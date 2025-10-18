Prev
Next

ONGCમાં નોકરીની શાનદાર તક; 2600થી વધુ જગ્યાઓ પર ભરતી, કોણ કરી શકે છે અરજી

ONGC Recruitment 2025: ઓએનજીસી (ONGC) દ્વારા એપ્રેન્ટિસશિપની બમ્પર જગ્યાઓ પર ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે. જેના માટે ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જઈને અરજી કરી શકે છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 18, 2025, 10:47 AM IST

Trending Photos

ONGCમાં નોકરીની શાનદાર તક; 2600થી વધુ જગ્યાઓ પર ભરતી, કોણ કરી શકે છે અરજી

ONGC Recruitment 2025: ઓએનજીસી (ONGC) એ દેશભરના યુવાનો માટે એપ્રેન્ટિસશિપ ભરતી 2025નું નોટિફિકેશન બહાર પાડ્યું છે. આ ભરતી હેઠળ કુલ 2623 જગ્યાઓ પર ઉમેદવારોની પસંદગી કરવામાં આવશે. રસ ધરાવતા ઉમેદવારો ઓએનજીસીની સત્તાવાર વેબસાઇટ apprenticeshipindia.gov.in પર જઈને 6 નવેમ્બર 2025 સુધી અરજી કરી શકે છે. ઓએનજીસીએ અરજીની અંતિમ તારીખ 6 નવેમ્બર 2025 નક્કી કરી છે. તેથી જે ઉમેદવારો આ સરકારી ઉપક્રમમાં એપ્રેન્ટિસશિપ તરીકે તાલીમ લેવા માંગે છે, તેઓ વહેલી તકે ફોર્મ ભરે. અરજી પ્રક્રિયા સંપૂર્ણપણે ઓનલાઈન રહેશે અને કોઈપણ પ્રકારનું ફોર્મ ઓફલાઈન સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.

આ છે જરૂરી પાત્રતા
એપ્રેન્ટિસશિપ માટે અરજી કરનાર ઉમેદવારની ઉંમર 6 નવેમ્બર 2025 સુધીમાં ઓછામાં ઓછી 18 વર્ષ અને વધુમાં વધુ 24 વર્ષ હોવી જોઈએ. એટલે કે, ઉમેદવારનો જન્મ 6 નવેમ્બર 2001 પહેલાં અને 6 નવેમ્બર 2007 પછીનો ન હોવો જોઈએ. અનામત શ્રેણીના ઉમેદવારોને સરકારના નિયમો અનુસાર ઉંમરમાં છૂટછાટ આપવામાં આવશે. એસસી અને એસટી (SC અને ST) વર્ગને 5 વર્ષ, ઓબીસી (OBC) વર્ગને 3 વર્ષ અને દિવ્યાંગ ઉમેદવારોને 10 વર્ષની છૂટ મળશે.

Add Zee News as a Preferred Source

લાયકાતની વાત કરીએ તો, ઉમેદવારે કોઈપણ માન્યતા પ્રાપ્ત બોર્ડમાંથી ધોરણ 10મું અને 12મું પાસ કરેલું હોવું જોઈએ. આ સાથે ઉમેદવાર પાસે સંબંધિત ટ્રેડમાં આઈટીઆઈ (ITI) પ્રમાણપત્ર હોવું જોઈએ. તે જ સમયે, કેટલીક જગ્યાઓ માટે બીઈ (BE), બીટેક (B.Tech), બીકોમ (B.Com), બીએસસી (B.Sc) અથવા બીબીએ (BBA) જેવી ડિગ્રીઓ પણ સ્વીકારવામાં આવશે. એટલે કે, ઓએનજીસીની આ ભરતી વિવિધ શૈક્ષણિક પૃષ્ઠભૂમિ ધરાવતા યુવાનો માટે ખુલ્લી છે.

કેટલું મળશે સ્ટાઇપેન્ડ?
ઓએનજીસી એપ્રેન્ટિસશિપ હેઠળ પસંદગી પામેલા ઉમેદવારોને દર મહિને નક્કી કરેલ સ્ટાઇપેન્ડ આપવામાં આવશે. આ સ્ટાઇપેન્ડની રકમ ઉમેદવારની લાયકાત પર નિર્ભર કરશે. જે ઉમેદવારો ગ્રેજ્યુએટ એપ્રેન્ટિસ તરીકે પસંદ થશે, તેમને દર મહિને લગભગ રૂ. 12,300 મળશે. ત્રણ વર્ષનો ડિપ્લોમા પાસ ઉમેદવારોને લગભગ રૂ. 10,900, જ્યારે આઈટીઆઈ પાસ ઉમેદવારોને રૂ. 9,000 થી રૂ. 10,500 ની વચ્ચે સ્ટાઇપેન્ડ આપવામાં આવશે.

પસંદગી પ્રક્રિયા
આ ભરતીમાં કોઈપણ પ્રકારની લેખિત પરીક્ષા કે ઇન્ટરવ્યૂ હશે નહીં. ઉમેદવારોની પસંદગી તેમની શૈક્ષણિક લાયકાત અને અગાઉની પરીક્ષામાં મળેલા ગુણના આધારે કરવામાં આવશે. એટલે કે, તમારા ગુણ જેટલા સારા હશે, પસંદગીની શક્યતા એટલી જ વધુ રહેશે. આ સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા પારદર્શક રીતે કરવામાં આવશે.

અરજી પ્રક્રિયા
ઉમેદવારે અરજી કરવા માટે ઓએનજીસીની સત્તાવાર વેબસાઇટ apprenticeshipindia.gov.in પર જવું પડશે. ત્યાં "Apply for ONGC Apprenticeship 2025" લિંક પર ક્લિક કરો. હવે ઉમેદવારે પોતાની વ્યક્તિગત માહિતી, શૈક્ષણિક વિગતો અને જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરવાના રહેશે. બધી માહિતી સાચી ભર્યા પછી અરજી ફોર્મ સબમિટ કરો. અરજી પૂરી થયા પછી ઉમેદવારે ફોર્મની એક પ્રિન્ટઆઉટ કાઢીને સાચવી રાખવી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
ONGC Recruitment 2025educationcareerJobsONGC Jobs

Trending news