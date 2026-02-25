જલ્દી કરો! આ બેન્કમાં મળી રહ્યો છે 50 લાખનો પગાર, 116 જગ્યા પર નીકળી ભરતી; જાણો સિલેક્શન પ્રોસેસ
SBI SO Recruitment: બેન્કિંગ ક્ષેત્રમાં કરિયર બનાવવા માંગતા ઉમેદવારો પાસે સુવર્ણ તક, સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા આ જગ્યાઓ માટે એક શાનદાર તક આપી રહી છે. ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ sbi.bank.in/web/carees પર જઈને આ જગ્યા સંબંધિત બધી વિગતો ચકાસી શકે છે.
- SBIમાં સ્પેશિયાલિસ્ટ ઓફિસરની 116 જગ્યાઓ માટે ભરતી
- SBIમાં આ જગ્યા માટે 15 માર્ચ સુધી ભરી શકાશે ફોર્મ
- જાણો લાયકાત, વય મર્યાદા અને પગાર ધોરણ
SBI SO Recruitment: બેન્કિંગ ક્ષેત્રમાં કરિયર બનાવવા માંગતા ઉમેદવારો પાસે સુવર્ણ તક છે. સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયાએ સ્પેશિયાલિસ્ટ ઓફિસરના જગ્યા માટે અરજીઓ મંગાવી છે. તેનો ઉદ્દેશ્ય બેન્કિંગ કામગીરીને આધુનિક અને સુરક્ષિત બનાવવાનો છે. આવી સ્થિતિમાં ઈચ્છુક ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ પર અરજી કરી શકે છે. આ ભરતી ફક્ત તમારું કરિયર જ સુરક્ષિત નહીં કરે, પરંતુ આ પોસ્ટ પર મળતો પગાર પણ ખૂબ જ ખાસ છે.
સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયાએ સ્પેશિયાલિસ્ટ ઓફિસરના જગ્યા માટે ભરતી માટે નોટિફિકેશન જાહેર કર્યું છે. આ ભરતી પ્રક્રિયામાં ટેકનોલોજી, રિસ્ક મેનેજમેન્ટ, ક્રેડિટ અને ફાઇનાન્સ એક્સપર્ટ સહિત વિવિધ જગ્યા પર નિયુક્તિ કરવામાં આવશે.
આ જગ્યા પર ભરતી
આસિસ્ટન્ટ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટની 12 જગ્યા, ડેપ્યુટી મેનેજર (IS ઓડિટ)ની 43 જગ્યા અને ડેપ્યુટી મેનેજર (CA)ની 61 જગ્યા છે. આ જગ્યાઓ માટે અરજીઓ કરવાનું શરૂ થઈ ગયું છે, આ જગ્યાઓ માટે 15 માર્ચે સુધી અરજી કરી શકાશે.
આ લાયકાત છે આવશ્યક
સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયામાં સ્પેશિયાલિસ્ટ ઓફિસરની જગ્યા માટે અરજી કરનારા ઉમેદવારો પાસે જરૂરી ડિગ્રી હોવી આવશ્યક છે. ટેકનિકલ જગ્યા માટે ઉમેદવારો પાસે સંબંધિત વિષયમાં B.E./B.Tech. ડિગ્રી અથવા કમ્પ્યુટર સાયન્સમાં PG ડિગ્રી હોવી આવશ્યક છે. ફાઇનાન્સ/ક્રેડિટ જગ્યા માટે સંબંધિત ક્ષેત્રમાં CA, ICWA અથવા MBA હોવું જરૂરી છે.
આ ઉપરાંત મોટાભાગની સ્પેશિયાલિસ્ટ જગ્યા માટે સંબંધિત ક્ષેત્રમાં 2 થી 5 વર્ષનો અનુભવ જરૂરી છે. આ જગ્યા માટે ઓછામાં ઓછી ઉંમર 23થી 25 વર્ષ અને વધુમાં વધુ વય 35 થી 42 વર્ષ છે. જો કે, અનામત કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે ઉંમરમાં છૂટછાટ મળશે.
સિલેક્શન પ્રોસેસ પર કરો ફોક્સ
આ જગ્યા માટે સિલેક્ટ થવા માટે ઉમેદવારોને શોર્ટલિસ્ટ કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ લેખિત પરીક્ષા, ઇન્ટરવ્યૂ અને અંતે મેરિટ લિસ્ટ તૈયાર કરવામાં આવશે. આ જગ્યા પર નિયુક્ત ઉમેદવારોને વાર્ષિક 50 લાખ રૂપિયા પગાર મળશે.
