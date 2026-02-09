Prev
Positive Morning Routine: દિવસની શરુઆતમાં 10 મિનિટ પોતાની સાથે પસાર કરો, પછી જુઓ આખો દિવસ કેવી મજા આવે

Positive Morning Routine: સેલ્ફ લવ કે મી ટાઈમ સ્વાર્થ નથી. જો તમે આખા દિવસમાં પોતાના માટે સમય ન કાઢી શકો તો પણ સવારની શરુઆત આ રીતે કરવાનું કરો. સવારની આવી 10 મિનિટ તમારા દિવસને ખાસ બનાવી દેશે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Feb 09, 2026, 08:10 AM IST

Positive Morning Routine: આપણામાંથી 99% લોકોના દિવસની શરૂઆત દોડધામ સાથે અને અધૂરા કામ પુરા કરવાના વિચાર સાથે જ થતી હોય છે. આંખ ખુલે એટલે તુરંત જ વિચારોના ઘોડા દોડવા લાગે છે. અને ચિંતાની વાત તો એ છે કે આ વિચારો નકામા હોય છે. સવારે આવતા મોટાભાગના વિચારો એવા હોય છે જે તમને નિરાશ, હતાશ અથવા તો આળસથી ભરી દેતા હોય છે. સવારે જાગીને તમે ગરમાગરમ ચા પીવો એટલે શરીરથી તો જાગી જાઓ છો. પરંતુ તમે જ્યાં સુધી મનને રીસેટ ન કરો ત્યાં સુધી મૂડ ફ્રેશ થતો નથી અને જે રીતે દિવસ દરમિયાન કામ કરવાના હોય છે તે રીતે કામ પણ થતા નથી. 

સવારે જાગો એટલે ફક્ત શરીરથી જાગી જવું એટલું પૂરતું નથી. તમારે તમારા મગજને પણ રીસેટ કરવો જોઈએ. જેથી તમે દિવસની શરૂઆત સારી રીતે કરો અને આખો દિવસ પોઝિટિવ રહીને સમય પસાર કરો. તમને પણ એવો વિચાર આવતો હશે કે તો પછી દિવસની શરૂઆત કેવી રીતે કરવી જેથી મનમાં ચાલતા ખોટા વિચારો ઉતાવળ અને આત્મઆલોચનાને દૂર કરી શકાય. કારણ કે આ લાગણીઓ એવી છે જે આપણું માનસિક સંતુલન ખરાબ કરે છે અને દિવસ પણ બગાડે છે. 

પોઝિટિવ મોર્નિંગ રૂટીન

જો તમારે સવારે જાગીને મનને પણ રીસેટ કરવું હોય તો તેના માટે 10 થી 15 મિનિટનો સમય પણ પૂરતો છે. સવારે 10 થી 15 મિનિટ શાંતિથી બેસીને તમે આ કામ કરી લેશો તો તમારો મૂડ પણ સુધરશે અને તમે અનુભવશો કે આખો દિવસ પણ સારી રીતે પસાર થઈ રહ્યો છે. તો ચાલો જાણીએ રોજ સવારે પોઝિટિવ મોર્નિંગ રૂટીને કેવી રીતે અપનાવવું. 

સવારે કરો સેલ્ફ ટોક

તમે માનો કે ન માનો તમે દિવસની શરૂઆત જેવા વિચાર સાથે કરો છો તેવી પરિસ્થિતિને આખો દિવસ આકર્ષિત કરો છો. જેમકે તમે સવારે જાગીને મોડું થઈ ગયું છે, ઘણું બધું કામ બાકી છે.. તેવી ઉતાવળમાં કામે લાગી જશો તો આખો દિવસ દોડધામ કરશો છતાં પણ કામ પુરા નહીં થાય. તેનાથી વિરુદ્ધ સવારે ફક્ત 10 થી 15 મિનિટ શાંતિથી બેસી પોતાની સાથે સમય પસાર કરી મનમાં સારા વિચાર કરશો તો દિવસ પોઝિટિવ રહેશે અને તમે તેનો અનુભવ પણ કરી શકશો. અત્યાર સુધી તમારી દરેક શરૂઆત દોડધામ અને ઉતાવળમાં જ થઈ હશે. તો પછી એક વખત આ અનુભવ પણ કરી જુઓ. ત્યાર પછી તમે જાતે જ સમજી જશો કે દિવસથી શરૂઆત કઈ રીતે કરવામાં ફાયદો છે. 

પોઝિટિવ મોર્નિંગ રૂટિન સેટ કરવાની રીત

1. સવારે જાગો એટલે જે વાત તમારા મનમાં હોય તે તમારા દિવસની દિશા નક્કી કરે છે. તેથી સવારે જાગીને કોઈપણ કામની ચિંતા કરવી નહીં. પોતાના માટે કોઈ પણ પ્રકારનો નેગેટિવ વિચાર પણ મનમાં ન લાવો. એવું પણ ન વિચારો કે તમારી પાસે કામ વધારે છે અને તમારી પાસે સમયનો અભાવ છે. આવા વિચાર કરશો તો આખો દિવસ તમારી પાસે સમયનો અભાવ જ રહેશે. તેનાથી વિરુદ્ધ એવું વિચારો કે તમે જેટલું વિચાર્યું છે તેના કરતાં સારું કામ આજે કરશો. 

2. સવારે જાગો પછી એક સારી આદત પણ અપનાવવી. આ આદતને કાયમ માટે અપનાવી લેશો તો શરીરમાં હોર્મોન બેલેન્સ પર પોઝિટિવ અસર થશે. સવારે જાગીને ઘરની તમને ગમતી જગ્યામાં બેસો અને ઊંડા શ્વાસ લેવા અને છોડવાની પ્રેક્ટિસ કરો. તમે ઈચ્છો તો સ્ટ્રેચિંગ પણ કરી શકો છો. સવારે 10 થી 15 મિનિટ આ રીતે સમય પસાર કરો. પછી તમે સ્ફુર્તિથી અનુભવશો.

3. ઘણા લોકો એવા પણ હોય છે જેઓ સવારે જાગે એટલે વિચાર કરી લેતા હોય છે કે તેમણે દિવસ દરમિયાન કેટલા કામ કરવાના છે. પરંતુ આ કામ ક્યારે પૂરા થતા નથી તેનું કારણ છે કે તેમણે ફક્ત વિચાર કર્યો હોય છે. જો તમારે તમારા માઇન્ડને રીસેટ કરવું છે તો સવારે દિવસ દરમિયાન કરવાના કામોનું લિસ્ટ બનાવો. જે કામ લખેલું હશે તે પુરું કરવા મગજ તમને જાતે રિમાઈન્ડર આપશે. જીવનમાં સફળ થયેલા લોકોની આ આદત હોય છે કે તેઓ પોતાના કામનું લિસ્ટ બનાવે છે જેથી તેમનું ધ્યાન જ્યાં ત્યાં ભટકે નહીં અને એક પછી એક કામ પૂરા થતા રહે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

