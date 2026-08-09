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બેંકમાં સરકારી નોકરીની ઉત્તમ તક! SBIમાં ક્લાર્કના 1500+ પદો પર પડી ભરતી, ₹64 હજારથી વધુ પગાર

જો તમે બેંકમાં નોકરી કરવાનું વિચારી રહ્યાં છો તો તમારા માટે સારા સમાચાર છે. દેશની સૌથી મોટી સરકારી બેંક સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયામાં ક્લાર્કની 1538 જગ્યાઓ પર ભરતી પ્રક્રિયા શરૂ થઈ છે. તમે આ માટે ઓનલાઈન અરજી કરી શકો છો.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 09, 2026, 11:42 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 11:42 AM IST
બેંકમાં સરકારી નોકરીની ઉત્તમ તક! SBIમાં ક્લાર્કના 1500+ પદો પર પડી ભરતી, ₹64 હજારથી વધુ પગાર

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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