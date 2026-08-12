/Travel Tips: જન્માષ્ટમી પર આવશે 3 દિવસની રજા, ફરવા જવું હોય તો આ 3 જગ્યા છે બેસ્ટ

3 Best Places near Gujarat to Visit : શ્રાવણ મહિનો એટલે શિવજીની ભક્તિ કરવાની અને તહેવારોની મજા માણવાની. શ્રાવણ મહિના દરમિયાન અલગ અલગ તહેવારો ઉજવાય છે જેમાં રજાઓ પણ મળે. શ્રાવણ મહિનામાં જન્માષ્ટમીના વીકમાં સૌથી વધુ રજા પડતી હોય છે. ગુજરાતમાં તો શ્રાવણ મહિનો શરુ થાય ત્યારથી નક્કી કરી લેવામાં આવે છે કે આ વર્ષે સાતમ આઠમમાં ક્યાં ફરવા જવું છે. ? તો ચાલો તમને 3 જગ્યા વિશે જણાવીએ જ્યાં તમે જન્માષ્ટમીની રજા દરમિયાન ફરવાનો પ્લાન બનાવી શકો છો.
જન્માષ્ટમીની રજાઓ
આ વર્ષે જન્માષ્ટમી 4 સપ્ટેમ્બર 2026 અને શુક્રવારે આવશે. જો આ દિવસની આગળ પાછળ રજાઓ લઈ લેવામાં આવે તો તમને ફરવા માટે લોન્ગ વીકેન્ડ મળી શકે છે. જેમાં તમે આ 3 જગ્યાએ ફરવા જઈ શકો છો. આ 3 જગ્યાઓ એટલા માટે ખાસ છે કે અહીં વરસાદ પછી વાતાવરણ અદ્ભુત હોય છે.
ચમોલી
ચમોલી જિલ્લામાં વેલી ઓફ ફ્લાવર્સ આવેલી છે. આ જગ્યા વરસાદ પછી સ્વર્ગ જેવી સુંદર થઈ જાય છે. અહીં ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બરમાં ઘાટી ફૂલોથી છલોછલ હોય છે. ચમોલી ઉત્તરાખંડ રાજ્યમાં આવેલું છે. વેલી ઓફ ફ્લાવર્સનો નજારો જીવનમાં એકવાર તો જોવો જ જોઈએ.
ગોવા
જો તમે બીચ પર્સન છો તો તમે ગોવા આ સીઝનમાં ફરવા જઈ શકો છો. ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બરમાં ગોવાનું વાતાવરણ મનમોહક હોય છે. અહીંનું તાપમાન પણ નોર્મલ હોય છે. ગોવામાં ચોમાસા દરમિયાન આકર્ષણનું કેન્દ્ર હોય છે દૂધસાગર ઝરણું. વરસાદ પછી અહીંનો નજારો જોવા જેવો હોય છે.
ઈગતપુરી
જો તમે નેચર વચ્ચે રહેવાનું પસંદ કરો છો તો મહારાષ્ટ્રમાં સહ્યાદ્રિના પર્વતોમાં વસેલું ઈગતપુરી તમારા માટે બેસ્ટ જગ્યા છે. ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બરમાં ઈગરપુરી સૌથી સુંદર દેખાય છે. અહીં ઠેરઠેર નાના-મોટા ઝરણા જોવા મળશે, લીલોતરી અને પર્વતીય વિસ્તાર તમારી ટ્રીપને યાદગાર બનાવશો. ઈગતપુરીમાં 3 દિવસની રજા તમને માનસિક શાંતિનો અનુભવ કરાવશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)