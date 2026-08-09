/બેંકમાં સરકારી નોકરીની ઉત્તમ તક! SBIમાં ક્લાર્કના 1500+ પદો પર પડી ભરતી, ₹64 હજારથી વધુ પગાર

બેંકમાં નોકરી કરવી લાખો યુવાનોનું સપનું હોય છે. તેવામાં સ્ટેસ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ તેવા લોકોને તક આપવાની જાહેરાત કરી છે. લાંબા સમયથી બેંકમાં સરકારી નોકરીની આશાએ બેઠેલા ઉમેદવારો માટે 1538 જગ્યા માટે નોટિફિકેશન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. બેંકએ ક્લાર્ક (જુનિયર એસોસિએટ) ના પદો માટે અરજી મંગાવી છે. ઇચ્છુક ઉમેદવાર ઓફિશિયલ વેબસાઇટ પર જઈ ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. પરંતુ અરજી કરતા મહત્વની વિગતો જાણી લો.
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ?
મહત્વનું છે કે આ જગ્યા પર અરજી 7 ઓગસ્ટથી શરૂ થઈ ગઈ છે, જે 27 ઓગસ્ટે બંધ થશે. તે હેઠળ કુલ 1538 જગ્યા ભરવામાં આવશે. ઉમેદવારોએ 750 રૂપિયા અરજી ફી ભરવી પડશે.
શું હોવી જોઈએ યોગ્યતા?
આ જગ્યા પર અરજી કરનાર ઉમેદવારોની પાસે સ્નાતકની ડિગ્રી હોવી જોઈએ. આ ડિગ્રી 31 ડિસેમ્બર 2026 સુધી પ્રાપ્ત હોવી જોઈએ. ભરતીની ખાસ વાત છે કે છેલ્લા વર્ષ કે ફાઇનલ સેમેન્ટરમાં અભ્યાસ કરી રહેલા છાત્રો પણ અરજી કરી શકે છે, પરંતુ ડિસેમ્બર સુધી પરીક્ષા પાસનું પ્રમાણ આપવું પડશે.
ઉંમર મર્યાદા
જગ્યા માટે અરજી કરનાર ઉમેદવારની લઘુત્તમ ઉંમર 21 વર્ષ અને મહત્તમ ઉંમર 28 વર્ષ હોવી જોઈએ. તો ઓબીસી ઉમેદવારોને 3 વર્ષની છૂટ આપવામાં આવશે. એસસી, એસટી કેટેગરીના ઉમેદવારોને પાંચ વર્ષની છૂટ આપવામાં આવશે. જ્યારે દિવ્યાંગ ઉમેદવારોને 10 વર્ષની છૂટ મળશે.
કેટલી છે અરજી ફી અને કેટલો મળશે પગાર?
જો અરજી ફી અને પગારની વાત કરીએ તો સામાન્ય અને ઓબીસી વર્ગના ઉમેદવારોએ અરજી કરવા સમયે 750 રૂપિયા ચુકવવા પડશે. પરંતુ એસસી, એસટી, PWBD, એક્સ-સર્વિસમેન માટે આ સુવિધા નિઃશુલ્ક છે. પસંદ થયેલા ઉમેદવારોને 24050થી 64480 રૂપિયા પગાર દર મહિને મળશે.
શું છે પસંદગીની પ્રક્રિયા?
પ્રીલિમ્સ એક્ઝામ
મેન્ એક્ઝામ
સ્થાનિક ભાષાનો ટેસ્ટ
આ રીતે કરો અરજી
સત્તાવાર વેબસાઇટ recruitment.sbi.bank.in પર જાવ.
રજીસ્ટ્રેશન લિંક પર ક્લિક કરો.
નામ પાસવર્ડની સાથે લોગઇન કરો.
ફોર્મમાં પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટો, સહી અને અન્ય ડોક્યુમેન્ટ અટેચ કરો.
અરજી ફી ભરો.
વધુ માહિતી માટે તમે બેંકની વેબસાઇટની મુલાકાત લઈ શકો છો.