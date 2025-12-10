સરકારી કંપનીમાં નોકરીની શાનદાર તક, મહિને મળશે રૂપિયા 1.40 લાખ સુધીનો પગાર
Job Alert 2025 : સરકારી કંપનીમાં મેનેજમેન્ટ ટ્રેઇનીની જગ્યાઓ ભરવામાં આવી રહી છે. લાયક ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે. અરજી કેવી રીતે કરવી અને ભરતી સંબંધિત તમામ વિગતો આ લેખમાં જાણીશું.
Job Alert 2025 : નોકરી શોધી રહેલા યુવાનો માટે એક સારી તક છે. સરકારી કંપનીએ નોકરીની જાહેરાત કરી છે. ભારત સરકારની નવરત્ન કંપની રાષ્ટ્રીય કેમિકલ્સ એન્ડ ફર્ટિલાઇઝર્સ લિમિટેડ (RCF) મેનેજમેન્ટ ટ્રેઇની (સેફ્ટી) શોધી રહી છે. કંપનીએ તાજેતરમાં આ પદ માટે ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે નોટિફિકેશન બહાર પાડ્યું છે. કંપનીની સત્તાવાર વેબસાઇટ, rcfltd.com પર અરજી પ્રક્રિયા 6 ડિસેમ્બરથી શરૂ થઈ ગઈ છે.
આ ભરતી માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 20 ડિસેમ્બર, 2025 છે. તેથી આ ભરતી ફોર્મ ભરવા માંગતા ઉમેદવારોએ સમયમર્યાદાની રાહ જોવી જોઈએ નહીં અને અરજી પ્રક્રિયા ઝડપથી પૂર્ણ કરવી જોઈએ.
RCFમાં ભરતીની મહત્વપૂર્ણ વિગતો
- ભરતી સંસ્થા : રાષ્ટ્રીય કેમિકલ્સ એન્ડ ફર્ટિલાઇઝર્સ કંપની લિમિટેડ (RCF)
- પદનું નામ : મેનેજમેન્ટ ટ્રેઇની (સુરક્ષા)
- પોસ્ટ કોડ : MTSAFT/082025
- પોસ્ટની સંખ્યા : 08
- સત્તાવાર વેબસાઇટ : www.rcfltd.com
- અરજી શરૂ થવાની તારીખ : 6 ડિસેમ્બર, 2025
- છેલ્લી તારીખ : 20 ડિસેમ્બર, 2025, સાંજે 5 વાગ્યા સુધી
- અરજી ફી ચુકવણી છેલ્લી તારીખ : 20 ડિસેમ્બર, 2025
- લાયકાત: B.E./B.Tech. એન્જિનિયરિંગ
- વય મર્યાદા : 1 ઓગસ્ટ, 2025 અનામત ન હોય તેવા ઉમેદવારોની ઉંમર 27 વર્ષ સુધી હોવી જોઈએ. અનામત શ્રેણીઓ માટે નિયમો મુજબ ઉપલી વય મર્યાદામાં છૂટછાટ મળશે.
- પગાર : એક વર્ષના તાલીમ સમયગાળા દરમિયાન દર મહિને 60,000 રૂપિયાનો માસિક પગાર આપવામાં આવશે. આ પછી E1 ગ્રેડના આધારે 40,000-1,40,000નો માસિક પગાર આપવામાં આવશે. મૂળ પગાર ઉપરાંત અન્ય ભથ્થાં પણ મળશે.
- પસંદગી પ્રક્રિયા : ઓનલાઈન લેખિત પરીક્ષા અને ઈન્ટરવ્યુ
- અરજી ફી : અનામત ન હોય તેવા/OBC/EWS ઉમેદવારોએ 1,000ની અરજી ફી ચૂકવવાની રહેશે. SC/ST/ભૂતપૂર્વ સૈનિકો/મહિલા ઉમેદવારો માટે કોઈ ફી નથી. આ ઉમેદવારો ફોર્મ માટે મફતમાં અરજી કરી શકે છે.
- જરૂરી લાયકાત શું છે ?
ઉમેદવારો પાસે માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ/પેટ્રોકેમિકલ/કેમિકલ ટેકનોલોજીમાં 4 વર્ષની BE/B.Tech એન્જિનિયરિંગ ગ્રેજ્યુએટ ડિગ્રી અને ઔદ્યોગિક સલામતીમાં 1 વર્ષનો ડિપ્લોમા કરેલું હોવું આવશ્યક છે. 3 વર્ષની BE/B.Tech ડિગ્રી ધરાવતા ઉમેદવારો પણ અરજી કરી શકે છે, જો તેઓએ 3 વર્ષનો એન્જિનિયરિંગ ડિપ્લોમા પણ પૂર્ણ કર્યો હોય. ઉમેદવારો સત્તાવાર ભરતી સૂચનામાં પાત્રતા માહિતી પણ ચકાસી શકે છે.
ફોર્મ કેવી રીતે ભરવું ?
ફોર્મ માટે અરજી કરવા માટે ઉમેદવારોએ પહેલા કંપનીની સત્તાવાર વેબસાઇટ, www.rcfltd.com ની મુલાકાત લેવી આવશ્યક છે.
પછી તમને ભરતી વિભાગમાં સંબંધિત ભરતી લિંક દેખાશે.
અહીં ઓનલાઇન અરજી કરો ટેબ પર ક્લિક કરો. નોંધણી કરવા માટે પહેલા "નવી નોંધણી માટે અહીં ક્લિક કરો" લિંક પર જાઓ, તમારું નામ, સંપર્ક વિગતો, ઇમેઇલ ID દાખલ કરો અને નોંધણી નંબર અને પાસવર્ડ બનાવો. જે ઇમેઇલ અથવા SMS દ્વારા મોકલવામાં આવશે.
હવે, ફરીથી વેબસાઇટ પર લોગ ઇન કરો, વિનંતી કરેલી માહિતી ભરો અને "સેવ અને નેક્સ્ટ" પર ક્લિક કરો. બધી માહિતી ભર્યા પછી તમારો ફોટોગ્રાફ અને સહી સ્કેન કરો અને અપલોડ કરો.
તમારી શ્રેણી અનુસાર ફી ચૂકવો અને ફોર્મનું પ્રિન્ટઆઉટ લો.
જો તમને આ ભરતી અંગે વધુ માહિતીની જરૂર હોય, તો તમે કંપનીની સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લઈ શકો છો.
