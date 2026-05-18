/US Top Medical Colleges: અમેરિકાની આ કોલેજોમાં NEET વગર મળે છે પ્રવેશ, જાણો મેડિકલ કોર્સની ફી

US Top Medical Colleges: અમેરિકામાં મેડિકલ કોલેજોની સંખ્યા 155થી વધુ છે, પરંતુ તેમાંથી માત્ર 53 કોલેજો વિદેશી વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ આપે છે. જો તમારુ સપનું વિદેશમાં મેડિકલનો અભ્યાસ કરવાનું હોય તો આજે અમે તમને અમેરિકાની ટોપ મેડિકલ કોલેજની માહિતી આપીશું.
US Top Medical Colleges: જો તમે ડોક્ટર બનવા ઈચ્છો છો અને વિદેશમાં મેડિકલનો અભ્યાસ કરવાનું સપનું જુઓ છો તો અમેરિકા તમારા માટે સારો વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે. અમેરિકામાં મેડિકલ શિક્ષણ વિશ્વમાં સૌથી સારૂ માનવામાં આવે છે. પરંતુ ભારતની તુલનામાં ત્યાં ફી વધારે હોય છે, પરંતુ અભ્યાસ અને કરિયરની તક પણ શાનદાર હોય છે. અમેરિકામાં મેડિકલ કોલેજોની સંખ્યા 155થી વધુ છે, પરંતુ તેમાંથી માત્ર 53 કોલેજ વિદેશી છાત્રોને પ્રવેશ આપે છે. આ 53 કોલેજોમાંથી ઘણી એવી છે, જે દુનિયાની ટોપ મેડિકલ કોલેજના રૂપમાં જાણીતી છે. સાથે અમેરિકાની આ કોલેજોમાં નીટ પરીક્ષા વગર પ્રવેશ મળે છે. તો આવો જાણીએ અમેરિકામાં નીટ વગર કઈ મેડિકલ કોલેજોમાં અભ્યાસ કરી શકાય છે, ટોપ મેડિકલ કોલેજ કઈ છે અને તેની ફી કેટલી છે.
અમેરિકામાં મેડિકલનો અભ્યાસ કેવી રીતે થાય છે?
ભારતમાં તમે ધોરણ 12 બાદ સીધો MBBS માં પ્રવેશ લો છો અને લગભગ 5.5 વર્ષમાં ડોક્ટર બની શકો છો. પરંતુ અમેરિકામાં પ્રક્રિયા થોડી અલગ અને લાંબી છે. અમેરિકામાં સીધું મેડિકલ કોલેજમાં એડમિશન મળતું નથી. તેની પહેલા તમારે ચાર વર્ષનો બેચલર્સ (Undergraduate) કોર્સ કરવો પડે છે. તેમાં બાયોલોજી, કેમેસિટ્રી અને અન્ય વિજ્ઞાનના વિષયનો અભ્યાસ જરૂરી હોય છે. બેચલર્સ બાદ તમારે MCAT (Medical College Admission Test) આપવાની હોય છે. આ પરીક્ષામાં સારા નંબર લાવનારને મેડિકલ કોલેજમાં પ્રવેશ મળે છે. અમેરિકામાં મેડિકલ ડિગ્રીને MD (Doctor of Medicine) કહેવામાં આવે છે, જે ભારતના MBBS ની બરોબર હોય છે. MD કર્યાં બાદ તમે Postgraduate કરી અમેરિકા કે ભારતમાં ડોક્ટરના રૂપમાં પ્રેક્ટિસ કરી શકો છો. જો કોઈ ભારતીય વિદ્યાર્થી અમેરિકામાં MD કર્યા બાદ PG કે Residency પુરૂ કરે તો તેને ભારતમાં FMGE પાસ કર્યા વગર પણ પ્રેક્ટિસની મંજૂરી મળી જાય છે.
અમેરિકામાં NEET વગર કઈ મેડિકલ કોલેજમાં અભ્યાસ કરી શકાય છે?
1. હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટી (Harvard University)
હાર્વર્ડ મેડિકલ સ્કૂલ અમેરિકાની સૌથી જૂની અને પ્રતિષ્ઠિત મેડિકલ કોલેજ છે. તેની સ્થાપના 1782મા થઈ હતી અને તે આજે પણ દુનિયાની ટોપ મેડિકલ સ્કૂલોમાં સામેલ છે. અહીં પ્રવેશ મેળવવો મુશ્કેલ છે, કારણ કે માત્ર 3 ટકા વિદ્યાર્થીઓને દર વર્ષે પ્રવેશ મળે છે. હાર્વર્ડમાં અભ્યાસ કરી ડોક્ટર બનનાર વિદ્યાર્થીઓ દુનિયાની મોટી-મોટી હોસ્પિટલોમાં કામ કરી રહ્યાં છે. સાથે ત્યાં વાર્ષિક ફી લગભગ 77.50 લાખ રૂપિયા છે.
