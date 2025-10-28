Prev
Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 28, 2025, 07:54 PM IST

રેલ્વેમાં 2569 જુનિયર એન્જિનિયરની જગ્યાઓ માટે ભરતી, મળશે 35400 મહિનાનો પગાર

RRB JE Recruitment 2025: રેલ્વે ભરતી બોર્ડ (RRB)એ જુનિયર એન્જિનિયર પદો પર ભરતી માટે નોટિફિકેશન બહાર પાડ્યું છે. રેલ્વેએ ડેપો મટિરિયલ સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ અને કેમિકલ અને મેટલર્જિકલ આસિસ્ટન્ટ સહિત 2,569 જુનિયર એન્જિનિયર પદો માટે ભરતીની જાહેરાત કરી છે. જો તમે લાંબા સમયથી રેલ્વે ભરતી સૂચનાની રાહ જોઈ રહ્યા છો, તો આ તમારા માટે એક સુવર્ણ તક છે. 

અરજી કરવા માટે, ઉમેદવારોએ સત્તાવાર વેબસાઇટ, rrbappy.gov.inની મુલાકાત લેવી આવશ્યક છે. અરજી પ્રક્રિયા 31 ઓક્ટોબર, 2025થી શરૂ થશે. અરજી ફી જમા કરવાની છેલ્લી તારીખ 30 નવેમ્બર, 2025 છે. અરજી ફી જમા કરવાની છેલ્લી તારીખ 2 ડિસેમ્બર, 2025 છે. ઉમેદવારો માટે અરજી ફોર્મમાં સુધારા/સંપાદન કરવા માટે સુધારણા વિન્ડો 3 ડિસેમ્બરથી 12 ડિસેમ્બર, 2025 સુધી ખુલ્લી રહેશે.

RRB JE ભરતી માટે શૈક્ષણિક લાયકાત

ઉમેદવારો પાસે માન્ય યુનિવર્સિટી અથવા સંસ્થામાંથી સિવિલ, મિકેનિકલ, ઇલેક્ટ્રિકલ, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અથવા ટેલિકોમ્યુનિકેશનમાં ડિગ્રી અથવા ડિપ્લોમા હોવો આવશ્યક છે. JE (IT), કેમિકલ અને મેટલર્જિકલ આસિસ્ટન્ટ પદો માટે વિશેષ શૈક્ષણિક લાયકાત જરૂરી છે.

વય મર્યાદા:

ઉમેદવારો માટે લઘુત્તમ વય મર્યાદા 18 વર્ષ અને મહત્તમ વય મર્યાદા 33 વર્ષ છે. ઉમેદવારોની ઉંમર 1 જાન્યુઆરી, 2026થી ગણવામાં આવશે. અનામત શ્રેણીઓના ઉમેદવારોને ઉપલી વય મર્યાદામાં છૂટછાટ આપવામાં આવશે.

પગાર ધોરણ:

લેવલ 6 પર જુનિયર એન્જિનિયર પદો માટે, ઉમેદવારોને ₹35,400 માસિક પગાર મળશે.

પસંદગી પ્રક્રિયા

ઉમેદવારો પહેલા કમ્પ્યુટર આધારિત કસોટી (CBT સ્ટેજ 1) માટે હાજર રહેશે, જેમાં ઉદ્દેશ્ય પ્રશ્નો હશે. ત્યારબાદ કમ્પ્યુટર આધારિત કસોટી (CBT સ્ટેજ 2) થશે, જેમાં ટેકનિકલ અને ડોમેન-વિશિષ્ટ પ્રશ્નોનો સમાવેશ થશે. આ કસોટીઓમાં પાસ થનારા ઉમેદવારોને પછી દસ્તાવેજ ચકાસણી માટે બોલાવવામાં આવશે, જે પછી તબીબી તપાસ કરવામાં આવશે.

RRB જુનિયર એન્જિનિયર પરીક્ષા 2025 માં સામાન્ય જાગૃતિ, ગણિત, સામાન્ય બુદ્ધિ અને તર્ક, સામાન્ય વિજ્ઞાન અને તકનીકી ક્ષમતાઓના પ્રશ્નોનો સમાવેશ થશે.

