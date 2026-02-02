એમેઝોન અને અન્ય કંપનીઓ શા માટે કરી રહી છે છટણી ? શું ફક્ત AI જ કારણ છે? જાણો સાચી વાત
Layoffs Reason: ઘણા એક્સપર્ટ કહે છે કે આવનારા વર્ષોમાં જ્યારે AI વ્યાપકપણે અપનાવવામાં આવશે ત્યારે તેની સાચી અસર વધુ સ્પષ્ટ થશે. હાલમાં, 2026 ટેક કામદારો માટે પડકારજનક રહ્યું છે, AI પણ તકો લાવી રહ્યું છે, પરંતુ ફેરફારો ઝડપી અને મુશ્કેલ છે.
Layoffs Reason: નવા વર્ષ, 2026ની શરૂઆતમાં, ટેક ક્ષેત્રમાં છટણી ચાલુ છે. વૈશ્વિક જાયન્ટ એમેઝોને તાજેતરમાં વૈશ્વિક સ્તરે 16,000 કોર્પોરેટ કર્મચારીઓની છટણીની જાહેરાત કરી હતી, જે ઓક્ટોબર 2025માં 14,000 છટણી પછી કુલ 30,000થી વધુ થઈ ગઈ છે.
ઓરેકલ પણ 20,000થી 30,000 નોકરીઓમાં કાપ મૂકે તેવી અપેક્ષા છે. Pinterest, Expedia, Dow, અને અન્ય કંપનીઓએ પણ નોંધપાત્ર છટણીની જાહેરાત કરી છે, જેમાં ઘણા કિસ્સાઓમાં AIને મુખ્ય કારણ તરીકે ટાંકવામાં આવે છે. પરંતુ પ્રશ્ન એ છે કે: શું AI ખરેખર આ છટણી પાછળ મુખ્ય ગુનેગાર છે, અથવા તે ફક્ત કંપનીઓ માટે શેરધારકોને આકર્ષવા માટે એક અનુકૂળ વાર્તા છે?
કંપનીઓના દાવા અને AIની ભૂમિકા
Pinterestએ સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે તેણે AI-કેન્દ્રિત ટીમો અને પ્રોજેક્ટ્સ પર સંસાધનો કેન્દ્રિત કરવા માટે તેના કાર્યબળમાં 15 ટકા ઘટાડો કર્યો છે. કંપની AI સંચાલિત ઉત્પાદનો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે. એક્સપેડિયાએ પણ AI અપનાવવાનું કહ્યું હતું, પરંતુ કાપમાં ઘણા AI એક્સપર્ટ (જેમ કે મશીન લર્નિંગ વૈજ્ઞાનિકો)નો સમાવેશ થતો હતો - જે વિરોધાભાસી લાગે છે. ડાઉએ સ્પષ્ટપણે ઉત્પાદકતા વધારવા અને શેરધારકોના વળતરમાં સુધારો કરવા માટે તેના 4,500 છટણીઓને AI અને ઓટોમેશન સાથે જોડી દીધી હતી.
એમેઝોનના CEO એન્ડી જેસીએ અગાઉ જણાવ્યું હતું કે AIથી કાર્યક્ષમતામાં વધારો થવાથી કંપનીને ઓછા લોકોની જરૂર પડશે. જો કે, કંપનીએ આને નોકરશાહી ઘટાડવા અને સ્ટાર્ટઅપ જેવી ગતિ સાથે પણ જોડ્યું છે. વધુમાં, એમેઝોન ગો અને ફ્રેશ સ્ટોર્સ બંધ થવાને કારણે હજારો રિટેલ નોકરીઓ ગુમાવી દીધી હતી.
ભૂતપૂર્વ કર્મચારીઓ અને એક્સપર્ટોના દ્રષ્ટિકોણ
ખાનગી પોર્ટલના એક અહેવાલ મુજબ, એમેઝોનની AI સક્ષમતા ટીમના ભૂતપૂર્વ વડા (જેમને તાજેતરમાં બરતરફ કરવામાં આવ્યા હતા) એન લી પ્લમ્બે જણાવ્યું હતું કે તેમની છટણીઓ AI સાથે સંબંધિત નથી. તે પોતે એમેઝોનના AI કોડિંગ ટૂલ્સની ટોચની વપરાશકર્તા હતી.
પ્લમ્બ માને છે કે છટણીએ ફક્ત વધારાના કર્મચારીઓને દૂર કરવાનો એક માર્ગ છે, AIનો ઉપયોગ ફક્ત મૂલ્ય નિર્માણ વાર્તા તરીકે થઈ રહ્યો છે, જે શેરના ભાવમાં વધારો કરે છે અને રોકાણ આકર્ષે છે. કોર્નેલ યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર કરણ ગિરોત્રા કહે છે કે AIની અસર હાલમાં મર્યાદિત છે. તે વ્યક્તિગત કર્મચારીઓ માટે સમય બચાવે છે, પરંતુ સમગ્ર સંસ્થાને સમાયોજિત થવામાં સમય લાગે છે.
કોવિડ દરમિયાન ઉછાળા પછી એમેઝોન હજુ પણ તેની ભરતીને સંતુલિત કરી રહ્યું છે. ગોલ્ડમેન સૅક્સનો એક અહેવાલ પણ સૂચવે છે કે એકંદર શ્રમ બજાર પર AIની અસર હાલમાં ન્યૂનતમ છે, જોકે માર્કેટિંગ, ગ્રાફિક ડિઝાઇન, ગ્રાહક સેવા અને ટેકનોલોજી જેવા ક્ષેત્રોમાં કેટલીક અસર અનુભવી શકાય છે. ડિસેમ્બરથી, AI સંબંધિત છટણીઓ ખૂબ ઓછી નોંધાઈ છે.