2.સ્ટેનફર્ડ યુનિવર્સિટી (Stanford University)
સ્ટેનફર્ડ મેડિકલ સ્કૂલ કેલિફોર્નિયા રાજ્યમાં સ્થિત છે. તે રિસર્ચ અને નાના ક્લાસ માટે જાણીતી છે. અહીં વિદ્યાર્થીઓ પર વ્યક્તિગત ધ્યાન આપવામાં આવે છે અને અભ્યાસની સાથે પ્રેક્ટિકલ અનુભવ પણ મળે છે. સ્ટેનફર્ડની હોસ્પિટલ દર વર્ષે લાખો દર્દીઓની સારવાર કરે છે, જેનાથી વિદ્યાર્થીઓને અસલી દુનિયાનો અનુભવ મળે છે. આ કોલેજની વાર્ષિક ફી લગભગ 66 લાખ રૂપિયા છે અને તે પોતાના વિદ્યાર્થીઓને રિસર્ચ અને ઇનોવેશન માટે મોટી તક પ્રદાન કરે છે.
3. જોન્સ હોપકિન્સ યુનિવર્સિટી (Johns Hopkins University)
જોન્સ હોપકિન્સ યુનિવર્સિટી અમેરિકાની પ્રથમ રિસર્ચ યુનિવર્સિટી છે અને રિસર્ચ પર સૌથી વધુ પૈસા ખર્ચ કરવા માટે જાણીતી છે. આ કોલેજમાં રિસર્ચ માટે દરેક સમયે નવા પ્રોજેક્ટ ચાલતા રહે છે. પ્રવેશ રેટ લગભગ 6.3 ટકા છે અને દર વર્ષે માત્ર 250 વિદ્યાર્થીઓને મેડિકલ કોર્સમાં પ્રવેશ મળે છે. વાર્ષિક ફી લગબગ 69.50 લાખ રૂપિયા છે. વિદ્યાર્થીઓને અહીં રિસર્ચ અને ક્લિનિકલ ટ્રેનિંગ બંનેમાં તક મળે છે.
4. યેલ યુનિવર્સિટી (Yale University)
યેલ સ્કૂલ ઓફ મેડિસિન પોતાના નાના ક્લાસ સાઇઝ અને વ્યક્તિગત શિક્ષણ માટે જાણીતી છે. અહીં વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસ દરમિયાન વધુ ધ્યાન અને માર્ગદર્શન મળે છે. એડમિશન રેટ 5.5 ટકા છે અને દર વર્ષે માત્ર 100 વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ મળે છે. અહીં વાર્ષિક ફી લગભગ 76 લાખ રૂપિયા છે.
5. યુનિવર્સિટી ઓફ પેન્સિલ્વેનિયા (University of Pennsylvania)
પેરલમેન સ્કૂલ ઓફ મેડિસિન અમેરિકાની સૌથી જૂની મેડિકલ કોલેજ છે, જેની સ્થાપના 1765મા થી હતી. આ સ્કૂલ બાયોલોજિકલ રિસર્ચ અને દર્દીઓની દેખરેખ પર ભાર આપે છે. અહં વધુ વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ મળે છે, જેનાથી તે મોટા સ્તર પર મેડિકલ તાલીમ પ્રદાન કરે છે. અહીં વાર્ષિક ફી લગભગ 79 લાખ રૂપિયા છે. આ કોલેજ પોતાના રિસર્ચ અને ક્લિનિકલ અનુભવ માટે વિદ્યાર્થીઓને તક આપે છે.
NEET વગર અમેરિકામાં મેડિકલ અભ્યાસનો ફાયદો
અમેરિકામાં નીટ વગર મેડિકલ અભ્યાસ કરવાનો સૌથી મોટો ફાયદો છે કે ભારતીય વિદ્યાર્થીઓએ નીટ પાસ કરવાની જરૂર પડતી નથી, જેથી પ્રવેશ પ્રક્રિયા સરળ થઈ જાય છે. આ સિવાય અમેરિકાની ટોપ મેડિકલ કોલેજોમાં અભ્યાસ કરવાની તક મળે છે, જ્યાં રિસર્ચ અને પ્રેક્ટિકલ અનુભવ પર ભાર આપવામાં આવે છે. MD ડિગ્રી બાદ વિદ્યાર્થીઓ પોસ્ટ પ્રેજ્યુએશન કે રેસિડેન્સી કરવાનો વિકલ્પ મળે છે, જેનાથી તેની ક્લિનિકલ અને સ્પેશલાઇઝેશનની ક્ષમતા વધે છે. સાથે અમેરિકામાં એમડી કર્યા બાદ ભારતમાં ડોક્ટરના રૂપમાં પ્રેક્ટિસ માટે FMGE પાસ કરવાની જરૂર નથી, જેનાથી સમય અને પ્રયાસની બચત થાય છે.