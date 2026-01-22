Prev
સુપ્રીમ કોર્ટમાં નીકળી ભરતી, મળશે 1 લાખ રૂપિયા પગાર, અહીં કરો અરજી

Jobs News: સરકારી નોકરી યુવાઓનું સપનું હોય છે. તેવામાં નોકરી જો સુપ્રીમ કોર્ટમાં મળે તો વાત અલગ હોય છે. સુપ્રીમ કોર્ટમાં લો ક્લાર્ક કમ રિસર્ચ એસોસિએટની જગ્યા પર ભરતી બહાર પડી છે. તેવામાં ઉમેદવાર આ પદ માટે અરજી કરવા ઈચ્છે છે તે સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જઈ શકે છે. આ નોકરી માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 7 ફેબ્રુઆરી છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 22, 2026, 11:38 AM IST

સુપ્રીમ કોર્ટમાં લો ક્લાર્ક કમ રિસર્ચ એસોસિએટની જગ્યા પર ભરતી થવાની છે. આ જગ્યા માટે અરજી પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે અને ઉમેદવારો 7 ફેબ્રુઆરી સુધી અરજી કરી શકે છે. જે ઉમેદવાર આ જગ્યા માટે અરજી કરવા ઈચ્છે છે તે સુપ્રીમ કોર્ટની સત્તાવાર વેબસાઇટ Sci.gov.in પર જઈ અરજી કરી શકે છે. કોર્ટે કુલ 90 જગ્યાઓ માટે નોટિફિકેશન જાહેર કર્યું છે.

આ જગ્યા પર ભરતી કોન્ટ્રાક્ટ પર કરવામાં આવશે. આ પદ પર નિમણૂંક પામનાર ઉમેદવારને દર મહિને 1 લાખ રૂપિયાનો પગાર મળશે.

શૈક્ષણિક લાયકાલ
જે ઉમેદવાર આ જગ્યા માટે અરજી કરવા ઈચ્છે છે તેની પાસે કોઈપણ માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થામાંથી સંબંધિત પદ પ્રમાણે કાયદામાં સ્નાતકની ડિગ્રી હોવી જોઈએ.

ઉંમર મર્યાદા
આ જગ્યા માટે અરજી કરનારી ઉમેદવારની લઘુત્તમ ઉંમર 20 વર્ષ અને મહત્તમ 32 વર્ષ વચ્ચે હોવી જોઈએ. અનામત વર્ગને નિયમ પ્રમાણે છૂટછાટ મળશે.

અરજી ફી
આ જગ્યા માટે અરજી કરવા ઈચ્છતા ઉમેદવારોએ 750 રૂપિયા અરજી ફી ભરવી પડશે.

પગાર ધોરણ
આ જગ્યા માટે પસંદ થયેલા ઉમેદવારોને લો ક્લાર્ક રિસર્ચ એસોસિએટ તરીકે શરૂઆતી 2026-2027 અસાઈન્ટમેન્ટ માટે મહિને 1 લાખ રૂપિયાનો પગાર મળશે.

આ રીતે કરો અરજી
- આ જગ્યા માટે અરજી કરવા માટે sci.gov.in ની મુલાકાત લો.
- ત્યારબાદ ઉમેદવારને હોમ પેજ પર ક્લાર્ક રિસર્ચ એસોસિએટની શોર્ટ ટર્મ કોન્ટ્રાક્ટ સંબંધિત લિંક પર ક્લિક કરો.
- એક નવું પેજ ખુલશે અને લિંક પર ક્લિક કરવું પડશે.
- ત્યારબાદ ઉમેદવારોએ આ પદ માટે રજીસ્ટર કરવું પડશે.
- માંગવામાં આવેલી તમામ જાણકારી અને ફી ભરી તમારૂ ફોર્મ સબમિટ કરો.

 

