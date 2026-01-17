Army માં ઓફિસર બનવા માટે કઈ પરીક્ષા આપવી પડે છે? જાણો અભ્યાસ, ઉંમર સહિત દરેક માહિતી
Indian Army Entry: જો તમારૂ સપનું ભારતીય સેનામાં અધિકારી બની દેશની સેવા કરવાનું હોય તો આજે અમે તમને ભારતીય સેનામાં કઈ-કઈ રીતે અધિકારી બની શકાય તેની સંપૂર્ણ માહિતી આપીશું.
Trending Photos
India Army News: જો તમે તાજેતરમાં 10+2 ની પરીક્ષા પાસ કરી છે કે કરવાના છો અને તમારૂ સપનું ભારતીય સેનામાં ઓફિસર બનવાનું છે તો નેશનલ ડિફેન્સ એકેડમી એટલે કે એનડીએ તમારા માટે સૌથી સારો માર્ગ છે. તેમાં અરજી કરવા માટે તમારી ઉંમર 16.5થી 19.5 વર્ષ વચ્ચે હોવી જોઈએ. હાલમાં આ એન્ટ્રીમાં માત્ર પુરુષ ઉમેદવાર જ અરજી કરી શકે છે. યુપીએસસી વર્ષમાં બે વખત એનડીએની પરીક્ષાનું આયોજન કરે છે. આ પરીક્ષામાં ગણિત, સામાન્ય અભ્યાસ અને અંગ્રેજીના સવાલો પૂછવામાં આવે છે. લેખિત પરીક્ષા પાસ કર્યા બાદ એસએસબી ઈન્ટરવ્યુ હોય છે, જેમાં શારીરિક અને માનસિક ક્ષમતાની તપાસ થાય છે. એનડીએમાંથી તાલીમ પૂર્ણ કર્યા બાદ ઉમેદવાર સેના, નૌસેના અને વાયુસેનામાં અધિકારી બને છે.
ટીઈએસ દ્વારા ટેક્નિકલ અધિકારી બનવાની તક
જો તમે 10+2 ની પરીક્ષા ફિઝિક્સ, કેમેસ્ટ્રી અને ગણિત એટલે કે પીસીએમમાં ઓછામાં ઓછા 70 ટકા મેળવ્યા છે તો તમે ટેક્નિકલ એન્ટ્રી સ્કીમ એટલે કે ટીઈએસ હેઠળ ભારતીય સેનામાં જઈ શકો છો. તેમાં પણ ઉંમર મર્યાદા 16.5 વર્ષથી 19.5 વર્ષ વચ્ચો હોય છે અને માત્ર પુરૂષ ઉમેદવાર અરજી કરી શકે છે. ટીએસઈ દ્વારા પસંદગી થવા પર ઉમેદવારને તકનીકી ક્ષેત્રમાં અધિકારી બનવાની તાલીમ આપવામાં આવે છે. તેમાં લેખિત પરીક્ષા હોતી નથી, પરંતુ મેરિટ અને એસએસબી ઈન્ટરવ્યુના આધારે પસંદગી થાય છે. આ તે વિદ્યાર્થીઓ માટે સારો વિકલ્પ છે જે અભ્યાસમાં હોશિંયાર છે અને ટેક્નોલોજીમાં રસ ધરાવે છે.
આઈએમએ અને સીડીએસથી અધિકારી બનવાનો માર્ગ
જો તમે કોઈપણ વિષયમાં સ્નાતકની ડિગ્રી મેળવી છે તો તમે ઈન્ડિયન મિલિટ્રી એકેડમી એટલે કે આઈએમએ દ્વારા ભારતીય સેનામાં અધિકારી બની શકો છો. તે માટે તમારે યુપીએસસી દ્વારા આયોજીત સીડીએસ એટલે કે કમ્બાઇન્ડ ડિફેન્સ સર્વિસ પરીક્ષા પાસ કરવાની હોય છે. આ પરીક્ષાનું આયોજન વર્ષમાં બે વખત થાય છે અને તેમાં અંગ્રેજી, સામાન્ય જ્ઞાન અને ગણિતના સવાલ પૂછવામાં આવે છે. જેમાં મહિલા અને પુરૂષ બંને અરજી કરી શકે છે. શરૂઆતમાં આ સેવા શોર્ટ સર્વિસ કમીશનના રૂપમાં 10થી 14 વર્ષની હોય છે, જેને સારા પ્રદર્શન પર આગળ વધારી શકાય છે. ઉંમર મર્યાદા 19થી 24 વર્ષ વચ્ચે હોવી જોઈએ.
યુઈએસથી એન્જિનિયરો માટે સુવર્ણ તક
જે વિદ્યાર્થીઓ એઆઈસીટીઈથી માન્યતા પ્રાપ્ત કોલેજ કે યુનિવર્સિટીમાંથી બીટેકની ડિગ્રી કરે છે,તે યુનિવર્સિટી એન્ટ્રી સ્કીમ એટલે કે યુઈએસ હેઠળ ભારતીય સેનામાં ટેક્નિકલ અધિકારી બની શકે છે. તે માટે ઉંમર 18થી 24 વર્ષ હોવી જોઈએ. આ સ્કીમ હેઠળ એન્જિનિયરિંગના વિદ્યાર્થીઓને સીધી તક મળે છે. પસંદ પ્રક્રિયામાં શોર્ટલિસ્ટિંગ અને એસએસબી ઈન્ટરવ્યુ સામેલ હોય છે. આ યોજના તે યુવાઓ માટે શાનદાર છે જે એન્જિનિયરિંગની સાથે-સાથે દેશની સેવા કરવા ઈચ્છે છે અને એક સન્માનજનક કરિયર બનાવવા ઈચ્છે છે.
એનસીસી દ્વારા સીધો પ્રવેશ
જો તમે સ્કૂલ કે કોલેજમાંથી એનસીસીની ટ્રેનિંગ લીધી છે અને તમારી પાસે એનસીસીનું 'સી' સર્ટિફિકેટ છે તો ભારતીય સેના તમને સીધા અધિકારી બનવાની તક આપે છે. તેમાં પુરૂષ અને મહિલા બંને અરજી કરી શકે છે. ઉંમર મર્યાદા 19થી 25 વર્ષ હોય છે. આ એન્ટ્રીમાં લેખિત પરીક્ષા હોતી નથી, માત્ર એસએસબી ઈન્ટરવ્યુના આધારે પસંદગી થાય છે. આ તે વિદ્યાર્થીઓ માટે ખાસ તક છે જેણે એનસીસીમાં અનુશાસન અને નેતૃત્વના ગુણ મેળવ્યા છે. સેનામાં ભરતી સાથે જોડાયેલી જાણકારી માટે રોજગાર સમાચાર, મુખ્ય અખબાર અને સત્તાવાર વેબસાઇટ પર નજર રાખવી જરૂરી છે, જેથી કોઈ તક તમારા હાથમાંથી ન જતી રહે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે