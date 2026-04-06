AIના કારણે નોકરી જતી રહે તો શું કરવું? AIએ જ આપી દીધો જવાબ, આ ફિલ્ડમાં બનાવી શકો છો કરિયર
AI Job Loss: દુનિયાભરની તમામ મોટી કંપનીઓ AI ટૂલ્સનો ઉપયોગ કરવા લાગી છે, આવી સ્થિતિમાં કર્મચારીઓની છટણી થઈ રહી છે. AI સતત નોકરીઓ ઘટાડી રહ્યું છે, આવી સ્થિતિમાં અમે AIને જ પૂછ્યું કે, જો તેના કારણે કોઈની નોકરી જતી રહે તો શું કરવું જોઈએ. ચાલો જાણીએ AI શું આપ્યો છે જવાબ.
AI Job Loss: Oracleથી લઈને મેટા અને દુનિયાની ઘણી મોટી કંપનીઓ લોકોની છટણી કરી રહી છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ઓરેકલ એટલા માટે ચર્ચામાં છે કારણ કે આ IT કંપનીએ દુનિયાભરમાં લગભગ 30 હજાર લોકોને નોકરીમાંથી કાઢી મૂક્યા છે, જેમાં 12 હજાર ભારતીયો પણ સામેલ છે. બધી કંપનીઓમાં આ પ્રકારની છટણી પાછળ આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ (AI)ને સૌથી મોટું કારણ માનવામાં આવે છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, આગામી થોડા વર્ષોમાં AI ઘણા સેક્ટર્સની નોકરીઓ છીનવી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં અમે AIને જ પૂછ્યું કે જો કોઈની નોકરી AIને કારણે જતી રહે તો શું કરી શકાય. AIએ જે જવાબ આપ્યો તે અમે તમને જણાવી રહ્યા છીએ.
Google Geminiએ આપ્યો આ જવાબ
એ વાત સાચી છે કે, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) ઘણા સેક્ટર્સમાં ઝડપથી પરિવર્તન લાવી રહ્યું છે અને કેટલીક જૂની નોકરીઓનું સ્થાન લઈ રહ્યું છે. પરંતુ આ સિક્કાની બીજી બાજુ એ પણ છે કે, AI નવી તકો પણ ઉભી કરી રહ્યું છે. જો AIના કારણે તમારી નોકરી પ્રભાવિત થઈ છે, તો લાચાર અનુભવવાને બદલે કેટલાક નક્કર પગલાં લઈને તમે તમારા કરિયરને નવી અને વધુ સારી દિશા આપી શકો છો.
1. માનસિક રીતે પોતાની જાતને સંભાળો
આ કોઈ વ્યક્તિગત નિષ્ફળતાને કારણે નહીં, પરંતુ એક મોટા ટેકનોલોજી બદલાવને કારણે થયું છે. પોતાની જાતને દોષ આપવાનું ટાળો. થોડો સમય કાઢીને શાંત થાઓ અને પછી પૂરી એર્ન્જી સાથે આગામી પગલાંનું પ્લાનિંગ કરો.
2. 'AI-Proof' સ્કિલ્સ પર ફોકસ કરો (Upskilling)
AI ડેટા પ્રોસેસિંગ, કોડિંગ અને રૂટિન કામ ખૂબ જ સારી રીતે કરી શકે છે, પરંતુ તે માનવીય ખાસિયતોનું સ્થાન લઈ શકતું નથી. એવા કૌશલ્યો પર કામ કરો જે AIના વશમાં નથી.
સોફ્ટ સ્કિલ્સ (Soft Skills): ક્રિટિકલ થિંકિંગ, પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ, લીડરશીપ અને ટીમ મેનેજમેન્ટ.
ઇમોશનલ ઇન્ટેલિજન્સ (EQ): માનવીય લાગણીઓને સમજવી, સહાનુભૂતિ અને ક્લાયન્ટ હેન્ડલિંગ.
ક્રિએટિવિટી: નવી અને મૌલિક વિચારસરણી, જે માત્ર ડેટા પર આધારિત ન હોય.
