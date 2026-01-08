Prev
રેલવે ભરતી પરીક્ષાની તારીખો જાહેર, ફેબ્રુઆરી અને માર્ચમાં યોજાશે એક્ઝામ, નોટ કરી લો તારીખ

Railway Jobs Exams Dates 2026 : ભારતીય રેલવે ભરતી પરીક્ષાની તારીખો જાહેર કરવામાં આવી છે. રેલવેએ પેરામેડિકલ, જુનિયર એન્જિનિયર અને સેક્શન કંટ્રોલર સહિત પાંચ મુખ્ય ભરતી પરીક્ષાની તારીખો જાહેર કરી છે. આ પરીક્ષાઓ ફેબ્રુઆરી અને માર્ચ 2026ની વચ્ચે યોજાશે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 08, 2026, 04:57 PM IST

Railway Jobs Exams Dates 2026 : રેલવે ભરતી બોર્ડ (RRB)એ જુનિયર એન્જિનિયર, સેક્શન કંટ્રોલર, ટેકનિશિયન અને પેરામેડિકલ જેવા પદો માટે પરીક્ષાની તારીખો જાહેર કરી છે. ભરતી પરીક્ષાઓ કમ્પ્યુટર-આધારિત પરીક્ષા દ્વારા લેવામાં આવશે. આ પરીક્ષાની તારીખો જાહેર થતાં હવે ઉમેદવારોને પરીક્ષાની તૈયારી કરવા માટે એક ચોક્કસ સમયમર્યાદા મળી ગઈ છે. સમય ઓછો છે, તેથી રેલવે ભરતી પરીક્ષાની તૈયારી ઝડપથી શરૂ કરવી પડશે. 

કમ્પ્યુટર-આધારિત પરીક્ષા

RRB સેક્શન કંટ્રોલર, આસિસ્ટન્ટ લોકો પાયલટ, જુનિયર એન્જિનિયર, પેરામેડિકલ સ્ટાફ અને ટેકનિશિયન ગ્રેડ I અને III માટે કમ્પ્યુટર-આધારિત પરીક્ષા લેવામાં આવશે. રેલવે ભરતી બોર્ડની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર તારીખો જાહેર કરવામાં આવી છે. 

નોટ કરી લો તારીખ

  • 11 અને 12 ફેબ્રુઆરી, 2026 - RRB સેક્શન કંટ્રોલર (CEN-04/2025)
  • 16, 17 અને 18 ફેબ્રુઆરી, 2026 - RRB આસિસ્ટન્ટ લોકો પાયલટ (ALP-CEN 01/2025)
  • 19 ફેબ્રુઆરી, 20 અને 3 માર્ચ 2026 - RRB જુનિયર એન્જિનિયર JE (CEN-03/2025)
  • 5 માર્ચ 9 માર્ચ, 2026 - RRB ટેકનિશિયન ગ્રેડ I અને III (CEN-02/2025)
  • 10, 11 અને 12 માર્ચ, 2026 - RRB પેરામેડિકલ સ્ટાફ (CEN-03/2025)

પ્રવેશપત્ર ક્યારે બહાર પાડવામાં આવશે ?

પ્રવેશપત્ર પરીક્ષાની તારીખના 4-5 દિવસ પહેલા બહાર પાડવામાં આવશે. તેને ચકાસવા માટે પરીક્ષા આપનારા ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લઈ શકે છે. તેઓ તેમનો રજીસ્ટ્રેશન નંબર અને પાસવર્ડ દાખલ કર્યા પછી પ્રવેશપત્ર જોઈ શકે છે. 

