/રિઝર્વ બેંકમાં ફ્રેશર્સ માટે ભરતી, મહિને 1.5 લાખ મળશે પગાર... જાણો કેવી રીતે કરવી અરજી

RBI Recruitment 2026 : રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) દેશની સૌથી પ્રતિષ્ઠિત સંસ્થાઓમાંની એક છે અને લાખો યુવાનો ત્યાં કામ કરવાનું સપનું જોતા હોય છે. તાજેતરમાં સ્નાતક થયેલા અને ફ્રેશર્સ માટે એક સુવર્ણ તક આવી છે. RBIએ યંગ પ્રોફેશનલ્સની ભરતી માટે સત્તાવાર જાહેરાત બહાર પાડી છે. આ ભરતી ઝુંબેશ લાયક અને રસ ધરાવતા ઉમેદવારોને બેંકિંગ ક્ષેત્રમાં કારકિર્દી શરૂ કરવાની તક આપે છે. અરજી પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે અને 6 જુલાઈ સુધી અરજી કરી શકે છે.
RBI પેમેન્ટ ઇકોસિસ્ટમ, નાણાકીય બજારો, ડેટા વિશ્લેષણ અને AI સહિત 12 અલગ-અલગ ક્ષેત્રોમાં યંગ પ્રોફેશનલ્સની ભરતી કરી રહી છે. પસંદ કરાયેલા ઉમેદવારો રિઝર્વ બેંકના સેન્ટ્રલ ઓફિસ વિભાગોમાં કામ કરશે.
કુલ 12 જગ્યાઓ માટે ભરતી
RBIએ કુલ 12 યંગ પ્રોફેશનલ્સ પદો માટે ભરતીની જાહેરાત કરી છે. શૈક્ષણિક લાયકાતની આવશ્યકતાઓ પોસ્ટ પ્રમાણે અલગ અલગ છે. લાયક ઉમેદવારો માટે વય મર્યાદા ઓછામાં ઓછી 21 વર્ષ અને મહત્તમ 30 વર્ષ છે, જેની ગણતરી 6 જુલાઈ, 2026ના આધાર પર કરવામાં આવશે. આ જગ્યાઓ કરાર આધારિત ભરવામાં આવશે. RBI શરૂઆતમાં ત્રણ વર્ષના સમયગાળા માટે યંગ પ્રોફેશનલ્સને રાખશે. જે મહત્તમ પાંચ વર્ષ માટે લંબાવી શકાય છે.
કેટલો મળશે પગાર ?
પસંદ કરેલા ઉમેદવારો માટે નોકરીનું સ્થાન મુંબઈ હશે અને તેમને મહિને 1,50,000 રૂપિયા પગાર મળશે. અન્ય કોઈ ભથ્થાં કે લાભો આપવામાં આવશે નહીં. પસંદ કરેલા ઉમેદવારો ઓગસ્ટ અને ઓક્ટોબર 2026ની વચ્ચે જોડાય તેવી શક્યતા છે.
કેવી રીતે કરવી અરજી ?
ફોર્મને અન્ય દસ્તાવેજો જેમ કે તમારા સીવી અને માર્કશીટ સાથે સ્કેન કરો અને તેને yphrmdco@rbi.org.in પર મેઇલ કરો. વધુ માહિતી અથવા અપડેટ્સ માટે તમે RBIની સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લઈ શકો છો.