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સ્ટેટ બેંકમાં મોટી ભરતી, ફટાફટ કરો અરજી, છેલ્લી તારીખ આવી રહી છે નજીક

SBI PO Recruitment 2026 : સ્ટેટ બેંકઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા PO ભરતી 2026 માટે કુલ 1,500 જગ્યાઓ પર ભરતી કરવામાં આવી રહી છે. ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 8 જુલાઈ 2026 છે. ગ્રેજ્યુએટ ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે. 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 05, 2026, 09:12 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 09:12 PM IST
સ્ટેટ બેંકમાં મોટી ભરતી, ફટાફટ કરો અરજી, છેલ્લી તારીખ આવી રહી છે નજીક
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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