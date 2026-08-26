Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /LifeStyle
  • /Kitchen Hacks: દૂધ પર જાડી મલાઈ થાય તે માટે મહિલાઓ અપનાવી રહી છે 1-5-6 રુલ, જાણો શું છે 156 નું ચક્કર

Kitchen Hacks: દૂધ પર જાડી મલાઈ થાય તે માટે મહિલાઓ અપનાવી રહી છે 1-5-6 રુલ, જાણો શું છે 156 નું ચક્કર

Kitchen Hacks: ઈંટરનેટ પર રોજ અલગ અલગ નુસખા અને ટ્રેંડ વાયરલ થતા હોય છે. હાલ સોશિયલ મીડિયા પર આવો જ એક ટ્રેંડ વાયરલ છે જેમાં દૂધ પર જાડી મલાઈ થાય તે માટે 156 નો નિયમ અપનાવવાની વાત છે. 1-5-6 નો નિયમ શું છે અને તે કેવી રીતે કામ કરે છે ચાલો જાણીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 26, 2026, 12:32 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 12:32 PM IST
Kitchen Hacks: દૂધ પર જાડી મલાઈ થાય તે માટે મહિલાઓ અપનાવી રહી છે 1-5-6 રુલ, જાણો શું છે 156 નું ચક્કર
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ઈસ્લામાબાદની સૌથી મોટી સરકારી હોસ્પિટલમાં ભીષણ આગમાં 15 નવજાતો જીવતા ભૂંજાયા
2
3
4
5