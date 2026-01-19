સરકારી શિક્ષક બનવાની શાનદાર તક, 808 લેક્ચરર પોસ્ટ માટે ભરતીની જાહેરાત
ઉત્તરાખંડ માધ્યમિક શિક્ષણ વિભાગમાં 808 લેક્ચરર પદો માટે ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે. સ્નાતક અને B.Ed. ઉમેદવારો 20 જાન્યુઆરી, 2026 સુધી ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. આ માટે મહિને 1.5 લાખ રૂપિયા સુધીનો પગાર મળશે.
Trending Photos
ઉત્તરાખંડ પબ્લિક સર્વિસ કમિશન (UKPSC)એ માધ્યમિક શિક્ષણ વિભાગ હેઠળ 808 ખાલી લેક્ચરર પદોની ભરતી માટે સત્તાવાર નોટિફિકેશન બહાર પાડ્યું છે. સરકારી શાળાઓમાં શિક્ષક તરીકે કારકિર્દી બનાવવા માંગતા ઉમેદવારો માટે આ એક શ્રેષ્ઠ તક છે. આ પદો માટે ઓનલાઈન અરજી પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે અને લાયક પુરુષ અને મહિલા ઉમેદવારો કમિશનની સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લઈને ફોર્મ ભરી શકે છે.
જગ્યાઓની વિગત
આ ભરતી ઝુંબેશ હેઠળ કુલ 808 જગ્યાઓને બે મુખ્ય ભાગમાં વિભાજિત કરવામાં આવી છે, જનરલ બ્રાન્ચ અને મહિલા બ્રાન્ચ
1. જનરલ બ્રાન્ચ (725 જગ્યાઓ)
જનરલ બ્રાન્ચમાં કુલ 725 જગ્યાઓ છે, જેમાંથી 388 બિન અનામત કેટેગરી માટે છે
2. મહિલા બ્રાન્ચ (83 જગ્યાઓ)
મહિલા બ્રાન્ચ માટે કુલ 83 જગ્યાઓ અનામત છે, જેમાંથી 71 બિન અનામત કેટેગરી માટે અનામત છે. ભરતી હિન્દી (10 પોસ્ટ), અંગ્રેજી (14 પોસ્ટ), અર્થશાસ્ત્ર (12 પોસ્ટ) અને ગૃહ વિજ્ઞાન (8 પોસ્ટ) જેવા વિષયોમાં કરવામાં આવશે.
લાયકાત અને વય મર્યાદા
અરજદારો પાસે સંબંધિત વિષયમાં અનુસ્નાતક ડિગ્રી અથવા સમકક્ષ લાયકાત હોવી આવશ્યક છે. વધુમાં, ઉમેદવારોએ LT ડિપ્લોમા અથવા B.Ed પૂર્ણ કરેલ હોવું જરૂરી છે.
વય મર્યાદા
ઉમેદવારોની ઉંમર ઓછામાં ઓછી 21 વર્ષ અને વધુમાં વધુ 42 વર્ષની હોવી જોઈએ. ઉંમર 1 જુલાઈ, 2025થી ગણવામાં આવશે. ઉમેદવારોનો જન્મ 2 જુલાઈ, 1983 પહેલા કે 1 જુલાઈ, 2004 પછી થયો ન હોવો જોઈએ. ઉત્તરાખંડના SC/ST અને OBC વર્ગોને ઉપલી વય મર્યાદામાં 5 વર્ષની છૂટ આપવામાં આવશે, જ્યારે દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓને 10 વર્ષની છૂટ મળશે.
પગાર ધોરણ અને પસંદગી પ્રક્રિયા
પસંદ કરાયેલા ઉમેદવારોને બેસ્ટ પગાર પેકેજ મળશે. લેક્ચરર પદ માટે પગાર ધોરણ 47,600થી 1,51,100 નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 20 જાન્યુઆરી, 2026 છે. લાયક ઉમેદવારોની પસંદગી લેખિત પરીક્ષા અને ત્યારબાદ ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશનના આધારે કરવામાં આવશે.
કેવી રીતે કરવી અરજી ?
- સૌપ્રથમ, UKPSC વેબસાઇટ https://psc.uk.gov.in/ પર લોગ ઇન કરો અને Recruitment Notifications પર ક્લિક કરો.
- સંબંધિત ભરતી લિંકની બાજુમાં 'PDF આઇકોન' પર ક્લિક કરો અને સૂચનાઓ કાળજીપૂર્વક વાંચો.
- Apply Now પર ક્લિક કરો અને તમારું નામ, પિતાનું નામ, મોબાઇલ નંબર અને ઇમેઇલ સરનામું ભરીને નોંધણી પૂર્ણ કરો.
- બીજા અને ત્રીજા સ્ટેપમાં તમારી શૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો આપો અને નિર્ધારિત ફોર્મેટમાં તમારો ફોટો અને સહી અપલોડ કરો.
- ચોથા સ્ટેપમાં અરજી ફી ચૂકવો અને અંતે ફોર્મ સબમિટ કરો, ભવિષ્યના સંદર્ભ માટે પ્રિન્ટઆઉટ લઈ લો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે