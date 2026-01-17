Plank Benefits: રોજ બસ 1 મિનિટ પ્લેંક કરો, શરીરને મજબૂત કરી બેલી ફેટને ટારગેટ કરશે આ કસરત
1 Minute Plank Benefits: રોજ સવારે 1 મિનિટ સુધી પ્લેંક કરવાથી કોર મસલ્સ મજબૂત થાય છે. પેટની ચરબી ઓછી થાય છે અને શરીરનું સંતુલન વધે છે. આ એક્સરસાઈઝ કેવી રીતે કરવી ચાલો તમને જણાવીએ.
1 Minute Plank Benefits: દિવસની શરુઆત હેલ્ધી અને ફિટ રીતે કરવામાં આવે તો આખો દિવસ એક્ટિવ રહે છે. સાથે જ બીમારીઓ શરીરથી દુર રહે છે. સવારે એક્સરસાઈઝ કરવી હેલ્થ માટે ફાયદાકારક હોય છે. પરંતુ આજના સમયમાં લોકો કામકાજમાં વ્યસ્ત વધારે હોય છે જેના કારણે વધારે સમય કસરત પર આપી શકતા નથી. જેના કારણે શરીર ઠીક નથી રહેતું, એનર્જી નથી રહેતી, નબળાઈ રહે છે. આ બધું જ ફક્ત 1 મિનિટની કસરતથી દુર થઈ શકે છે.
રોજ સવારે 1 મિનિટ પ્લેંક કરવાથી કોર મસલ્સ મજબૂત થાય છે. પેટની ચરબી ઓછી થાય છે, શરીરમાં સંતુલન વધે છે. પીઠ, ખભા અને હાથની શક્તિ વધે છે. પ્લેંક કરવાથી મૂડ સુધરે છે અને લલીચાપણું વધે છે. પ્લેંક કરવાથી ઓવરઓલ ફિટનેસ સુધરે છે અને બોડી ટોંડ રહે છે.
પ્લેંક કરવાથી કોર મસલ્સ મજબૂત થાય છે. તેનાથી પેટ, પીઠ અને કુલ્હાના સ્નાયૂ મજબૂત થાય છે જે શરીર માટે મજબૂત આધાર બને છે. પેટની ચરબીને ટારગેટ કરવા માટે અને પેટને ટાઈટ કરવા માટે આ પ્રભાવી કસરત છે.
પ્લેંક કરવાથી શરીરની મુદ્રા સુધરે છે અને કરોડરજ્જુને સપોર્ટ મળે છે. તેનાથી લાંબા સમય સુધી બેસવાથી થતા દુખાવાથી આરામ મળે છે.
પ્લેંક કરવાથી શરીરમાં એંડોર્ફિન રિલીઝ થાય છે જે મૂડ સુધારે છે અને સ્ટ્રેસ તેમજ ચિંતા ઓછી થાય છે.
1 મિનિટ પ્લેંક કેટલી કેલેરી બર્ન કરે ?
1 મિનિટ સુધી પ્લેંક કરવાથી શરીરના વજન અને સ્નાયૂની સક્રિયતાના આધાર પર 2 થી 5 કેલેરી બર્ન કરે છે. 1 મિનિટ પ્લેંક કરવાથી કેલેરી બર્ન એટલા માટે થાય છે કે પ્લેંક પોઝિશનમાં શરીરને સ્થિર રાખવા માટે વધારે ઉર્જા ખર્ચ કરવી પડે છે. જેના કારણે શરીરની કેલેરી બળે છે. કેલેરીનો આધાર વ્યક્તિના વજન પર પણ હોય છે. જેમકે વધારે વજન હોય તો વ્યક્તિને પ્લેંક પોઝિશનમાં રહેવા માટે વધારે મહેનત કરવી પડે છે. તેના કારણે કેલેરી વધારે બળે છે. પ્લેંક કરવાની શરુઆત તમે 30 સેકન્ડ બોડી સ્થિર રાખીને પણ કરી શકો છો. ત્યારબાદ ધીરે ધીરે સમય વધારવો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
