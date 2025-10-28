Prev
SBI માં 100થી વધુ જગ્યા પર નીકળી ભરતી, આ તારીખ સુધી કરો અરજી, જાણો વિગત

SBI Jobs: ભારતીય સ્ટેટ બેંકે ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ઓફિસર, રિલેશનશિપ મેનેજર અને અન્ય 103 જગ્યા પર ભરતી બહાર પાડી છે. ઉમેદવારો 17 નવેમ્બર 2025 સુધી ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 28, 2025, 12:19 PM IST

Bank Jobs: જો તમે બેન્કિંગ સેક્ટરમાં કરિયર બનાવવા ઈચ્છો છો તો ભારતીય સ્ટેટ બેંક તમારા માટે શાનદાર તક લાવી છે. દેશની સૌથી મોટી સરકારી બેંક એસબીઆઈએ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ઓફિસર, રિલેશનશિપ મેનેજર, ટીમ લીડ અને અન્ય ઘણા પદો પર ભરતીની જાહેરાત કરી છે. આ ભરતી હેઠળ કુલ 103 જગ્યા ભરવામાં આવશે. ઇચ્છુક અને યોગ્ય ઉમેદવાર 17 નવેમ્બર 2025 સુધી અરજી કરી શકે છે. અરજી પ્રક્રિયા ઓનલાઈન હશે અને તે માટે ઉમેદવારોએ બેંકની સત્તાવાર વેબસાઇટ sbi.co.in પર જવું પડશે.

SBI આ વર્ષે વિવિધ સ્તરે ભરતી કરી રહી છે. બેંકમાં હેડ (પ્રોડક્ટ્સ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ અને રિસર્ચ), રિજનલ હેડ (રિટેલ), રિલેશનશિપ મેનેજર-ટીમ લીડ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓફિસર, પ્રોજેક્ટ ડેવલપમેન્ટ મેનેજર (બિઝનેસ) અને સેન્ટ્રલ રિસર્ચ ટીમ (સપોર્ટ) જેવા પદો છે. આ દરેક પદ માટે અલગ અલગ લાયકાત અને અનુભવની જરૂર છે. કુલ 103 પદો ભરવામાં આવશે, અને અરજી પ્રક્રિયા 17 નવેમ્બર સુધી ચાલુ રહેશે.

કોણ કરી શકે છે અરજી?
આ જગ્યા માટે શૈક્ષણિક યોગ્યતા પદ અનુસાર અલગ-અલગ રાખવામાં આવી છે. ઉમેદવારો પાસે સ્નાતક, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન, સીએ, સીએફએ (CFA), એમબીએ કે પીજીડીએમ  (PGDM) જેવી ડિગ્રીઓ હોવી જોઈએ. બેન્કિંગ કે રોકાણના ક્ષેત્રમાં અનુભવ ધરાવતા ઉમેદવારોને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે. અરજી કરનાર ઉમેદવારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તે એસબીઆઈની વેબસાઇટ પર જઈને વધુ વિગત જાણીલે, જેથી અરજી કરવા સમયે કોઈ ભૂલ ન થાય.

અરજી ફી
સામાન્ય, ઓબીસી અને EWS વર્ગના ઉમેદવારોએ અરજી ફીના રૂપમાં 750 રૂપિયા ચુકવવા પડશે. તો એસસી, એસટી અને PWD (દિવ્યાંગ) વર્ગના ઉમેદવારોએ કોઈ અરજી ફી ભરવાની નથી.

અરજી કઈ રીતે કરશો?
એસબીઆઈની આ ભરતીમાં અરજી કરવી સરળ છે. ઉમેદવાર સૌથી પહેલા sbi.co.in વેબસાઇટ ઓપન કરે. હોમપેજ પર ‘Career’ સેક્શનમાં જઈ એસસીઓ (Specialist Cadre Officer) ભરતી લિંક પર ક્લિક કરે. અહીં નવું રજીસ્ટ્રેશન કરો અને લોગિન આઈડી બનાવો. ત્યારબાદ અરજીફોર્મ ધ્યાનપૂર્વક ભરો, બધા જરૂરી દસ્તાવેજ અપલોડ કરો અને નક્કી અરજી ફીની ઓનલાઈન ચુકવણી કરો. અરજી કર્યા બાદ તેની પ્રિન્ટઆઉટ લઈ લો.
 

