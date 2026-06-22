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રિઝર્વ બેંકમાં ફ્રેશર્સ માટે ભરતી, મહિને 1.5 લાખ મળશે પગાર... જાણો કેવી રીતે કરવી અરજી

RBI Recruitment 2026 : જો તમે પણ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI)માં કામ કરવા માંગો છો, તો તમારા માટે એક શાનદાર તક છે. RBIએ ફ્રેશર્સ અને લાયક ઉમેદવારો માટે યંગ પ્રોફેશનલ પદો માટે ભરતી બહાર પાડી છે અને અરજી પ્રક્રિયા હાલમાં ચાલી રહી છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 22, 2026, 08:49 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 08:50 PM IST
રિઝર્વ બેંકમાં ફ્રેશર્સ માટે ભરતી, મહિને 1.5 લાખ મળશે પગાર... જાણો કેવી રીતે કરવી અરજી
Image Credit: AI

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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