બી અબ્દુલ નાસરની સફળતાની કહાની: 13 વર્ષ અનાથાશ્રમમાં વિતાવ્યા...UPSC પરીક્ષા આપ્યા વગર જ બની ગયા IAS
UPSC Success Story of IAS B Abdul Nasar: આજે અમે તમને એક એવા વ્યક્તિ વિશે જણાવીશું જેઓ યુપીએસસી પરીક્ષા પાસ કર્યા વગર જ આઈએએસ બની ગયા. આઈએએસ બી અબ્દુલ નાસરની સફળતાની કહાની ખાસ જાણો.
UPSC Success Story of IAS B Abdul Nassar: સ્થિતિ ભલે ગમે તેવી હોય પરંતુ જો મનમાં લગન હોય અને ખુબ મહેનત કરો તો ધાર્યું કામ પાર પાડી શકો છો. જેનું એક ઉદાહરણ છે આઈએએસ બી અબ્દુલ નાસર જેમમણે પોતાના જીવનમાં અનેક પ્રકારના સંઘર્ષોનો સામનો કર્યો અને અંતમાં એ કરી દેખાડ્યું જે કોઈ સપનામાં પણ ન વિચારી શકે. બાળપણથી ફક્ત મહેનત અને સંધર્ષની સાથે જીવન આવ્યાં છે. ફક્ત 5 વર્ષની ઉંમરે માથા પરથી પિતાનો હાથ ઉઠી ગયો અને જવાબદારીના બોજા નીચે દબાયેલા અબ્દુલે અનેક વર્ષો સુધી અનાથાલયમાં જીવન વિતાવ્યું. યુપીએસસીની પરીક્ષા આપ્યા વગર કે બી અબ્દુલ નાસર કઈ રીતે આઈએએસ બની ગયા તે પણ જાણવા જેવું છે.
13 વર્ષ સુધી અનાથાલયમાં રહ્યા અબ્દુલ નાસર
કેરળના કન્નૂર જિલ્લાના રહીશ બી. અબ્દુલ નાસરના પિતાના નિધન બાદ તેમણે અને તેમના ભાઈ બહેનોએ અનાથાલયમાં રહેવું પડ્યું હતું. તેમના માતા ઘરેલુ સહાયિકા તરીકે કામ કરતા હતા. લગભગ 13 વર્ષ સુધી અબ્દુલ અનાથાલયમાં રહ્યા. ઘર ચલાવવા માટે અને અભ્યાસ કરવા માટે ક્યારેક હોટલોમાં વાસણઓ પણ સાફ કર્યા તો ક્યારેક અખબારો વેચવાનું કામ કર્યું. બાળકોને ટ્યૂશન પણ આપ્યું અને ફોન ઓપરેટર તરીકે પણ કામ કર્યું.
ગ્રેજ્યુએશનની સાથે સાથે પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશનનો અભ્યાસ પૂરો કર્યો
બાળપણથી ગરીબાઈનો સામનો કર્યો પરંતુ હાર ન માની અને શિક્ષણને હાસલ કરવાની પૂરેપૂરી કોશિશ કરી. ભાત ભાતના કામ કરીને ઘર ચલાવવા ઉપરાંત ગ્રેજ્યુએશનની ડિગ્રી મેળવી. થાલાસ્સેરીની સરકારી કોલેજથી અભ્યાસ પૂરો કર્યા બાદ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન પણ કર્યું. ત્યારબાદ કેરળ સ્વાસ્થ્ય વિભાગમાં સરકારી નોકરી મેળવીને કરિયરની શરૂઆત કરી.
ડેપ્યુટી કલેક્ટરમાંથી IAS બનવાની સફર
અનેક વર્ષો સુધી જાહેર સેવામાં પોતાનું યોગદાન આપવાની સાથે તેમમે વર્ષ 2006 બાદ રાજ્ય સિવિલ સેવામાં ડેપ્યુટી કલેક્ટરનું પદ સંભાળ્યું. વર્ષ 2015માં તેમને કેરળના બેસ્ટ ડેપ્યુટી કલેક્ટર તરીકે સન્માનિત કરાયા. જે હેઠળ તેઓ યુપીએસસી પરીક્ષા આપ્યા વગર જ 2017માં IAS બનવા યોગ્ય બની ગયા. 2019માં કોલ્લમમાં ડિસ્ટ્રિક્ટ કલેક્ટરની જવાબદારી સોંપાઈ. આજે તેઓ દુનિયાભર માટે એક મિસાલ બની ચૂક્યા છે.
