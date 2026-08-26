/Kitchen Hacks: દૂધ પર જાડી મલાઈ થાય તે માટે મહિલાઓ અપનાવી રહી છે 1-5-6 રુલ, જાણો શું છે 156 નું ચક્કર

Kitchen Hacks: રસોડાના કેટલાક કામ દરેક ઘરમાં થતા હોય છે. જેમકે દેશભરના ઘરોમાં ગૃહિણીઓ દૂધ ગરમ કરે છે અને પછી દૂધની મલાઈ એકઠી કરી તેમાંથી ઘી બનાવે છે. ઘણા ઘરોમાં ઓછું ઘી બને તો ઘણા ઘરોમાં એટલું ઘી બને કે બજારમાંથી ઘી ખરીદવું ન પડે. ઘરમાં ઘી કેટલું બનશે તેનો આધાર મલાઈ પર હોય છે. દૂધ પર જાડી મલાઈ થાય તો ઘી પણ વધારે બને. અને હવે દૂધ પર જાડી મલાઈ થાય તે માટે મહિલાઓ 1-5-6 નો નિયમ અપનાવી રહી છે.
સોશિયલ મીડિયાના કારણે ઘરે બેઠા એ જાણી શકો છો કે રસોડાના કામમાં કયા નુસખા ટ્રાય કરવાથી ફાયદો થઈ શકે. હાલ દૂધ પર ઘટ્ટ મલાઈ થાય તે માટે 156 નો નુસખો વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ નુસખો કેટલો ફાયદાકારક છે તે તો તમે એકવાર ટ્રાય કર્યા પછી જ નક્કી કરી શકશો. પણ અહીં તમને એ જાણકારી આપી દઈએ કે આ નુસખો શું છે અને કેવી રીતે કામ કરે..
દૂધની મલાઈ માટે 1, 5, 6 નો નુસખો
ઉકાળેલા દૂધને 1 કલાક ઢાંકવું નહીં
દૂધ પર ઘટ્ટ મલાઈ થાય તે માટે સૌથી પહેલા તો દૂધને જાડા તળીયાના તપેલામાં ઉકાળવા મુકો. દૂધને હંમેશા ધીમા તાપે ગરમ કરવું અને એક ઊભરો આવે ત્યાં સુધી ગરમ કરી પછી ગેસ ઓફ કરી દો. ગેસ ઓફ કર્યા પછી મોટાભાગે મહિલાઓ દૂધને ઢાંકી દેતી હોય છે. પણ આ નુસખામાં એવું નથી કરવાનું. દૂધ ઉકાળ્યા પછી 1 કલાક સુધી તપેલાને ઢાંકવું નહીં.
5 કલાક ઢાંકીને રાખો
1 કલાક પછી પણ દૂધ ગરમ હશે પણ વરાળી નીકળી ગઈ હશે. ત્યારપછી દૂધને ઢાંકવું. દૂધ ઢાંકવા માટે જાળી અથવા કાણાવાળી પ્લેટનો ઉપયોગ કરવો. જો નોર્મલ પ્લેટ યુઝ કરો તો દૂધની તપેલી થોડી ખુલ્લી રહે તે રીતે ઢાંકો.
દૂધને 6 કલાક ઠંડુ કરો
156 માં 6 એટલે દૂધને 6 કલાક ફ્રીજમાં ઠંડુ કરો. 5 કલાક દૂધને ઢાંકીને રાખશો એટલે દૂધ રુમ ટેમ્પરેચર પર આવી જશે. નોર્મલ થયેલા દૂધને ફ્રીજમાં મુકો. ફ્રીજમાં મુક્યા પછી 6 કલાક સુધી દૂધનો ઉપયોગ કરવો નહીં. 6 કલાક સુધી દૂધ ઠંડુ થાશે એટલે બધી જ મલાઈ સરસ રીતે અકઠી થઈ જામી જશે.
તો આ છે દૂધ પર ઘટ્ટ મલાઈ થાય તે માટેનું 1,5,6 નંબરનું લોજીક. હવે દૂધ અને મલાઈ પર આ લોજીક કામ કરે છે કે નહીં તે ટ્રાય કરીને નક્કી કરો. કારણ કે આ નુસખો ટ્રાય કરવામાં કોઈ નુકસાન તો નથી જ થવાનું.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)