રેલવેમાં સરકારી નોકરીનું સ્વપ્ન થશે સાકાર ! 1.5 લાખ ભરતીની કરવામાં આવી જાહેરાત, જાણો ડિટેલ
Indian Railway Recruitments: છેલ્લા દસ વર્ષમાં રેલવેની નાણાકીય સ્થિતિ નોંધપાત્ર રીતે મજબૂત થઈ છે. આ દરમિયાન, રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે 1.5 લાખ ઉમેદવારોની ભરતી અંગે એક મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરી છે.
Trending Photos
Indian Railway Recruitments: રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે ભારતીય રેલવેમાં સરકારી નોકરીનું સ્વપ્ન જોતા ઉમેદવારો માટે એક મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરી છે. રાજ્યસભામાં બોલતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા 10 વર્ષમાં ભારતીય રેલવેની નાણાકીય સ્થિતિમાં નોંધપાત્ર સુધારો થયો છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે તમામ ખર્ચાઓ પૂરા કર્યા પછી પણ, રેલવે પાસે વર્ષના અંતે થોડો મહેસૂલ સરપ્લસ છે. આનાથી માત્ર નાણાકીય મજબૂતી જ નહીં પરંતુ લાખો યુવાનો માટે રોજગારની નવી તકો પણ ઉભી થઈ છે.
રકમની સમીક્ષા
રેલ્વે મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે વર્ષ 2024-25 માટે રેલવેનો ઓપરેટિંગ રેશિયો 99.22 ટકા હતો. આનો સ્પષ્ટ અર્થ એ છે કે રેલવે તેના ખર્ચને સારી રીતે સંતુલિત કરી રહી છે. આ દરમિયાન, રેલવેનો કુલ ટ્રાફિક આવક 2660 કરોડ રૂપિયાના સરપ્લસ સાથે 265000 કરોડ રૂપિયાને વટાવી ગઈ છે.
છેલ્લા 10 વર્ષમાં આટલી બધી નોકરીઓનું સર્જન
રેલ્વે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા 10 વર્ષમાં એટલે કે 2014થી 2024 દરમિયાન રેલ્વેમાં 500000થી વધુ ભરતીઓ કરવામાં આવી છે. આમાં ટ્રેક મેન્ટેનન્સ, લોકો પાઇલટ, ટેકનિશિયન, ક્લાર્ક, એન્જિનિયર અને ગ્રુપ ડી સહિત વિવિધ પદો શામેલ છે.
આ વર્ષે 1.5 લાખ નોકરીઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે તેમના ત્રીજા કાર્યકાળમાં રેલ્વેમાં 1.5 લાખ નોકરીઓ આપવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. મંત્રીના જણાવ્યા મુજબ, ઘણી ભરતીઓ માટે પરીક્ષા અને પસંદગી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. જોકે, ઘણી જગ્યાઓ માટે સૂચનાઓ ટૂંક સમયમાં જાહેર કરવામાં આવશે.
આનાથી રોજગારમાં વધારો થશે
ઉત્તરપૂર્વીય રાજ્યો માટે રેલ્વે બજેટ વધારીને 11486 કરોડ રૂપિયા કરવામાં આવ્યો છે. આનાથી નવી લાઇનો, સ્ટેશનો અને પ્રોજેક્ટ્સનું નિર્માણ શક્ય બનશે, જેનાથી સ્થાનિક યુવાનોને રોજગાર મળશે. પંજાબ, કેરળ, તેલંગાણા અને જમ્મુ અને કાશ્મીર જેવા રાજ્યોમાં નવા રેલ્વે પ્રોજેક્ટ્સથી ભવિષ્યમાં નોકરીની તકો વધવાની પણ અપેક્ષા છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે