતીય આર્મી/નેવી/એરફોર્સમાં ઓફિસર તરીકે ઓછામાં ઓછો 10 વર્ષનો અનુભવ. ઉમેદવાર પાસે એક્સ-સર્વિસમેનનું ઓળખ કાર્ડ હોવું આવશ્યક છે.
RBI નવી ભરતીની સંપૂર્ણ વિગતો
- ભરતી સંસ્થા: ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI)
- પદનું નામ: લીગલ ઓફિસર, મેનેજર, આસિસ્ટન્ટ મેનેજર
- સત્તાવાર વેબસાઇટ: `rbi.org.in`
- અરજી શરૂ થવાની તારીખ: 06 ફેબ્રુઆરી 2026
- અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 26 ફેબ્રુઆરી 2026 (સાંજે 6 વાગ્યા સુધી)
- કુલ જગ્યાઓ: 21
- વય મર્યાદા: 21 થી 40 વર્ષ (પદ અનુસાર)
પગાર:
- ગ્રેડ-A ઓફિસર: શરૂઆતનો બેઝિક પે - ₹62,500/-
- ગ્રેડ-B ઓફિસર: શરૂઆતનો બેઝિક પે - ₹78,450/-
ભરતીની શોર્ટ નોટિફિકેશન
- RBI CSG-નોન કેડર ભરતી 2026 ની સૂચના PDF
- અરજી ફી: SC/ST/PWBD – ₹100/-
- જનરલ/OBC/EWS – ₹600
- સ્ટાફ – મફત
- લેખિત પરીક્ષા તારીખ: 14 માર્ચ, 2026
RBI વેકેન્સીમાં ફોર્મ કેવી રીતે ભરવું?
- 1. આ નવી ભરતીમાં અરજી કરવા માટે ઉમેદવારોએ RBIની સત્તાવાર વેબસાઇટ `www.rbi.org.in` પર જવું પડશે.
- 2. અહીં 'Online Applications' સેક્શનમાં તમને બધી નવી ભરતીની વિગતો મળશે.
- 3. તેમાં સંબંધિત ભરતીની લિંક પર ક્લિક કરો. સૌ પ્રથમ તમારી સામાન્ય વિગતો ભરીને રજિસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરો.
- 4. ત્યારબાદ મળેલા રજિસ્ટ્રેશન નંબર દ્વારા ફરીથી લોગિન કરો.
- 5. હવે તમારું નામ, જન્મ તારીખ, કેટેગરી, જાતિ, સરનામું, શૈક્ષણિક લાયકાત અને અનુભવ સંબંધિત માહિતી ભરો.
- 6. તમારો ફોટો, સહી અને ડાબા હાથના અંગૂઠાનું નિશાન સ્કેન કરીને અપલોડ કરો.
- 7. અરજી ફી ભરો અને ફોર્મની પ્રિન્ટ આઉટ કાઢીને સુરક્ષિત રાખી લો.
આ ભરતી સંબંધિત અન્ય કોઈપણ માહિતી માટે, તમને RBI ની સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે