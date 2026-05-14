/રેલવેમાં કામ કરવાની શાનદાર તક, 1191 જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત, પરીક્ષા વગર થશે પસંદગી

SECR Recruitment 2026 : રેલવેમાં 1191 એપ્રેન્ટિસ પદોની ભરતી માટે અરજી પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે. રસ ધરાવતા ઉમેદવારો 11 જૂન સુધી www.apprenticeshipindia.gov.in પર ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે.
SECR Recruitment 2026 : રેલવેમાં કામ કરવાની તૈયારી કરી રહેલા યુવાનો માટે સારા સમાચાર આવ્યા છે. આ ભરતી ઝુંબેશ દ્વારા કુલ 1191 ખાલી જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે. લાયક ઉમેદવારો ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. અરજી પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે અને ઉમેદવારો નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં તેમના ફોર્મ સબમિટ કરી શકે છે.
આ ભરતી પહેલ હેઠળ, ઉમેદવારોને વિવિધ ટ્રેડમાં તાલીમ મળશે. સમગ્ર ભરતી પ્રક્રિયા ઓનલાઈન હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. પસંદ કરાયેલા ઉમેદવારો એક વર્ષના એપ્રેન્ટિસશીપ તાલીમ કાર્યક્રમમાંથી પસાર થશે. ભરતી પ્રક્રિયા એપ્રેન્ટિસ એક્ટ, 1961 અને સંબંધિત એપ્રેન્ટિસશીપ નિયમો અનુસાર હાથ ધરવામાં આવશે.
ખાલી જગ્યાઓની વિગતો
આ ભરતી ઝુંબેશ હેઠળ કુલ 1191 ખાલી જગ્યાઓ બહાર પાડવામાં આવી છે. વિવિધ ટ્રેડ માટે ચોક્કસ ખાલી જગ્યાઓ ફાળવવામાં આવી છે. COPA, ફિટર, ઇલેક્ટ્રિશિયન અને વાયરમેન ટ્રેડ માટે સૌથી વધુ ખાલી જગ્યાઓ બહાર પાડવામાં આવી છે. વધુમાં ટ્રેડની યાદીમાં સુથાર, વેલ્ડર, પેઇન્ટર, RAC મિકેનિક, સ્ટેનોગ્રાફર, ડીઝલ મિકેનિક, વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.
પાત્રતા માપદંડ
આ ભરતી માટે અરજી કરનારા ઉમેદવારોએ માન્ય બોર્ડમાંથી ધોરણ 10 પાસ કરેલ હોવું જોઈએ. વધુમાં તેમની પાસે સંબંધિત ટ્રેડમાં ITI પ્રમાણપત્ર હોવું આવશ્યક છે. અરજી કરતી વખતે ઉમેદવારોએ તેમની ધોરણ 10 અને ITI લાયકાત સંબંધિત વિગતો જ આપવાની છે. જો અન્ય ઉચ્ચ શૈક્ષણિક લાયકાત સંબંધિત વિગતો દાખલ કરવા પર અરજી રદ પણ થઈ શકે છે.
વય મર્યાદા
ઉમેદવારો માટે લઘુત્તમ વય મર્યાદા 15 વર્ષ અને મહત્તમ વય મર્યાદા 24 વર્ષ નક્કી કરવામાં આવી છે. ઉંમરની ગણતરી 11 જૂન, 2026થી કરવામાં આવશે. અનામત કેટેગરીના ઉમેદવારોને સરકારી નિયમો અનુસાર વયમાં છૂટછાટ આપવામાં આવશે.
પસંદગી પ્રક્રિયા
આ ભરતી ઝુંબેશ માટે કોઈ લેખિત પરીક્ષા લેવામાં આવશે નહીં. ઉમેદવારોની પસંદગી મેરિટ લિસ્ટના આધારે કરવામાં આવશે. મેરિટ લિસ્ટ ધોરણ 10 અને ITI પરીક્ષાઓમાં મેળવેલા ગુણની સરેરાશ ટકાવારીના આધારે તૈયાર કરવામાં આવશે. બંને પરીક્ષાઓને સમાન વેઇટેજ આપવામાં આવશે.
સ્ટાઇપેન્ડ અને તાલીમ સમયગાળો
પસંદ કરાયેલા ઉમેદવારોએ એક વર્ષનો તાલીમ સમયગાળો પૂર્ણ કરવો જરૂરી રહેશે. તાલીમ દરમિયાન, ઉમેદવારોને રાજ્ય સરકાર દ્વારા નિર્ધારિત નિયમો અનુસાર સ્ટાઇપેન્ડ મળશે. તાલીમ પૂર્ણ થયા પછી કાયમી રોજગારની કોઈ ગેરંટી નથી.
અરજી પ્રક્રિયા
અરજી કરવા માટે ઉમેદવારોએ પહેલા સત્તાવાર પોર્ટલ—www.apprenticeshipindia.gov.in ની મુલાકાત લેવી પડશે અને નોંધણી કરાવવી પડશે. ત્યારબાદ ઉમેદવારોએ લોગ ઇન કરવું પડશે અને અરજી ફોર્મમાં જરૂરી વિગતો ભરવી પડશે. જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કર્યા પછી, ફોર્મ સબમિટ કરો અને તમારા રેકોર્ડ માટે પ્રિન્ટઆઉટ લઈ લો.