/SBI Recruitment 2026: એસબીઆઈમાં 800થી વધુ જગ્યા પર ભરતી, 80000 સુધી મળશે પગાર, જાણો કોણ કરી શકે છે અરજી

સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) એ નિવૃત્ત અધિકારીઓ માટે 821 કન્કરેન્ટ ઓડિટર પદો પર ભરતી કાઢી છે. 11 જૂન 2026 સુધી ઓનલાઈન અરજી કરો અને જાણો ગ્રેડ અનુસાર 80,000 સુધીનો પગાર..
SBI Vacancy : બેન્કિંગ સેક્ટરમાં નોકરી શોધી રહેલા લોકો માટે સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયામાં એક ભરતી માટે નોટિફિકેશન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. એસબીઆઈએ 821 જગ્યા પર ભરતી બહાર પાડી છે, તે માટે ઓનલાઈન અરજી પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે. ઇચ્છુક અને યોગ્ય ઉમેદવાર એસબીઆઈની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જઈ અરજી કરી શકે છે.
મહત્વનું છે કે આ ભરતી કરાર આધારિત છે. આવો જાણીએ ભરતી સાથે જોડાયેલી દરેક વિગતો.
મહત્વપૂર્ણ તારીખ (Important Dates)
અરજી ફોર્મ ભરવાની શરૂઆતઃ 14 મે, 2026
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખઃ 11 જૂન, 2026
કઈ જગ્યા પર થશે ભરતી?
આ ભરતી પ્રક્રિયા હેઠળ એસબીઆઈમાં કુલ 821 કન્કરેન્ટ ઓડિટર (Concurrent Auditor) ની જગ્યા ભરવામાં આવશે.
યોગ્યતા અને શરતો (Eligibility Criteria)
આ ભરતીની સૌથી મુખ્ય શરત છે કે આ જગ્યા પર એસબીઆઈના નિવૃત્ત અધિકારીઓ (Retired SBI Officers) ની જ નિમણૂંક કરવામાં આવશે.
નિવૃત્તિ સ્ટેટસઃ ઉમેદવાર માત્ર એસબીઆઈની સેવામાં રહેતા, 60 વર્ષની ઉંમર પુરી કર્યાં બાદ નિવૃત્ત થયા હોય.
નિવૃત્તિ સમયે ગ્રેડઃ અધિકારીની નિવૃત્તિ MMGS-III, SMGS-IV/V, કે TEGS-VI ના પે-સ્કેલ હેઠળ થઈ હોય.
ઉંમર મર્યાદાઃ ફ્રેશ અરજી માટે મહત્તમ ઉંમર 63 વર્ષ નક્કી કરવામાં આવી છે. પરંતુ નિમણૂંક બાદ અધિકારી 65 વર્ષની ઉંમર પુરી થવા સુધી પદ પર રહી શકે છે.
અનુભવ (Work Experience): ઓડિટ, ક્રેડિટ કે ફોરેક્સ યુનિટ્સમાં કામ કરવાનો અનુભવ ધરાવતા નિવૃત્ત કર્મચારીઓને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે.
કેટલો હશે પગાર? (Salary Details)
પસંદ થયેલા ઉમેદવારોને તેના નિવૃત્તિ ગ્રેડના આધાર પર દર મહિને સારો પગાર આપવામાં આવશે.
MMGS-III ગ્રેડ: ₹45,000 પ્રતિ માસ
SMGS-IV ગ્રેડ: ₹50,000 પ્રતિ માસ
SMGS-V ગ્રેડ: ₹65,000 પ્રતિ માસ
TEGS-VI ગ્રેડ: ₹80,000 પ્રતિ માસ
કઈ રીતે કરશો અરજી? (How to Apply)
સૌથી પહેલા એસબીઆઈની સત્તાવાર કરિયર વેબસાઇટhttps://www.sbi.bank.in/web/careers/current-openings પર જાવ.
ત્યાં આપવામાં આવેલા ઓનલાઈન એપ્લીકેશન ફોર્મને ધ્યાનપૂર્વક ભરો.
ફોર્મ ભર્યા બાદ તમને એક પ્રોવિઝનલ રજીસ્ટ્રેશન નંબર અને પાસવર્ડ મળશે.
ત્યારબાદ માંગવામાં આવેલા બધા જરૂરી દસ્તાવેજોની ડિજિટલ કોપી નક્કી ફોર્મેટમાં અપલોડ કરો.
બધી જામકારી સારી રીતે રી-ચેક કર્યા બાદ ફોર્મને સબમિટ કરો અને ભવિષ્ય માટે તેની એક પ્રિન્ટ આઉટ સંભાળી રાખો.