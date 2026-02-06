Prev
RBI Vacancy 2026: રિઝર્વ બેંકમાં મેનેજર બનવાનો સોનેરી મોકો, આજે જાહેર થશે નોટિફિકેશન, કેટલો મળશે પગાર?

RBI ME Naukri 2026: રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) એ નવી ભરતીની જાહેરાત કરી છે. આ વખતે તમામ ઓફિસર લેવલની જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે. હાલમાં શોર્ટ નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવ્યું છે અને વિગતવાર નોટિફિકેશન પણ ટૂંક સમયમાં આવવાનું છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Feb 06, 2026, 12:04 PM IST

RBI CSG Cadre Recruitment 2026: ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) સાથે કામ કરવું એ ઘણા લોકોનું સપનું હોય છે. જો તમારી પણ આવી ઈચ્છા હોય, તો તમને તે પૂરી કરવાની શ્રેષ્ઠ તક મળી રહી છે. ભારતીય રિઝર્વ બેંક સર્વિસીસ બોર્ડ (RBISB) એ નોન-સીએસજી (Non-CSG) કેડરની ભરતી જાહેર કરી છે. આ ભરતીની સંક્ષિપ્ત સૂચના જાહેર કરવામાં આવી છે. આજે 06 ફેબ્રુઆરીએ સત્તાવાર વેબસાઇટ `opportunities.rbi.org.in` પર તેનું વિગતવાર નોટિફિકેશન પણ જાહેર થવાનું છે.

RBI નોન-સીએસજી કેડર વેકેન્સી 2026

પદનું નામ ખાલી જગ્યા
લીગલ ઓફિસર ગ્રેડ-B 06
મેનેજર (ટેકનિકલ-સિવિલ) ગ્રેડ-B 02
મેનેજર (ટેકનિકલ-ઇલેક્ટ્રિકલ) ગ્રેડ-B 01
આસિસ્ટન્ટ મેનેજર (રાજભાષા) ગ્રેડ-A 04
આસિસ્ટન્ટ મેનેજર (પ્રોટોકોલ અને સિક્યોરિટી) ગ્રેડ-A 08
કુલ 21

RBI માં નોકરી માટેની લાયકાત શું છે?

લીગલ ઓફિસર ગ્રેડ-B: 
UGC અને બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટી/કોલેજ/સંસ્થામાંથી કાયદા (Law) માં ઓછામાં ઓછા 50 ટકા માર્કસ સાથે બેચલર ડિગ્રી મેળવી હોવી જોઈએ.

મેનેજર (ટેકનિકલ-સિવિલ) ગ્રેડ-B
સિવિલ એન્જિનિયરિંગમાં બેચલર ડિગ્રી અથવા સમકક્ષ લાયકાત ઓછામાં ઓછા 60 ટકા માર્કસ સાથે હોવી જોઈએ.

મેનેજર (ટેકનિકલ-ઇલેક્ટ્રિકલ) ગ્રેડ-B
ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગ અથવા ઇલેક્ટ્રિકલ અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્જિનિયરિંગમાં ઓછામાં ઓછા 60 ટકા માર્કસ સાથે ડિગ્રી હોવી જોઈએ.

આસિસ્ટન્ટ મેનેજર (રાજભાષા) ગ્રેડ-A
હિન્દી/હિન્દી ટ્રાન્સલેશનમાં અંગ્રેજી વિષય સાથે સેકન્ડ ક્લાસ માસ્ટર્સ ડિગ્રી અથવા અંગ્રેજીમાં માસ્ટર્સ ડિગ્રી હિન્દી વિષય સાથે હોવી જોઈએ.

આસિસ્ટન્ટ મેનેજર (પ્રોટોકોલ એન્ડ સિક્યોરિટી)
ભારતીય આર્મી/નેવી/એરફોર્સમાં ઓફિસર તરીકે ઓછામાં ઓછો 10 વર્ષનો અનુભવ. ઉમેદવાર પાસે એક્સ-સર્વિસમેનનું ઓળખ કાર્ડ હોવું આવશ્યક છે.

RBI નવી ભરતીની સંપૂર્ણ વિગતો

  • ભરતી સંસ્થા: ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI)
  • પદનું નામ: લીગલ ઓફિસર, મેનેજર, આસિસ્ટન્ટ મેનેજર
  • સત્તાવાર વેબસાઇટ: `rbi.org.in`
  • અરજી શરૂ થવાની તારીખ: 06 ફેબ્રુઆરી 2026
  • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 26 ફેબ્રુઆરી 2026 (સાંજે 6 વાગ્યા સુધી)
  • કુલ જગ્યાઓ: 21
  • વય મર્યાદા: 21 થી 40 વર્ષ (પદ અનુસાર)

પગાર:

  • ગ્રેડ-A ઓફિસર: શરૂઆતનો બેઝિક પે - ₹62,500/-
  • ગ્રેડ-B ઓફિસર: શરૂઆતનો બેઝિક પે - ₹78,450/-

ભરતીની શોર્ટ નોટિફિકેશન

  • RBI CSG-નોન કેડર ભરતી 2026 ની સૂચના PDF
  • અરજી ફી: SC/ST/PWBD – ₹100/-
  • જનરલ/OBC/EWS – ₹600
  • સ્ટાફ – મફત
  • લેખિત પરીક્ષા તારીખ: 14 માર્ચ, 2026

RBI વેકેન્સીમાં ફોર્મ કેવી રીતે ભરવું?

  • 1. આ નવી ભરતીમાં અરજી કરવા માટે ઉમેદવારોએ RBIની સત્તાવાર વેબસાઇટ `www.rbi.org.in` પર જવું પડશે.
  • 2. અહીં 'Online Applications' સેક્શનમાં તમને બધી નવી ભરતીની વિગતો મળશે.
  • 3. તેમાં સંબંધિત ભરતીની લિંક પર ક્લિક કરો. સૌ પ્રથમ તમારી સામાન્ય વિગતો ભરીને રજિસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરો.
  • 4. ત્યારબાદ મળેલા રજિસ્ટ્રેશન નંબર દ્વારા ફરીથી લોગિન કરો.
  • 5. હવે તમારું નામ, જન્મ તારીખ, કેટેગરી, જાતિ, સરનામું, શૈક્ષણિક લાયકાત અને અનુભવ સંબંધિત માહિતી ભરો.
  • 6. તમારો ફોટો, સહી અને ડાબા હાથના અંગૂઠાનું નિશાન સ્કેન કરીને અપલોડ કરો.
  • 7. અરજી ફી ભરો અને ફોર્મની પ્રિન્ટ આઉટ કાઢીને સુરક્ષિત રાખી લો.

આ ભરતી સંબંધિત અન્ય કોઈપણ માહિતી માટે, તમને RBI ની સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

