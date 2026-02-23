Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝJobs

મોટી ઉંમરના લોકો માટે સરકારી નોકરીની તક... સુપ્રીમ કોર્ટમાં આવી ભરતી, જાણો કેવી રીતે કરવી અરજી

Supreme Court Recruitment 2026 : જો તમે પણ સરકારી નોકરી મેળવવા માંગો છો અને તમારી ઉંમર 30થી 40 વર્ષ છે, તો આ સમાચાર તમારા માટે ઉપયોગી છે. સુપ્રીમ કોર્ટમાં 22 જગ્યાઓ પર ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. 
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 23, 2026, 03:20 PM IST

Trending Photos

મોટી ઉંમરના લોકો માટે સરકારી નોકરીની તક... સુપ્રીમ કોર્ટમાં આવી ભરતી, જાણો કેવી રીતે કરવી અરજી

Supreme Court Recruitment 2026 : જો તમે પણ 40 વર્ષની ઉંમરે પહોંચી ગયા છો અને સરકારી નોકરી શોધી રહ્યા છો, તો તમારા માટે હજુ પણ તક છે. સુપ્રીમ કોર્ટમાં 30થી 40 વર્ષની વયના ઉમેદવારો માટે ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો સુપ્રીમ કોર્ટમાં નોકરી મેળવવા માટે ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. અરજી પ્રક્રિયા 23 ફેબ્રુઆરી, 2026થી શરૂ થઈ ગઈ છે.

સુપ્રીમ કોર્ટે આસિસ્ટન્ટ એડિટર, સિનિયર કોર્ટ આસિસ્ટન્ટ, આસિસ્ટન્ટ ડાયરેક્ટર અને આસિસ્ટન્ટ ગ્રંથપાલની જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત કરી છે. કુલ 22 જગ્યાઓ ખાલી છે અને લાયક ઉમેદવારો 8 માર્ચ, 2026 સુધી અરજી કરી શકે છે. આ સમયમર્યાદા પછી અરજી વિન્ડો બંધ થઈ જશે. 

Add Zee News as a Preferred Source

લાયકાત

આસિસ્ટન્ટ એડિટર : માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી કાયદાની ડિગ્રી જરૂરી છે. વકીલાત અને કમ્પ્યુટર કામગીરીનું જ્ઞાન અને ઓછામાં ઓછો 3 વર્ષનો કોર્ટ અનુભવ હોવો જરૂરી છે.

સિનિયર કોર્ટ આસિસ્ટન્ટ : મ્યુઝિયોલોજીમાં હાઈ II ક્લાસ માસ્ટર ડિગ્રી જરૂરી છે. મ્યુઝિયમમાં ઓછામાં ઓછા 2 વર્ષનો સંશોધન અથવા કામનો અનુભવ જરૂરી છે.

આસિસ્ટન્ટ ડાયરેક્ટર : ભારતીય પ્રાચીન વસ્તુઓ, પ્રકાશનો, સંગ્રહાલય તકનીકો અને શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓનું જ્ઞાન સાથે મ્યુઝિયોલોજીમાં માસ્ટર ડિગ્રી હોવી જરૂરી છે. કમ્પ્યુટર કામગીરીનું જ્ઞાન અને સંબંધિત ક્ષેત્રમાં 5 વર્ષનો અનુભવ જરૂરી છે.

આસિસ્ટન્ટ ગ્રંથપાલ: માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી લાઇબ્રેરી સાયન્સમાં ડિગ્રી હોવી જરૂરી છે. વધુમાં કમ્પ્યુટર એપ્લિકેશન્સમાં ડિપ્લોમા અથવા લાઇબ્રેરી ઓટોમેશન કોર્સ જરૂરી છે. લાઇબ્રેરી અથવા લો લાયબ્રેરીમાં કામ કરવાનો ઓછામાં ઓછો 2 વર્ષનો અનુભવ જરૂરી છે.

કેવી રીતે અરજી કરવી ?

  • સૌપ્રથમ સુપ્રીમ કોર્ટની સત્તાવાર વેબસાઇટ sci.gov.in ની મુલાકાત લો
  • ભરતીની જાહેરાત હોમપેજ પર દેખાશે અને તેના પર ક્લિક કરો
  • રજિસ્ટર કરવા માટે રજિસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયાને અનુસરો અને પછી લોગ ઇન કરો
  • અરજી ફોર્મ સ્ક્રીન પર ખુલશે અને તમારે જરૂરી વિગતો દાખલ કરવી પડશે
  • જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ સબમિટ કરો તેમજ તમારો ફોટો અને સહી સ્કેન કરીને અપલોડ કરો
  • અરજી ફી ચૂકવ્યા પછી ફોર્મ સબમિટ કરો
  • છેલ્લે અરજી ફોર્મ પ્રિન્ટ આઉટ કરીને ડાઉનલોડ કરવાનું ભૂલશો નહીં.

કેટલી છે અરજી ફી ?

બિન અનામત અને OBC ઉમેદવારો માટે અરજી ફી 1,500 છે. SC, ST, પૂર્વ સૈનિકો, સ્વાતંત્ર્ય સેનાની આશ્રિતો અને PWD માટે અરજી ફી 750 છે.

પસંદગી પ્રક્રિયા અને પગાર

અરજી કર્યા પછી તમારે પસંદગી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવી પડશે. ભરતી લેખિત પરીક્ષાથી શરૂ થશે, ત્યારબાદ કમ્પ્યુટર ટેસ્ટ અને અંતે ઇન્ટરવ્યૂ થશે. આ પ્રક્રિયા પાસ કર્યા પછી લાયક ઉમેદવારોની પસંદગી કરવામાં આવશે. પદના આધારે પગાર અલગ અલગ છે. જેની શરૂઆત 47,600 અને જે 78,800 બેઝિક પગારથી થાય છે. વધુ માહિતી અથવા અન્ય ભરતી વિગતો માટે સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લો.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, બિઝનેસ, ઓટો, ટેક, જોબ્સ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું

...और पढ़ें
supreme courtsupreme court recruitment 2026govt jobs 2026supreme court job

Trending news