3. AIને પોતાનો દુશ્મન નહીં, 'ટૂલ' બનાવો
જે રીતે કમ્પ્યુટર આવતા ટાઇપરાઇટર ચલાવનારાઓએ કમ્પ્યુટર શીખી લીધું હતું, તેવી જ રીતે હવે તમારે AI ટૂલ્સ શીખવા પડશે. તમે જે પણ ક્ષેત્રમાં (રાઇટિંગ, ડિઝાઇનિંગ, માર્કેટિંગ, કોડિંગ)માં છો, જુઓ કે ત્યાં કયા AI ટૂલ્સનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો તમે રાઈટર છો તો ChatGPT કે Geminiનો ઉપયોગ કરીને ઝડપથી રિસર્ચ કરતા શીખો. જો તમે ડિઝાઇનર છો તો Midjourney કે Canvaના AI ફીચર્સ શીખો. જે લોકો AIનો ઉપયોગ કરવાનું જાણે છે, તેઓ એવા લોકોનું સ્થાન લઈ રહ્યા છે જેમને AIનો ઉપયોગ કરતા નથી આવડતું.
4. ઉભરતા ક્ષેત્રો (Emerging Fields) તરફ આગળ વધો
AI મેનેજમેન્ટ અને ઓપરેશન: AI પ્રોમ્પ્ટ એન્જિનિયરિંગ (Prompt Engineering), ડેટા એનોટેશન (Data Annotation), અને AI એથિક્સ (Ethics).
હ્યુમન-ટચ જોબ્સ: ટીચિંગ, કાઉન્સેલિંગ, હેલ્થકેર, સોશિયલ વર્ક અને થેરાપી.
ક્રિએટિવ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ: ઓરિજિનલ કન્ટેન્ટ ક્રિએશન, પોડકાસ્ટિંગ અને સ્ટ્રેટેજિક કન્સલ્ટિંગ.
ChatGPTએ આપ્યો આ જવાબ
જો AIના કારણે નોકરી જતી રહે છે, તો તે ખરેખર મુશ્કેલ પરિસ્થિતિ હોઈ શકે છે, પરંતુ તેનાથી રસ્તાઓ પૂરેપૂરા બંધ નથી થઈ જતા. યોગ્ય પગલાં ભરીને તમે નવી દિશામાં આગળ વધી શકો છો. અહીં કેટલાક Practical રસ્તાઓ છે.
1. Skill Upgrade (નવી સ્કીલ્સ શીખો)
AI કેટલીક નોકરીઓને બદલે છે, પરંતુ તે નવી નોકરીઓ પણ ઊભી કરે છે. તમે આ ક્ષેત્રોમાં સ્કીલ્સ શીખી શકો છો.
Data Analysis, AI Basics, Coding
Digital Marketing
UI/UX Design
Communication & Management Skills
2. Career Shift વિશે વિચારો
જો તમારું જૂનું કામ પૂરેપૂરું ઓટોમેટ (Automate) થઈ ગયું હોય, તો તેનાથી સંબંધિત અન્ય ક્ષેત્રમાં શિફ્ટ થવું વધુ સારું છે. તમે Freelancing અથવા Gig work શરૂ કરી શકો છો અને તમારી આવડતને ઓનલાઇન વેચી શકો છો.
3. AIને દુશ્મન નહીં, પણ હથિયાર (Tool) બનાવો
ChatGPT અને અન્ય ઓટોમેશન ટૂલ્સનો ઉપયોગ કરવાનું શીખો.
તમારા કામને વધુ ઝડપી અને સ્માર્ટ બનાવો.
જે લોકો AI સાથે કામ કરતા શીખી જાય છે, તેમની માંગ બજારમાં વધી રહી છે.
4. Financial Planning કરો
બિનજરૂરી ખર્ચ ઘટાડો.
Emergency Fund બનાવો (જે 3 થી 6 મહિના સુધી ચાલે).
Temporary income sources શોધો.
5. માનસિક સ્વાસ્થ્ય (Mental health)નું ધ્યાન રાખો
નિયમિત દિનચર્યા જાળવી રાખો.
કસરત અને ધ્યાન (Meditation) કરો.
તમારા સપોર્ટ સિસ્ટમ (પરિવાર અને મિત્રો) સાથે જોડાયેલા રહો.
