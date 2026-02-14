Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝJobs

Medical Courses After 12th: NEET વગર પણ તમારી કારકિર્દી ચમકશે, ધોરણ 12 પછી આ 5 કોર્સથી બનો મેડિકલ એક્સપર્ટ

Career Guidance: સ્વાસ્થ્ય જગતમાં ઘણા એવા શાનદાર અને પ્રોફેશનલ કોર્સ રહેલાં છે,  જેને તમે ધોરણ 12 (સાયન્સ પ્રવાહ) બાદ NEETની પરીક્ષા વગર પસંદ કરી શકો છો અને એક સફળ મેડિકલ કરિયર બનાવી શકો છો.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 14, 2026, 11:53 AM IST

Trending Photos

Medical Courses After 12th: NEET વગર પણ તમારી કારકિર્દી ચમકશે, ધોરણ 12 પછી આ 5 કોર્સથી બનો મેડિકલ એક્સપર્ટ

Top 5 Medical Courses After 12th: દર વર્ષે લાખો વિદ્યાર્થીઓ ડોક્ટર બનવાનું સપનું લઈ નીટ (NEET) ની પરીક્ષા આપે છે, પરંતુ ખુબ સ્પર્ધા હોવાને કારણે દરેકની પસંદગી MBBS માટે થતી નથી. જો તમે મેડિકલ ક્ષેત્રમાં સેવા કરવા ઈચ્છો છો અને નીટની પરીક્ષા આપવા ઈચ્છતા નથી તો નિરાશ થવાની જરૂર નથી. મેડિકલ ક્ષેત્રમાં એવા ઘણા શાનદાર અને પ્રોફેશનલ કોર્સ ઉપલબ્ધ છે, જેની પસંદગી તમે 12 સાયન્સ બાદ કરી શકો છો અને મેડિકલ કરિયર બનાવી શકો છો.

આ કોર્સની માગ ન માત્ર ભારતમાં પરંતુ વિદેશોમાં પણ છે. આવો જાણીએ તે 5 મુખ્ય કોર્સ વિશે જે તમને ડોક્ટરની જેમ સન્માન અને શાનદાર કરિયર આપશે.

Add Zee News as a Preferred Source

1. બી. ફાર્મા
દવાઓના નિર્માણ અને તેની અસરને સમજવામાં રૂચિ રાખનાર માટે બી.ફાર્મા એક શાનદાર વિકલ્પ છે. આ ચાર વર્ષનો ડિગ્રી કોર્સ છે. તેને પૂરુ કર્યા બાદ તમે રજિસ્ટર્ડ ફાર્માસિસ્ટ બની શકો છો. તમે ખુદ મેડિકલ શોપ ખોલી શકો છો, દવા કંપનીઓમાં રિસર્ચ ઓફિસર બની શકો છો કે ડ્રગ ઈન્સેપ્ક્ટર જેવી સરકારી નોકરીઓ માટે અરજી કરી શકો છો.

2. બી. પી. ટી
આજકાલની બદલાતી જીવનશૈલીમાં ફિઝિયોથેરાપિસ્ટની માંગ ખુબ વધી ગઈ છે. બી. પી. ટી ચાડા ચાર વર્ષનો કોર્સ છે (જેમાં છ મહિનાની ઇન્ટર્નશિપ સામેલ છે). એક ફિઝિયોથેરાપિસ્ટના રૂપમાં તમે દવાઓ વગર માત્ર કસરત અને મશીનો દ્વારા સ્નાયુ અને હાડકાના દુખાવાની સારવાર કરો છો. તમે તમારૂ ક્લિનિક ચલાવી શકો છે કે સ્પોર્ટ્સ ટીમો અને હોસ્પિટલો સાથે કામ કરી શકો છો.

3. બીએસસી નર્સિંગ
સ્વાસ્થ્ય સેવાઓમાં નર્સોની ભૂમિકા કરોડરજ્જુ સમાન છે. આ ચાર વર્ષનો પ્રોફેશનલ કોર્સ છે. બીએસસી નર્સિંગ કર્યા બાદ તમે ન માત્ર હોસ્પિટલોમાં નર્સિંગ ઓફિસર બની શકો છો, પરંતુ ઉચ્ચ શિક્ષણ બાદ નર્સિંગ કોલેજમાં પ્રોફેસર પણ બની શકો છો. ભારતીય નર્સોની માંગ વિદેશમાં, ખાસ કરી મિડલ ઈસ્ટ અને યુરોપિયન દેશોમાં ખુબ વધુ છે.

4. બી.વી. એસસી
જો તમને પશુઓ સાથે લગાવ છે, તો તમે પશુ ચિકિત્સક (veterinary Doctor) બની શકો છો. આ કોર્સ લગભગ 5.5 વર્ષનો હોય છે. તેમાં પશુઓની બીમારીઓ, તેની સારવાર અને સર્જરી વિશે ભણાવવામાં આવે છે. સરકાર દરેક જિલ્લા અને ગામમાં પશુ હોસ્પિટલ ચલાવે છે, જ્યાં ડોક્ટરોની નિયમિત ભરતી થાય છે. આ સિવાય ડેરી ફાર્મ્સ અને પ્રાણી સંગ્રાહાલયમાં પણ તેના માટે સારી તક છે.

5. બીએસસી બાયોમેડિકલ સાયન્સ
આ કોર્સ તે વિદ્યાર્થીઓ માટે છે જે મેડિકલ રિસર્ચ અને બીમારીઓના ડાયગનોસિસમાં રૂચિ ધરાવે છે. આ ત્રણ વર્ષનો કોર્સ છે. તેમાં મનુષ્યના કામ કરવાની રીત અને બીમારીઓને લેબ સ્તર પર સમજવાનો અભ્યાસ થાય છે. ત્યારબાદ તમે કેન્સર રિસર્ચ, સ્ટેમ સેલ રિસર્ચ કે પેથોલોજી લેબ્સમાં નિષ્ણાંતના રૂપમાં કામ કરી શકો છો.

કઈ રીતે મળશે પ્રવેશ? 
આ કોર્સમાં પ્રવેશ માટે મોટા ભાગની કોલેજોમાં 12 સાયન્સના આધારે પ્રવેશ મળે છે. પરંતુ કેટલીક પ્રતિષ્ઠિત યુનિવર્સિટી પોતાની અલગ પ્રવેશ પરીક્ષા આયોજીત કરે છે. તેથી વિદ્યાર્થીઓને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તે જે પણ ક્ષેત્રમાં જવા ઈચ્છે છે, તે વિશે સત્તાવાર વેબસાઇટ પર તપાસ કરે.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

...और पढ़ें
Medical courses without NEET 2026

Trending news