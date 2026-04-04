ચહેરાના Unwanted Hair વેક્સ કે થ્રેડિંગ વિના દુર કરવા અપનાવો આ 2 માંથી 1 રીત, સ્કિન સાફ અને સોફ્ટ દેખાશે
Unwanted Hair Removal Tips: ચહેરા પર રુંવાટી વધારે હોય તો તેને વેક્સ વિના દુર કરવાની રીત જાણી લો. 2 ફેસપેક એવા છે જેનો ઉપયોગ કરવાથી વેક્સ કે થ્રેડિંગ વિના ચહેરાની રુંવાટીને દુર થઈ શકે છે. આ ઘરેલુ ઉપાય નિયમિત અજમાવવાથી અસર દેખાડે છે.
Unwanted Hair Removal Tips: યુવતીઓને ચહેરા પર આવતી રુંવાટી દુશ્મન જેવી લાગે છે. અપરલીપ્સ પર આવતા વાળ હોય કે ગાલ પર દેખાતી રુંવાટી યુવતીઓના લુકને આ વાળ ખરાબ કરે છે. ફેશિયલ હેરનો ગ્રોથ વધારે હોય તો વારંવાર વેક્સ કે થ્રેડિંગ કરાવતા રહેવું પડે છે. કારણ કે રુવાંટીના કારણે મેકઅપ પણ સ્કિન પર સારી રીતે સેટ થતો નથી. ફેશિયલ હેર દુર કરાવવા યુવતીઓને વારંવાર પાર્લરના ધક્કા ખાવા પડતા હોય છે. જો કે આ સમસ્યાનો કાયમી ઈલાજ કરવો હોય તો 2 ઘરેલુ ઉપાય પણ છે. આ ઘરેલુ ઉપાયથી ચહેરાની રુંવાટી વેક્સ વિના સાફ થશે અને સ્કિન સોફ્ટ અને સુંદર દેખાશે.
રુંવાટી સાફ કરવાના ઘરેલુ ઉપાયના ફાયદા
ચહેરાની રુંવાટી સાફ કરવા માટે જો તમે ઘરેલુ ઈલાજ અપનાવો છો તો તેનાથી વધારે ફાયદા થાય છે. એક ફાયદો કે પાર્લરમાં થતો ખર્ચ અટકે છે, બીજો ફાયદો કે વેક્સ કે થ્રેડિંગ કરાવતી વખતે તે તકલીફ પડે છે તેવી તકલીફ થતી નથી. ત્રીજો ફાયદો એ કે ચહેરા પર લગાડવાની વસ્તુઓ 100 ટકા કેમિકલ ફ્રી હોય છે જેથી આડઅસરનો ડર રહેતો નથી. અને સૌથી મોટી વાત એ છે કે આ ઉપાય જો તમે કાયમી અજમાવો છો તો રુંવાટીનો ગ્રોથ ધીરે ધીરે ઓછો થવા લાગે છે.
ચહેરાની રુંવાટી વેક્સ વિના સાફ કરવાની રીત
ચણાનો લોટ અને હળદર
ચણાનો લોટ અને હળદર બંને વસ્તુઓ એવી છે જેનો ઉપયોગ સ્કિન કેરમાં વર્ષોથી કરવામાં આવે છે. આ બંને વસ્તુ સ્કિનની સુંદરતા વધારે છે. હળદર અને ચણાના લોટને ખાસ વસ્તુઓ સાથે મિક્સ કરી સ્કિન પર અપ્લાય કરવામાં આવે તો તેનાથી ચહેરાની રુંવાટી ઓછી થઈ શકે છે. આ ફેસપેક બનાવવા માટે એક ચમચી ચણાના લોટમાં ચપટી હળદર, કાચુ દૂધ ઉમેરી પેસ્ટ બનાવો. આ પેસ્ટને સ્કિન પર અપ્લાય કરો. ફેસપેક સુકાઈ જાય એટલે આંગળી વડે સ્કિન પર મસાજ કરતાં કરતાં પેસ્ટને રીમૂવ કરો. આમ કરવાથી સુકાયેલા ચણાના લોટ સાથે વાળ પણ નીકળશે. નિયમિત ઉપયોગથી રુંવાટીના મૂળ નબળા પડવા લાગે છે અને વાળનો ગ્રોથ પણ ઓછો થઈ જાય છે.
લીંબુ અને ખાંડ
લીંબુ અને ખાંડનું ફેસપેક સ્કિનને એક્સફોલિએટ પણ કરશે અને રુંવાટીને સાફ કરવામાં પણ મદદ કરશે. ચહેરા પર વધારે રુંવાટી હોય તો સપ્તાહમાં 2 થી 3 વખત આ પેક લગાડી શકો છો. તેનાથી વાળનો ગ્રોથ ઓછો થશે અને સ્કિન પર ગ્લો પણ વધશે. સૌથી પહેલા 1 ચમચી ખાંડ લઈ તેમાં 1 ચમચી લીંબુનો રસ અને 1 ચમચી મધ મિક્સ કરો. સાથે તેમાં થોડું પાણી ઉમેરો. આ મિશ્રણને ખાંડ ઓગળે ત્યાં સુધી ગરમ કરો. ખાંડ ઓગળે એટલે ગેસને બંધ કરી દો અને મિશ્રણને થોડું ઠંડુ થવા દો. મિશ્રણ જ્યારે હુંફાળુ ગરમ હોય ત્યારે તેને ફેશિયલ હેર ગ્રોથની વિરુદ્ધ દિશામાં લગાડો. ત્યારબાદ સુતરાઉ કપડાની મદદથી વેક્સ ક્લિન કરતાં હોય તે રીતે આ ફેસપેકને કાઢો.
આ વાતોનું ધ્યાન રાખો
ફેશિયલ હેર રીમૂવ કરવા માટે તમે જે પણ પેક ટ્રાય કરવા માંગતા હોય તેનો પહેલા પેચ ટેસ્ટ કરી લેવો. ત્યારબાદ જ ચહેરા પર પેક અપ્લાય કરો. જે લોકોની સ્કિન સેન્સીટીવ હોય તેમણે લીંબુવાળા પેકનો ઉપયોગ ન કરવો. આ સિવાય ખાંડ અને લીંબુનું પેક વધારે પડતું ગરમ કરી સ્કિન પર ન લગાડવું.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
