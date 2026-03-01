Career Guide: 12 કોમર્સ બાદ શું કરવું? આ ટોપ-7 પ્રોફેશનલ કોર્સ તમારી કારકિર્દીને બદલી નાખશે, સારી કમાણી સાથે ભવિષ્ય થશે સુરક્ષિત!
Career Guide: કોમર્સ બેકગ્રાઉન્ડના વિદ્યાર્થીઓ પાસે ઘણા પ્રોફેશનલ કોર્સનો વિકલ્પ હોય છે. તેમાં ટ્રેડિશનલ ડિગ્રીની સાથે CFA અને B.Com (Hons) જેવા લેટેસ્ટ કોર્સ પણ સામેલ છે. જે વિદ્યાર્થીઓને એક મજબૂત કરિયર માર્ગ પર લઈ જાય છે. આવો જાણીએ એવા 7 કોર્સ વિશે, જે કોમર્સના છાત્રાના કરિયરમાં મહત્વના સાબિત થઈ શકે છે.
- કોમર્સ બેકગ્રાઉન્ડના વિદ્યાર્થીઓ પાસે ઘણા પ્રોફેશનલ કોર્સનો વિકલ્પ
- આ કોર્સમાં સારા કરિયર ગ્રોથની સાથે તમને મોટી કમાણીની તક
- યોગ્ય કોર્સની પસંદગી તમારી રૂચિ અને કરિયર ગોલ પર આધાર રાખે છે
Trending Photos
Top 7 Professional Courses for Commerce Students: કોમર્સ સ્ટ્રીમ, વિદ્યાર્થીઓ માટે સારૂ કરિયર બનાવવાના ઘણા રસ્તા ખોલે છે. પરંતુ ધોરણ 12 બાદ હંમેશા વિદ્યાર્થીઓના મનમાં સવાલ થાય છે કે હવે શું પસંદ કરવું? જેનાથી કરિયર સુરક્ષિત રહે અને ભવિષ્ય ઉજ્જવળ બને. તો તમને જણાવી દઈએ કે આજના સમયમાં ઘણા એવા પ્રોફેશનલ કોર્સ ઉપલબ્ધ છે, જે વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસની સાથે સારી નોકરી અપાવે છે. 7 બેસ્ટ પ્રોફેશનલ કોર્સ....
યોગ્ય કોર્સની પસંદગી તમારા રસ અને કરિયર ગોલ પર આધાર રાખે છે. તમે સીએ, સીએસ કે સીએમએ જેવા પરંપરાગત કોર્સ કરો કે MBA-CFA જેવા આધુનિક વિકલ્પ પસંદ કરો, દરેક રસ્તો એક સારા ભવિષ્ય તરફ લઈ જાય છે. અહીં અમે તમને 7 બેસ્ટ પ્રોફેશનલ કોર્સ વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ, જેમાં સારા કરિયર ગ્રોથની સાથે તમને મોટી કમાણીની તક મળી શકે છે.
1. ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્સી (CA)
કોમર્સના વિદ્યાર્થીઓનો સૌથી પસંદગીનો અને પ્રતિષ્ટિત કોર્સ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્સી છે. તેમાં એકાઉન્ટિંગ, ટેક્સેશન, ફાઇનાન્સ અને ઓડિટિંગનો અભ્યાસ થાય છે. શરૂઆત CA ફાઉન્ડેશન એક્ઝામથી થાય છે. ત્યારબાદ ઇન્ટરમીડિએટ અને ફાઇનલ લેવલ પાસ કરવાનું હોય છે. સફળ થવા પર વિદ્યાર્થીઓ ઓડિટર, ટેક્સ કન્સલ્ટેન્ટ, ફાઇનાન્સ એડવાઇઝર બની શકે છે.
શરૂઆતી પેકેજઃ 7-10 લાખ રૂપિયા પ્રતિ વર્ષ
2. કંપની સેક્રેટરી (CS)
જે વિદ્યાર્થીઓ કંપની મેનેજમેન્ટ અને લીગલ મામલામાં કરિયર બનાવવા ઈચ્છે છે, તેના માટે CS શાનદાર વિકલ્પ છે. શરૂઆત CS ફાઉન્ડેશનથી થાય છે. ત્યારબાદ એક્ઝીક્યુટિવ અને પ્રોફેશનલ લેવલ ક્લિયર કરવાની હોય છે. કોર્સ પૂર્ણ થયા બાદ વિદ્યાર્થીઓ લીગલ એડવાઇઝર, કંપની સેક્રેટરી, કોર્પોરેટ પ્લાનર બની શકે છે.
