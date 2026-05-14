/કમાણીમાં MBBS ને ટક્કર આપે છે આ 5 મેડિકલ કોર્સ, NEET પરીક્ષા વગર મળે છે પ્રવેશ

Which Is The Best Medical Course Without NEET: ધોરણ 12 સાયન્સ બાદ વિદ્યાર્થીઓનું સપનું ડોક્ટર કે એન્જિનિયર બનવાનું હોય છે. પરંતુ મેડિકલ ક્ષેત્રમાં જવા માટે વિદ્યાર્થીઓએ પહેલા નીટ યુજીની પરીક્ષામાંથી પસાર થવું પડે છે. દર વર્ષે લાખોની સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ નીટની પરીક્ષામાં સામેલ થાય છે. પરંતુ પસંદગી ગણતરીના ઉમેદવારોની થઈ સકે છે. તેવામાં અમે તમને મેડિકલ ફિલ્ડના તેવા 5 કોર્સ વિશે જણાવીશું, જ્યાં તમને નીટ વગર પરીક્ષા મળી શકે છે. આ કોર્સ કમાણીના મામલામાં MBBS ને પણ ટક્કર આપે છે. અહીં તમે જાણો નીટ વગર કયા મેડિકલ કોર્સમાં પ્રવેશ લઈ શકો છો.
Best Medical Course Without NEET: બીફાર્મ, B.Pharm
જો તમે દવાની કંપનીઓમાં નોકરી કરવા ઈચ્છો છો તો તમારા માટે બી ફાર્મા બેસ્ટ સાબિત થઈ શકે છે. બી ફાર્મા કર્યા બાદ છાત્ર ફાર્માસિસ્ટ, મેડિકલ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ, ડ્રગ ઈન્સપેક્ટર કે રિસર્ચર બની શકે છે. ઘણા વિદ્યાર્થીઓ પોતાની મેડિકલ શોપ પણ શરૂ કરી શકે છે. ફાર્મા કંપનીઓમાં સારૂ પેકેજ મળવાને કારણે આ કોર્સ યુવાઓ વચ્ચે લોકપ્રિય છે.
Best Medical Course: મેડિકલ લેબ ટેક્નોલોજી (BMLT)
કોઈપણ બીમારીની ઓળખ કરવા માટે લેબ ટેસ્ટ કરવો જરૂરી હોય છે. મેડિકલ લેબ ટેક્નોલોજી કોર્સમાં બ્લડ ટેસ્ટ, યુરિન ટેસ્ટ અને અન્ય તપાસોની ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે. આજે દરેક હોસ્પિટલ અને પેથોલોજી લેબમાં પ્રશિક્ષિત લેબ ટેક્નીશિયનની જરૂર હોય છે. આ કોર્સ ઓછા સમયમાં સારી નોકરી અને સ્થિર આવકનો વિકલ્પ માનવામાં આવે છે.
Top Medical Course: ન્યૂટ્રિશનિસ્ટ અને ડાઇટિશિયન
આજે લોકો ફિટનેસ અને હેલ્ધી લાઇફસ્ટાઇલને લઈને પહેલાથી વધુ જાગૃત થઈ ગયા છે. તેવામાં ન્યૂટ્રિશનિસ્ટ અને ડાઇટિશિયનની માંગ ઝડપથી વધી રહી છે. આ કોર્સ બાદ વિદ્યાર્થીઓ હોસ્પિટલ, જિમ સેન્ટર કે પોતાનું ખાનગી કામ શરૂ કરી શકે છે. અહીં પણ વિદ્યાર્થીઓને નીટ વગર પ્રવેશ મળી જાય છે.
Best Medical Course Without NEET: બીએસસી નર્સિંગ
બીએસસી નર્સિંગ કોર્સ આ દિવસોમાં ખુબ ટ્રેન્ડમાં છે. આ કોર્સમાં દર્દીઓની દેખરેખ, મેડિકલ સહાયતા અને હોસ્પિટલ મેનેજમેન્ટની તાલીમ આપવામાં આવે છે. સરકારી અને ખાનગી બંને સેક્ટરમાં નર્સોની ભારે માંગ રહે છે. ભારત સિવાય અમેરિકા, કેનેડા, ઓસ્ટ્રેલિયા અને ખાડી દેશોમાં પણ નર્સિંગ પ્રોફેશનલને સારો પગાર મળે છે. આ કોર્સમાં મોટા ભાગની કોલેજ નીટ વગર પ્રવેશ આપે છે.
Top Medical Course Without NEET: રેડિયોલોજી
મહત્વનું છે કે આ કોર્સમાં એક્સ-રે, MRI, CT Scan અને અલ્ટ્રાસાઉન્ડ જેવી તકનીકની તાલીમ આપવામાં આવે છે. હોસ્પિટલો અને ડાયગ્નોસ્ટિક સેન્ટરમાં રેડિયોલોજી એક્સપર્ટની માંગ સતત વધી રહી છે. આ કોર્સ કર્યા બાદ શરૂઆતી પગાર પણ સારો મળે છે અને અનુભવની સાથે કમાણી વધતી રહે છે.