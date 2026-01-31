Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝJobs

SBIમાં ભરતી: 2000થી વધુ જગ્યાઓ, ડાયરેક્ટ લિંક દ્વારા કરો અરજી

SBI Bank Job Vacancy: SBIએ CBO ભરતીની જાહેરાત કરી છે, જેના માટે અરજી પ્રક્રિયા ચાલુ છે. અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 18 ફેબ્રુઆરી છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 31, 2026, 07:15 PM IST

Trending Photos

SBIમાં ભરતી: 2000થી વધુ જગ્યાઓ, ડાયરેક્ટ લિંક દ્વારા કરો અરજી

SBI Bank Job Vacancy: બેંકિંગ નોકરીઓમાં રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે સમાચાર છે. સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ સર્કલ બેઝ્ડ ઓફિસર પદો માટે અરજીઓ મંગાવી છે. આ ભરતી માટે અરજી પ્રક્રિયા ચાલુ છે. રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો SBIની સત્તાવાર વેબસાઇટ, sbi.co.in દ્વારા ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. આ ભરતી માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 18 ફેબ્રુઆરી, 2026 છે. રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારોએ આ તારીખે અથવા તે પહેલાં અરજી કરવી જોઈએ.

ખાલી જગ્યાઓની વિગતો

Add Zee News as a Preferred Source

આ ભરતી ઝુંબેશ સંસ્થામાં કુલ 2050 પદો ભરવામાં આવશે.

પાત્રતા માપદંડ

આ પદો માટે અરજી કરવા માંગતા ઉમેદવારો પાસે માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી કોઈપણ વિદ્યાશાખામાં સ્નાતકની ડિગ્રી અથવા કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા માન્ય કોઈપણ સમકક્ષ લાયકાત હોવી આવશ્યક છે, જેમાં ઇન્ટિગ્રેટેડ ડ્યુઅલ ડિગ્રી (IDD)નો સમાવેશ થાય છે.

મેડિકલ, એન્જિનિયરિંગ, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ અથવા કોસ્ટ એકાઉન્ટન્ટ જેવી લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પણ અરજી કરવા પાત્ર છે.

અરજદારોની ઉંમર 21થી 30 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ.

સંબંધિત વિષય પર વધુ માહિતી માટે, ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લઈ શકે છે.

સીધી લિંક દ્વારા અરજી કરો

પસંદગી પ્રક્રિયા

આ ભરતી માટેની પસંદગી પ્રક્રિયામાં ઓનલાઈન ટેસ્ટ, સ્ક્રીનીંગ અને ઈન્ટરવ્યુનો સમાવેશ થશે. ઓનલાઈન ટેસ્ટમાં 120 ગુણની ઓબ્જેક્ટિવ ટેસ્ટ અને 50 ગુણની ડિસ્ક્રિપ્શનિવ ટેસ્ટનો સમાવેશ થશે. ઓબ્જેક્ટિવ ટેસ્ટ પછી તરત જ ડિસ્ક્રિપ્શનિવ ટેસ્ટ લેવામાં આવશે.

ડિસ્ક્રિપ્ટિવ ટેસ્ટ 30 મિનિટ લાંબી રહેશે. આ અંગ્રેજી ભાષાની ટેસ્ટ (પત્ર લેખન અને નિબંધ) હશે જેમાં કુલ 50 ગુણ માટે બે પ્રશ્નો હશે. કોઈ વિભાગીય ક્વોલિફાઇંગ માર્ક્સ રહેશે નહીં. ન્યૂનતમ ક્વોલિફાઇંગ માર્ક્સ બેંક દ્વારા નક્કી કરવામાં આવશે.

અરજી ફી

આ પદ માટે અરજી કરતા જનરલ/EWS/OBC કેટેગરીના ઉમેદવારોએ 750 રૂપિયાની અરજી ફી ચૂકવવાની રહેશે. SC/ST/PwBD કેટેગરીના ઉમેદવારોને આ ફીમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી છે. સ્ક્રીન પર અરજી કરેલી માહિતી આપીને ડેબિટ કાર્ડ/ક્રેડિટ કાર્ડ/ઈન્ટરનેટ બેંકિંગનો ઉપયોગ કરીને ચુકવણી કરી શકાય છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
bank Jobsbi cbo jobsbi cbo naukarijob in sbiGujarati NewsSBI Recruitmentjob vacancies

Trending news