10 પાસ યુવાઓ માટે શાનદાર તક, રેલવેમાં 2800 જગ્યા પર ભરતી, પરીક્ષા વગર થશે પસંદગી

South Central Railway recruitment 2026: સાઉથ સેન્ટ્રલ રેલવેએ 2801 એપ્રિન્ટિસના પદો પર ભરતીની જાહેરાત કરી છે, જેમાં ધોરણ 10 પાસ અને આઈટીઆઈ ધારક ઉમેદવાર 11 એપ્રિલ 2026 સુધી અરજી કરી શકે છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 21, 2026, 10:26 AM IST
Jobs News: સાઉથ સેન્ટ્રલ રેલવેએ એપ્રેન્ટિસના હજારો પદ પર ભરતીની જાહેરાત કરી છે. આ ખાસ તક તે યુવાઓ માટે છે જે ધોરણ 10 પાસ છે અને આઈટીઆઈ કરી ચૂક્યા છે. આ ભરતી દ્વારા કુલ 2801 જગ્યા ભરવામાં આવશે, જેનાથી મોટી સંખ્યામાં યુવાઓને રોજગારની તક મળી શકે છે. ઉમેદવારો આ રીતે પોતાની અરજી કરી શકે છે.

આ ભરતી માટે અરજી પ્રક્રિયા ઓનલાઈન શરૂ થઈ ગઈ છે અને ઇચ્છુક ઉમેદવાર સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા પોતાનું ફોર્મ ભરી શકે છે. અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 11 એપ્રિલ 2026 છે. તેવામાં જે ઉમેદવાર અરજી કરવા ઈચ્છે છે તે ઓનલાઈન પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી શકે છે.

કોણ કરી શકે છે અરજી?
આ ભરતીમાં અરજી કરવા માટે કેટલીક શરતો રાખવામાં આવી છે. ઉમેદવારે ધોરણ 10ની પરીક્ષા 50 ટકા સાથે પાસ કરેલી હોવી જોઈએ. આ સાથે સંબંધિત ટ્રેડમાં આઈટીઆઈ સર્ટિફિકેટ હોવું જરૂરી છે, જે NCVT કે SCVT થી માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થાનું હોવું જોઈએ. ઉંમરની વાત કરીએ તો ઉમેદવારની લઘુત્તમ ઉંમર 15 વર્ષ અને મહત્તમ ઉંમર 24 વર્ષ નક્કી કરવામાં આવી છે. આ ઉંમર મર્યાદા માટે અરજીની છેલ્લી તારીખ એટલે કે 11 એપ્રિલ 2026ના આધારે નક્કી કરવામાં આવી છે.

પરીક્ષા વગર થશે પસંદગી
આ ભરતીની ખાસ વાત છે કે તેમાં કોઈ લેખિત પરીક્ષા લેવામાં આવશે નહીં. ઉમેદવારોની પસંદગી મેરિટના આધાર પર કરવામાં આવશે. મેરિટ લિસ્ટ ધોરણ 10 અને આઈટીઆઈમાં મળેલા માર્ક્સના આધાર પર તૈયાર કરવામાં આવશે. બંને માર્ક્સને બરાબરનું મહત્વ આપવામાં આવશે. એટલે કે જે ઉમેદવારોના માર્કસ વધુ હશે તેની પસંદગી થવાની સંભાવના વધી જશે.

અરજીની ફી કેટલી છે?
આ ભરતી માટે અરજી ફી 100 રૂપિયા રાખવામાં આવી છે. ઉમેદવારોએ ઓનલાઈન માધ્યમથી આ ફી ભરવી પડશે. તે માટે નેટ બેન્કિંગ, ડેબિડ કાર્ડ, ક્રેડિટ કાર્ડ કે યુપીઆઈ જેવા વિકલ્પ ઉપલબ્ધ છે. ફી જમા કરવા દરમિયાન ઉમેદવારે પોતાનો ફોન નંબર, ઈમેલ અને અરજી નંબર દાખલ કરવો પડશે.

કઈ રીતે કરશો અરજી?
અરજી કરવા માટે ઉમેદવાર સૌથી પહેલા સત્તાવાર વેબસાઇટ ઓપન કરે.
ત્યારબાદ ભરતીની લિંક ઓપન કરે.
ઉમેદવાર પોતાની જાણકારી ભરી રજીસ્ટ્રેશન કરે.
હવે ઉમેદવારે પોતાના દસ્તાવેજ અપલોડ કરવા પડશે.
ત્યારબાદ ફી જમા કરો.
હવે ઉમેદવાર અરજી ફોર્મ સબમિટ કરે.
ત્યારબાદ અરજી ફોર્મની એક કોપી તમારી પાસે રાખી લો.
 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

