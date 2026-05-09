/શિક્ષકથી લઈને સ્ટાફ નર્સ સુધી... લેખિત પરીક્ષા વગર નોકરી મેળવવાની શાનદાર તક

NVS Recruitment 2026 : નવોદય વિદ્યાલય સમિતિ (NVS) લખનૌ પ્રદેશ ભરતી 2026 હેઠળ, PGT, TGT, લાઇબ્રેરિયન અને સ્ટાફ નર્સ સહિત 217 કરાર આધારિત જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. અરજી પ્રક્રિયા 10 મેથી 18 મે, 2026 સુધી ચાલશે.
NVS Recruitment 2026 : જો તમે પણ શિક્ષક બનવાનું સપનું જોઈ રહ્યા છો અથવા સરકારી શાળામાં નોકરી મેળવવા માંગતા હોવ તો તમારા માટે એક સારા સમાચાર છે. નવોદય વિદ્યાલય સમિતિ લખનૌ દ્વારા શૈક્ષણિક સત્ર 2026-27 માટે કરાર આધારિત શિક્ષકો અને સ્ટાફ માટે ભરતી પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે. આ ભરતી ઝુંબેશ દ્વારા ઉત્તર પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડના જવાહર નવોદય વિદ્યાલયોમાં PGT, TGT, ગ્રંથપાલ અને સ્ટાફ નર્સની ખાલી જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે.
આ ભરતીની એક મુખ્ય વિશેષતા એ છે કે તે પ્રતિષ્ઠિત રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલો માટે હાથ ધરવામાં આવી રહી છે, તેથી પસંદ કરાયેલા ઉમેદવારોએ કેમ્પસ પરિસરમાં રહેવાનું અને કામ કરવાનું રહેશે. અરજી પ્રક્રિયા 10 મે, 2026થી શરૂ થશે અને ઉમેદવારો 18 મે, 2026 સુધી તેમની ઓનલાઈન અરજીઓ સબમિટ કરી શકે છે.
કુલ 217 જગ્યાઓ માટે ભરતી
આ ભરતી ઝુંબેશ હેઠળ કુલ 217 કામચલાઉ જગ્યાઓની યાદી બહાર પાડવામાં આવી છે. આ ખાલી જગ્યાઓમાંથી મોટાભાગની જગ્યાઓ વિવિધ ભાષાઓ અને વિષયોના TGT શિક્ષકો માટે છે. દરમિયાન PGT ખાલી જગ્યાઓ ભૌતિકશાસ્ત્ર, રસાયણશાસ્ત્ર, અંગ્રેજી અને કમ્પ્યુટર સાયન્સ જેવા વિષયોને આવરી લે છે. ભરતી બોર્ડે સ્પષ્ટતા કરી છે કે આ ખાલી જગ્યાઓ કામચલાઉ છે અને કાર્યકારી જરૂરિયાતોના આધારે ફેરફારને પાત્ર છે.
કોણ અરજી કરી શકે છે ?
PGT જગ્યાઓ માટે સંબંધિત વિષયમાં માસ્ટર ડિગ્રી, ઓછામાં ઓછા 50% ગુણ સાથે B.Ed. ડિગ્રી ફરજિયાત છે. ચોક્કસ સંકલિત અભ્યાસક્રમો ધરાવતા ઉમેદવારો પણ અરજી કરવા પાત્ર છે. TGT જગ્યાઓ માટે પૂર્વશરતોમાં સંબંધિત વિષયમાં સ્નાતકની ડિગ્રી, B.Ed. ડિગ્રી અને CTET પેપર-IIમાં લાયકાત ધરાવતા સ્કોરનો સમાવેશ થાય છે. ઉમેદવારો પાસે હિન્દી અને અંગ્રેજી બંને માધ્યમોમાં ભણાવવાની કુશળતા પણ હોવી જોઈએ. સ્ટાફ નર્સની જગ્યા માટે B.Sc. નર્સિંગમાં ડિગ્રી, રાજ્ય નર્સિંગ કાઉન્સિલમાં રજીસ્ટ્રેશન અને ઓછામાં ઓછો અઢી વર્ષનો સંબંધિત અનુભવ જરૂરી છે.
કેટલો મળશે પગાર ?
NVS દ્વારા આ કરાર આધારિત ભરતી ઝુંબેશ આકર્ષક પગાર પેકેજ ઓફર કરે છે. PGT શિક્ષકોને ₹35,750થી ₹42,250 સુધીનો પગાર મળશે. TGT, લાઇબ્રેરિયન અને સ્ટાફ નર્સના પદો માટે દર મહિને ₹34,125થી ₹40,625 સુધીનો પગાર મળશે.
પસંદગી કેવી રીતે થશે ?
આ ભરતી માટે કોઈ લેખિત પરીક્ષા નહીં હોય. ઉમેદવારોની પસંદગી તેમની ઓનલાઈન અરજી, ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન, મેરિટ લિસ્ટ અને ઇન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે. મેરિટ લિસ્ટ તૈયાર કરતી વખતે શૈક્ષણિક લાયકાત, કામનો અનુભવ અને સિદ્ધિઓને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે. ત્યારબાદ પસંદ કરાયેલા ઉમેદવારોને ઇન્ટરવ્યૂ માટે બોલાવવામાં આવશે.
અરજી કેવી રીતે કરવી ?
ઉમેદવારોએ તેમની અરજીઓ ઓનલાઈન સબમિટ કરવા માટે સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લેવી જરૂરી છે. અરજી કરતી વખતે ઇમેઇલ આઈડી અને મોબાઇલ નંબર હોવો ફરજિયાત છે. ફોર્મ ભર્યા પછી ઉમેદવારોએ જરૂરી ડોક્યુમેન્, ફોટોગ્રાફ અને તેમની સહી અપલોડ કરવી આવશ્યક છે. અરજી સબમિટ કરતા પહેલા અરજી ફોર્મનું પ્રિન્ટઆઉટ લઈ લેવું. કારણ કે ઇન્ટરવ્યૂ સમયે બધા ડોક્યુમેન્ટની જરૂર પડશે.
ભરતી અંગેની મહત્વપૂર્ણ બાબતો
નવોદય વિદ્યાલય સમિતિ (NVS)એ સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે પેનલમાં નામ આવવું એનો મતલબ એવો નથી કે નોકરી મળી ગઈ. પસંદગી સંપૂર્ણપણે ચોક્કસ જરૂરિયાતો અને ખાલી જગ્યાઓની ઉપલબ્ધતા પર આધારિત રહેશે. આ નિમણૂક સંપૂર્ણપણે કરાર આધારિત છે અને નિયમિત શિક્ષક આ પદ પર જોડાય ત્યાં સુધી અથવા શૈક્ષણિક સત્ર પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી જ માન્ય રહેશે. વધુમાં ઉમેદવારો ભવિષ્યમાં કાયમી રોજગાર મેળવવા માટે હકદાર રહેશે નહીં.