/સ્ટેટ બેંકમાં મોટી ભરતી, ફટાફટ કરો અરજી, છેલ્લી તારીખ આવી રહી છે નજીક

SBI PO Recruitment 2026 : જો તમે બેન્કિંગ ક્ષેત્રમાં સરકારી નોકરી મેળવવાનું સપનું જોઈ રહ્યા છો, તો તમારા માટે સારા સમાચાર છે. સ્ટેટ બેંકઓફ ઈન્ડિયા (SBI) દ્વારા પ્રોબેશનરી ઓફિસર (PO) ભરતી 2026 માટે ઓનલાઈન અરજી પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે. જોકે હવે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ નજીક આવી ગઈ છે. રસ ધરાવતા ઉમેદવારો 8 જુલાઈ 2026 સુધી અરજી કરી શકે છે. છેલ્લી ઘડીએ વેબસાઇટ પર વધુ ટ્રાફિકને કારણે મુશ્કેલી થઈ શકે છે, તેથી સમયસર અરજી કરી દેવી વધુ યોગ્ય રહેશે.
કુલ કેટલી જગ્યાઓ પર ભરતી થશે ?
આ ભરતી અભિયાન હેઠળ કુલ 1,500 જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે. 1,446 નિયમિત જગ્યાઓ અને 54 બેકલોગ જગ્યાઓ છે. બેન્કે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જરૂરિયાત મુજબ જગ્યાઓની સંખ્યામાં ફેરફાર થઈ શકે છે.
કોણ અરજી કરી શકે ?
ઉમેદવાર પાસે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટીમાંથી કોઈપણ વિષયમાં ગ્રેજ્યુએશનની ડિગ્રી હોવી જરૂરી છે. ગ્રેજ્યુએશનના અંતિમ વર્ષ અથવા અંતિમ સેમેસ્ટરમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ પણ અરજી કરી શકે છે. જો તેઓ ઈન્ટરવ્યૂ માટે પસંદ થશે તો 30 સપ્ટેમ્બર 2026 સુધીમાં ગ્રેજ્યુએશન પૂર્ણ કર્યાનો પુરાવો રજૂ કરવો પડશે.
ઉંમર મર્યાદા
લઘુત્તમ ઉંમર: 21 વર્ષ
મહત્તમ ઉંમર: 30 વર્ષ (1 એપ્રિલ 2026ના આધારે)
અનામત કેટેગરીના ઉમેદવારોને સરકારી નિયમો મુજબ ઉંમરમાં છૂટ મળશે.
અરજી ફી કેટલી છે ?
જનરલ, OBC અને EWS ઉમેદવારો માટે: ₹750
SC, ST અને PwBD ઉમેદવારો માટે: કોઈ ફી નહીં
પસંદગી પ્રક્રિયા
SBI PO બનવા માટે ઉમેદવારોએ ત્રણ તબક્કામાંથી પસાર થવું પડશે.
1. પ્રિલિમિનરી ઓનલાઈન પરીક્ષા, જે સંભવિત ઓગસ્ટ 2026માં લેવાશે.
2. મેઈન ઓનલાઈન પરીક્ષા, જે સંભવિત સપ્ટેમ્બર 2026માં લેવાશે.
3. સાઇકોમેટ્રિક ટેસ્ટ, ગ્રુપ એક્સરસાઇઝ અને પર્સનલ ઈન્ટરવ્યૂ, જે સંભવિત ઓક્ટોબર-નવેમ્બર 2026માં હશે.
પગાર અને અન્ય સુવિધાઓ
પસંદ થયેલા ઉમેદવારોને Junior Management Grade Scale-I હેઠળ નિયુક્ત કરવામાં આવશે. પ્રારંભિક બેઝિક પગાર ₹48,480 મળશે. આ ઉપરાંત વિવિધ ભથ્થાં અને બેન્કના નિયમો મુજબ અન્ય સુવિધાઓ પણ મળશે.
કેવી રીતે અરજી કરવી ?
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 8 જુલાઈ 2026 છે, તેથી જો તમે SBIમાં અધિકારી તરીકે કારકિર્દી બનાવવા માંગતા હોવ તો છેલ્લી તારીખ પહેલાં ફટાફટ અરજી કરી લેવી હિતાવહ છે.