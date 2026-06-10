/SBIમાં 7100થી વધુ જગ્યાઓ માટે ભરતી, જાણો કેવી રીતે કરવી અરજી અને કેટલો મળશે પગાર

SBI Recruitment : બેંકિંગ ક્ષેત્રમાં કારકિર્દી બનાવવા ઇચ્છુક યુવાનો માટે એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર છે. સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (SBI)એ એપ્રેન્ટિસ ભરતી ઝુંબેશ માટે અરજી કરવાની અંતિમ તારીખ લંબાવી છે. મૂળ સમયમર્યાદા 8 જૂન હતી, ઉમેદવારો હવે 15 જૂન સુધી અરજી કરી શકે છે. આ ભરતી ઝુંબેશનો હેતુ દેશભરમાં કુલ 7,150 એપ્રેન્ટિસ જગ્યાઓ ભરવાનો છે.
અરજી કરવા માટે કોણ પાત્ર ?
આ ભરતી માટે અરજી કરનારા ઉમેદવારો માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી સ્નાતક હોવા જોઈએ. તેઓએ 1 એપ્રિલ, 2026ના રોજ અથવા તે પહેલાં તેમની ડિગ્રી પૂર્ણ કરી હોવી જોઈએ. અરજદારો માટે વય મર્યાદા ઓછામાં ઓછી 20 વર્ષ અને મહત્તમ 28 વર્ષ વચ્ચે નક્કી કરવામાં આવી છે. અનામત કેટેગરીના ઉમેદવારોને સરકારી નિયમો અનુસાર ઉંમરમાં છૂટછાટ આપવામાં આવશે.
ઉમેદવારોની પસંદગી કેવી રીતે કરવામાં આવશે ?
પસંદગી પ્રક્રિયામાં અનેક તબક્કાઓનો સમાવેશ થાય છે. શરૂઆતમાં એક ઓનલાઈન લેખિત પરીક્ષા લેવામાં આવશે. ત્યારબાદ સ્થાનિક ભાષા પરીક્ષણ, ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન અને મેડિકલ ટેસ્ટ લેવામાં આવશે. ઓનલાઈન પરીક્ષામાં સામાન્ય અને નાણાકીય જાગૃતિ, અંગ્રેજી ભાષા, જથ્થાત્મક યોગ્યતા, તર્ક અને કમ્પ્યુટર યોગ્યતા પર પ્રશ્નો હશે. અરજી ફી અંગે જનરલ, ઓબીસી અને ઇડબ્લ્યુએસ કેટેગરીના ઉમેદવારોએ ₹300 ચૂકવવા પડશે, જ્યારે SC, ST અને PwD કેટેગરીના ઉમેદવારોને કોઈપણ ફી ચૂકવવાની નથી.
પરીક્ષા પેટર્ન
ઓનલાઈન પરીક્ષામાં કુલ 100 ગુણના 100 પ્રશ્નો હશે, જેનો સમયગાળો 60 મિનિટનો હશે. પેપરમાં સામાન્ય અને નાણાકીય જાગૃતિ પર 25 પ્રશ્નો (25 ગુણ) અને સામાન્ય અંગ્રેજી પર 25 પ્રશ્નો (25 ગુણ) હશે. ક્વોન્ટિટેટિવ એપ્ટિટ્યુડ માટે 25 ગુણના 25 પ્રશ્નો હશે, અને તેવી જ રીતે રિઝનિંગ એબિલિટી અને કોમ્પ્યુટર એપ્ટિટ્યુડ માટે 25 ગુણના 25 પ્રશ્નો હશે. પસંદ કરાયેલા ઉમેદવારોને તાલીમ સમયગાળા દરમિયાન ₹15,000નું માસિક સ્ટાઇપેન્ડ મળશે. જોકે, તેઓ કાયમી બેંક કર્મચારીઓને મળતા DA, HRA, તબીબી સુવિધાઓ, પેન્શન અથવા અન્ય ભથ્થાં જેવા લાભો માટે હકદાર રહેશે નહીં.
ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી ?
સૌપ્રથમ ઉમેદવારોએ SBIની સત્તાવાર વેબસાઇટ: sbi.co.in/careersની મુલાકાત લેવી પડશે
આગળ, 'કરિયર' વિભાગ પર ક્લિક કરો
પછી નોંધણી કરાવવા માટે 'કરિયર' વિભાગમાં આગળ વધો
નોંધણી પછી જરૂરી વિગતો ભરો અને જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરો
એકવાર ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ થઈ જાય, પછી ફી ચૂકવો અને ફોર્મ સબમિટ કરો
સબમિશન પછી તમે તમારા રેકોર્ડ માટે ફોર્મનું પ્રિન્ટઆઉટ પણ લઈ લો.