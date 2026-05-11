/ITI Courses: ધોરણ 10 બાદ કરો આ 7 આઈટીઆઈ કોર્સ, તત્કાલ મળી જશે નોકરી, નહીં રહે કામની અછત

ITI Courses: ધોરણ 10 બાદ ITI (Industrial Training Institute) કોર્સ કરવો સારા કરિયરની તક આપે છે. તેનું કારણ છે કે આ કોર્સ સ્કિલ-બેસ્ડ હોય છે. એટલે કે કામ શીખી નોકરી કે તમારૂ કામ શરૂ કરી શકો છો. કેટલાક એવા ITI કોર્સ છે, જેમાં તમે સ્કિલ શીખો છો તો હાઈ-ડિમાન્ડમાં રહે છે.
ધોરણ 10 બાદ કરો આ 7 આઈટીઆઈ કોર્સ
Electrician
ઘર હોય કે ફેક્ટરી કે ઓફિસ, દરેક જગ્યાએ વીજળીનું કામ હોય છે. તેથી આ કોર્સ કરી સરળતાથી કામ મળી શકે છે. તેને કર્યા બાદ ઈલેક્ટ્રિશિયન, વાયરિંગ એક્સપર્ટ કે મેન્ટેનન્સ ટેક્નીશિયન બની શકે છે.
Fitter
આ કોર્સ કરી મશીનોને ફિટ કરવા, મેન્ટેન કરવા અને રિપેર કરવાનું શીખવવામાં આવે છે. આ કોર્સ કરી ઈન્ડસ્ટ્રીઝ, ફેક્ટરી, રેલવે, PSU વગેરેમાં કામ મળી શકે છે.
Welder
આ કોર્સમાં મેટલને જોડવાનું કામ શીખવવામાં આવે છે. આ સ્કિલની જરૂરિાત કન્સ્ટ્રક્શન અને ઈન્ડસ્ટ્રીમાં હંમેશા રહે છે. આ કોર્સ બાદ તમને ફેક્ટરી, શિપયાર્ડ, ઓટોમોબાઇલ સેક્ટરમાં કામ મળી શકે છે.
કમ્પ્યુટર ઓપરેટર અને પ્રોગ્રામિંગ આસિસટન્ટ
આ કોર્સમાં બેઝિક કમ્પ્યુટર, ઈન્ટરનેટ અને ડેટા એન્ટ્રી શીખવવામાં આવે છે. આ કોર્સ કરી તમે ઓફિસ જોબ, ડેટા એન્ટ્રી અને આઈટી સપોર્ટમાં કામ કરી શકો છો.
મોટર મિકેનિક
આ કોર્સમાં કાર, બાઇક અને અન્ય વાહનોનું રિપેરિંગ અને સર્વિસની તાલીમ આપવામાં આવે છે. આ કોર્સ બાદ તમે સર્વિસ સેન્ટરમાં કામ કરી શકો છો કે ખુદનું ગેરેજ ખોલી શકો છો.
ફ્રિજ AC ટેક્નીશિયન
આ કોર્સમાં એસી, ફ્રિજ અને કૂલિંગ સિસ્ટમનું રિપેરિંગ શીખવવામાં આવે છે. તે કર્યા બાદ સર્વિસ ટેક્નીશિયન, ઈન્સ્ટોલેશન એક્સપર્ટમાં કામ મળી શકે છે.
Plumber
દરેક ઘરમાં, ફેક્ટરીથી લઈને ઈન્ડસ્ટ્રીમાં પ્લમ્બરની જરૂર પડે છે. આ કોર્સમાં પાણીની પાઇપલાઇન અને ફિટિંગનું કામ શીખવવામાં આવે છે. આ કોર્સ કરી તમે કન્સ્ટ્રક્શન, ઘરો અને બિલ્ડિંગમાં કામ કરી શકો છો.