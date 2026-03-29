Career Guide: છોડો કોલેજના ચક્કર! ધોરણ-12 બાદ કરો આ 5 ડિપ્લોમા કોર્સ, દર મહિને થશે મોટી કમાણી
High Salary Diploma Courses After 12th: ધોરણ-12 બાદ ડિગ્રી વગર પણ સારા કરિયર વિકલ્પ મળી શકે છે. જો તમે કોલેજની ચક્કરમાં પડ્યા વગર અહીં જણાવવામાં આવેલા 5 ડિપ્લોમા કોર્સમાંથી કોઈ એક કરો તો તમે ખુબ ઓછા સમયમાં એક સારી નોકરી મેળવી લેશો. જ્યાં સુધી તમારા મિત્રો કોલેજ પુરી કરશે ત્યાં સુધી તમે કામના અનુભવ સાથે સીનિયર પોસ્ટ પર પહોંચી ગયા હશો.
High Salary Diploma Courses After 12th: આજના સમયમાં દરેક વિદ્યાર્થીઓ માટે 12 બાદ યોગ્ય કરિયરની પસંદગી જરૂરી થઈ ગઈ છે. દરેક 3-4 વર્ષની ડિગ્રી કરવાની જગ્યાએ જલ્દી નોકરી મેળવવા ઈચ્છે છે. તેવામાં ડિપ્લોમા કોર્સ એક શાનદાર વિકલ્પ બની સામે આવ્યો છે. આ કોર્સ ઓછા સમય (6 મહિનાથી 2-3 વર્ષ) માં પુરો થઈ જાય છે અને સીધો નોકરી અપાવવામાં મદદ કરે છે, કારણ કે તેમાં પ્રેક્ટિકલ સ્કિલ્સની તાલીમ આપવામાં આવે છે. આજે અમ તમને એવા પાંચ ડિપ્લોમાં કોર્સ વિશે જણાવીશું, જેમાં તમે જલ્દી કમાણી શરૂ કરી શકો છો.
ડિપ્લોમા કોર્સ કેમ છે ફાયદાકારક?
ડિપ્લોમા કોર્સનો સૌથી મોટો ફાયદો છે કે તે ઓછા સમયમાં તમને નોકરી મેળવવા માટે તૈયાર કરે છે. તેમાં થિયરી કરતા વધુ પ્રેક્ટિકલની તાલીમ આપવામાં આવે છે, જેનાથી વિદ્યાર્થીઓ જલ્દી ઈન્ડસ્ટ્રી માટે તૈયાર થઈ જાય છે. આ કારણ છે કે આજકાલ યુવાનો ડિગ્રીની જગ્યાએ સ્કિલ-બેસ્ડ ડિપ્લોમા કોર્સ પસંદ કરી રહ્યાં છે.
1. ડિજિટલ માર્કેટિંગ ડિપ્લોમા
આજના ડિજિટલ સમયમાં આ સૌથી ઝડપથી ગ્રો કરનાર કોર્સ છે. તેમાં તમને SEO, સોશિયલ મીડિયા, ગૂગલ એડ્સ જેવી સ્કિલ્સની તાલીમ આપવામાં આવે છે. આ કોર્સ 6 મહિનાથી 1 વર્ષમાં પૂરો થઈ જાય છે અને ત્યારબાદ તમે સરળતાથી નોકરી કે ફ્રીલાન્સિંગ શરૂ કરી શકો છો. આ ફીલ્ડમાં શરૂઆતી પગાર પણ સારો હોય છે અને ગ્રોથ ઝડપથી મળે છે.
2. કમ્પ્યુટર અને આઈટી (Web Development / Data Analytics)
જો તમને કમ્પ્યુટરમાં રૂચિ છે તો આ કોર્સ તમારા માટે બેસ્ટ છે. તેમાં વેબસાઇટ બનાવવી, કોડિંગ અને ડેટા એનાલિસિસ જેવી સ્કિલ્સ શીખવવામાં આવે છે. આજે દરેક કંપનીને આઈટી પ્રોફેશનલની જરૂર હોય છે. તેથી આ ફીલ્ડમાં નોકરીની ઘણી તક છે અને પગાર પણ સારો મળે છે.
3. મેડિકલ લેબ ટેક્નીશિયન (MLT) ડિપ્લોમા
હેલ્થ સેક્ટરમાં હંમેશા નોકરીની કમી રહેતી નથી. MLT કોર્સમાં તમને લેબ ટેસ્ટ, રિપોર્ટિંગ અને મશીનો વિશે શીખવવામાં આવે છે. આ કોર્સ 1-2 વર્ષનો થાય છે અને હોસ્પિટલ, લેબ અને ક્લીનિકમાં નોકરીની સારી તક મળે છે.
4. ફેશન ડિઝાઇનિંગ ડિપ્લોમા
જો તમે ક્રિએટિવ છે તો આ કોર્સ તમારા માટે શાનદાર છે. તેમાં કપડાની ડિઝાઇન, ફેબ્રિક, ટ્રેન્ડ અને સ્ટાઇલિંગ શીખવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ તમે ડિઝાઇનર, સ્ટાઇલિસ્ટ કે ખુદનો બિઝનેસ પણ શરૂ કરી શકો છો. આ ક્ષેત્રમાં કમાણીની કોઈ લિમિટ હોતી નથી.
5. હોટલ મેનેજમેન્ટ અને હોસ્પિટેલિટી ડિપ્લોમા
ટૂરિઝ્મ અને હોટલ ઈન્ડસ્ટ્રી ઝડપથી વધી રહી છે. આ કોર્સમાં હોટલ મેનેજમેન્ટ, કુકિંગ, સર્વિસ અને કસ્ટમર હેન્ડલિંગની તાલીમ આપવામાં આવે છે. ત્યારબાદ હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ અને એરલાયન સેક્ટરમાં નોકરી મળી શકે છે.
