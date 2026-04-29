SSC Stenographer Vacancy 2026: 700+ જગ્યાઓ પર ભરતી, 15 મે સુધી કરો અરજી, જાણો યોગ્યતા અને પગાર

SSC Stenographer Recruitment 2026: સ્ટેનોગ્રાફરની નોકરી શોધી રહેલા ઉમેદવારો માટે સારા સમાચાર છે. એસએસસી દ્વારા સ્ટેનોગ્રાફરની 700થી વધુ જગ્યા માટે ભરતી પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 29, 2026, 04:47 PM IST
SSC Stenographer Recruitment 2026: ભારત સરકારની મુખ્ય ભરતી એજન્સી સ્ટાફ સિલેક્શન કમીશન (SSC) ની પરીક્ષાની તૈયારી દર વર્ષે લાખો યુવા કરે છે. સરકારી નોકરીનું સપનું પૂરુ કરવા માટે ઘણા લોકો ભરતી પરીક્ષા માટે અરજી કરે છે. એસએસસીની તૈયારી કરનારમાં વિવિધ ક્ષેત્રના ઉમેદવાર સામેલ હોય છે. જો તમે પણ સરકારી નોકરીની તૈયારી કરો છો તો તમારા માટે સારા સમાચાર છે. હકીકતમાં એસએસસી દ્વારા સ્ટેનોગ્રાફરના 700થી વધુ પદો પર ભરતી જાહેર કરવામાં આવી છે. આ ભરતી માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 15 મે 2026 છે. જો તમે પણ આ જગ્યા માટે અરજી કરવા ઈચ્છો છો તો યોગ્યતા, ફરજી ફી, પ્રક્રિયા અને પગાર વિશે જાણો.

કોણ કરી શકે છે અરજી?
અરજી કરનાર ઉમેદવાર પાસે ધોરણ 12 પાસની ડિગ્રી હોવી જરૂરી છે.

સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રુપ સી માટે હિંદીમાં 45 મિનિટ અને ઈંગ્લિશમાં 40 મિનિટ ટ્રાન્સક્રિપ્શન જોઈએ.

સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રુપ ડી માટે હિંદીમાં 65 મિનિટ અને અંગ્રેજીમાં 50 મિનિટ ટ્રાન્સક્રિપ્શન જોઈએ.

ઉંમર મર્યાદા અને ફી
સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ સી માટે ઉંમર મર્યાદા 18થી 30 વર્ષ અને ગ્રેડ ડી માટે 18થી 27 વર્ષ નક્કી કરવામાં આવે છે. અનામત વર્ગના ઉમેદવારોને નિયમાનુસાર ઉંમરમાં છૂટછાટ મળશે. આ ફોર્મ ભરવા માટે ઉમેદવારોએ 100 રૂપિયા ફી ભરવી પડશે. જ્યારે PWBD, ST, SC અને એક્સ સર્વિસમેન માટે કોઈ અરજી ફી નથી.

કેવી રીતે કરશો અરજી?
સૌથી પહેલા એસએસસીની સત્તાવાર વેબસાઇટ ssc.gov.in ઓપન કરો.

હોમપેજ પર ઉપરની તરફ લોગિન કે રજીસ્ટર દેખાશે.

જો તમારૂ એકાઉન્ટ બનેલું છે તો રજીસ્ટ્રેશન પ્રોસેસ શરૂ કરો.

લોગિન કર્યાં બાદ નીચે એસએસસી સ્ટેનોગ્રાફર ભરતી જોવા મળશે

તેના પર ક્લિક કરી ફોર્મ ઓપન થશે અને તમામ જરૂરી વિગતો ભરો.

જે દસ્તાવેજ માંગવામાં આવે તો અપલોડ કરો.

અરજી ફી ભરી ફોર્મ સબમિટ કરી દો.

SSC Stenographer Vacancy: પસંદગી પ્રક્રિયા અને પગાર?
એસએસસી સ્ટેનોગ્રાફર 2026 માટે અરજી કરવી પડશે. ત્યારબાદ લેખિત પરીક્ષા પાસ કરવી પડશે. સ્કિલ ટેસ્ટ (હિંદી અને અંગ્રેજી) પાસ થયા બાદ ઉમેદવારોની પસંદગી થશે. આ પદ માટે ગ્રુપ સી હેઠળ 9300 રૂપિયાથી 34840 રૂપિયા સુધીનો પગાર મળશે. જ્યારે ગ્રુપ ડી હેઠળ 5200 થી 20200 સુધી પગાર મળી શકે છે. વધુ માહિતી સત્તાવાર વેબસાઇટ ssc.gov.in પરથી મેળવી શકો છો.

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