શરૂઆતી પેકેજઃ 4થી 8 લાખ રૂપિયા વાર્ષિક
3. કોસ્ટ એન્ડ મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્સી (CMA)
કોસ્ટ એન્ડ મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્સીની ઊંડી સમજ માટે CMA કોર્સ સૌથી સારો વિકલ્પ છે. શરૂઆત CMA ફાઉન્ડેશનથી થાય છે. ત્યારબાદ ઇન્ટરમીડિએટ અને ફાઇનલ લેવલ પાસ કરવું જરૂરી છે. સફળ થયા બાદ તમે કોસ્ટ એકાઉન્ટેન્ટ, ફાઇનાન્સ એનાલિસ્ટ, અને બિઝનેસ કન્સલ્ટેન્ટ બની શકો છો.
શરૂઆતી પેકેજઃ 6થી 9 લાખ રૂપિયા વાર્ષિક
4. બીબીએ+એમબીએ (BBA+MBA)
જે વિદ્યાર્થીઓ બિઝનેસ અને મેનેજમેન્ટમાં કરિયર બનાવવા ઈચ્છે છે, તેના માટે આ શાનદાર કોમ્બિનેશન છે. 12 બાદ તમે બેચલર ઓફ બિઝનેસ એડમિનિસ્ટ્રેશન કોર્સ કરી શકો છો. ત્યારબાદ MBA કરી મોટી કંપનીઓમાં સારી પોઝીશન મેળવી શકો છો. ત્યારબાદ તમારી પાસે કરિયર વિકલ્પ તરીકે માર્કેટિંગ મેનેજર, HR મેનેજર, પ્રોજેક્ટ મેનેજર જેવી પ્રોફાઇલ પર નોકરી મળી શકે છે.
શરૂઆતી પેકેજઃ 8થી 15 લાખ રૂપિયા
5. બેચલર ઓફ લો (LLB)
જે વ્યક્તિ કાયદા અને ન્યાયની દુનિયામાં રૂચિ રાખે છે તો LLB એક શાનદાર વિકલ્પ છે. કોમર્સના વિદ્યાર્થીઓ 5 વર્ષીય ઈન્ટીગ્રેટેડ લો પ્રોગ્રામ (BBA LLB કે B.Com LLB) કરી શકે છે. ત્યારબાદ તમે વકીલ, કોર્પોરેટ વકીલ, જજ (પરીક્ષા પાસ કરવા પર) બની શકો છો.
શરૂઆતી પેકેજઃ 4થી 6 લાખ રૂપિયા વાર્ષિક
6. ચાર્ટર્ડ ફાઇનાન્શિયલ એનાલિસ્ટ (CFA)
વૈશ્વિક સ્તરે માન્યતા પ્રાપ્ત આ કોર્સ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ અને ફાઇનાન્શિયલ એનાલિસિસમાં કરિયર બનાવવા માટે ઇચ્છુક છાત્રો માટે છે. તેમાં પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ, ઈન્વેસ્ટમેન્ટ બેન્કિંગ, રિસ્ક એનાલિસિસનો અભ્યાસ કરાવવામાં આવે છે. સફળ થયા બાદ તમે ઈન્વેસ્ટમેન્ટ બેન્કર, પોર્ટફોલિયો મેનેજર, ફાઇનાન્શિયલ એનાલિસ્ટ બની શકો છો.
શરૂઆતી પેકેજઃ 8-12 લાખ રૂપિયા
7. બેચલર ઓફ કોમર્સ (ઓનર્સ): B.Com (Hons)
કોમર્સ વિદ્યાર્થીઓ માટે આ એક પરંપરાગત અને લોકપ્રિય વિકલ્પ છે. B.Com (Hons). તેમાં એકાઉન્ટિંગ, ઇકોનોમિક્સ, બિઝનેસ લો અને ફાઇનાન્સનો અભ્યાસ કરાવવામાં આવે છે. આ કોર્સ બાદ વિદ્યાર્થીઓ આગળ CA, MBA, CFA કે M.Com કરી શકે છે.
શરૂઆતી પેકેજઃ 3થી 5 લાખ રૂપિયા પ્રતિ વર્ષ (ઉચ્ચ અભ્યાસ બાદ સારી તકો)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે