બેંકમાં નોકરી કરવાની શાનદાર તક, SBIમાં 996 જગ્યાઓ માટે આવી ભરતી, જાણો કેટલો છે પગાર
સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા વેલ્થ મેનેજમેન્ટમાં સિનિયર અને એક્ઝિક્યુટિવ પદો માટે ભરતી કરી રહી છે. સ્નાતકો અને MBA ઉમેદવારો માટે આ એક શ્રેષ્ઠ તક છે.
બેંકિંગ ક્ષેત્રમાં કારકિર્દી બનાવવા માટે તૈયારી કરી રહેલા યુવાનો માટે સારા સમાચાર છે. દેશની સૌથી મોટી જાહેર ક્ષેત્રની બેંક, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ સ્પેશિયાલિસ્ટ કેડર ઓફિસર ભરતી 2025ની જાહેરાત કરી છે, જેમાં 996 જગ્યાઓ માટે ભરતીની સૂચના આપવામાં આવી છે. આ ભરતી સંપત્તિ વ્યવસ્થાપન સંબંધિત મુખ્ય જગ્યાઓ માટે કરવામાં આવી રહી છે, જેમાં આકર્ષક પગાર મળશે.
23 ડિસેમ્બર સુધી કરી શકાશે અરજી
SBIની આ ભરતી પ્રક્રિયામાં VP વેલ્થ (સિનિયર રિલેશનશિપ મેનેજર), AVP વેલ્થ (રિલેશનશિપ મેનેજર) અને કસ્ટમર રિલેશનશિપ એક્ઝિક્યુટિવની જગ્યાઓ શામેલ છે. ઓનલાઈન અરજી પ્રક્રિયા 2 ડિસેમ્બર, 2025થી શરૂ થઈ છે અને રસ ધરાવતા ઉમેદવારો 23 ડિસેમ્બર, 2025 સુધી અરજી કરી શકે છે. અરજીઓ ફક્ત SBIની સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા સ્વીકારવામાં આવશે.
કઈ જગ્યાઓ માટે ભરતી ?
ભરતીની વિગતો અનુસાર, કુલ 506 જગ્યાઓ VP વેલ્થ (SRM) માટે, 206 AVP વેલ્થ (RM) માટે અને 284 જગ્યાઓ કસ્ટમર રિલેશનશિપ એક્ઝિક્યુટિવ્સ માટે અનામત છે. આ જગ્યાઓ માટે માન્ય યુનિવર્સિટી અથવા સંસ્થામાંથી સ્નાતક હોવું ફરજિયાત છે. MBA, બેંકિંગ, ફાઇનાન્સ અથવા માર્કેટિંગમાં ડિગ્રી ધરાવતા ઉમેદવારોને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે. ચોક્કસ વ્યાવસાયિક પ્રમાણપત્રો ધરાવતા ઉમેદવારોને પણ પસંદગી મળી શકે છે.
વય મર્યાદા અંગે, VP વેલ્થ પદ માટે લઘુત્તમ ઉંમર 26 વર્ષ અને મહત્તમ 42 વર્ષ છે. AVP વેલ્થ પદ માટે વય મર્યાદા 23 થી 35 વર્ષ છે, જ્યારે કસ્ટમર રિલેશનશિપ એક્ઝિક્યુટિવ પદ માટે વય મર્યાદા 20થી 35 વર્ષ છે. અનામત કેટેગરીના ઉમેદવારોને સરકારી નિયમો મુજબ વયમાં છૂટછાટ મળશે.
કેટલો મળશે પગાર ?
આ ભરતીની ખાસ વિશેષતા તેનો આકર્ષક પગાર છે. વીપી વેલ્થના પદ માટે પસંદ કરાયેલા ઉમેદવારો વાર્ષિક 44.70 લાખ સુધીનો પગાર, એવીપી વેલ્થ માટે 30.20 લાખ સુધીનો પગાર અને કસ્ટમર રિલેશનશિપ એક્ઝિક્યુટિવ્સ માટે 6.20 લાખ સુધીનો પગાર મળી શકે છે. પસંદ કરાયેલા ઉમેદવારોને 5 વર્ષના કરાર પર નિયુક્ત કરવામાં આવશે, જે વધારી શકાય છે.
અરજી ફી કેટલી છે ?
જનરલ, ઓબીસી અને ઇડબ્લ્યુએસ કેટેગરી માટે અરજી ફી 750 છે, જ્યારે અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ અને દિવ્યાંગ ઉમેદવારો માટે કોઈ ફી રહેશે નહીં. પસંદગી પ્રક્રિયામાં અરજીના આધારે શોર્ટલિસ્ટિંગનો સમાવેશ થશે, ત્યારબાદ વ્યક્તિગત અથવા વિડિઓ ઇન્ટરવ્યૂ લેવામાં આવશે. ઇન્ટરવ્યૂમાં મેળવેલા ગુણના આધારે અંતિમ મેરિટ લિસ્ટ તૈયાર કરવામાં આવશે.
