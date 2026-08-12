Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /LifeStyle
  • /Travel Tips: જન્માષ્ટમી પર આવશે 3 દિવસની રજા, ફરવા જવું હોય તો આ 3 જગ્યા છે બેસ્ટ

Travel Tips: જન્માષ્ટમી પર આવશે 3 દિવસની રજા, ફરવા જવું હોય તો આ 3 જગ્યા છે બેસ્ટ

3 Best Places near Gujarat to Visit : આ વર્ષે જન્માષ્ટમીની રજા 4 સપ્ટેમ્બર અને શુક્રવારે આવશે. જો તમે એક દિવસ શનિવારે રજા લઈ લો તો તમને 3 દિવસનું વેકેશન મળી શકે છે. આ 3 દિવસની રજામાં તમે ગુજરાત નજીક આવેલી આ 3 જગ્યાએ ફરવા જઈ શકો છો. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 12, 2026, 11:12 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 11:12 AM IST
Travel Tips: જન્માષ્ટમી પર આવશે 3 દિવસની રજા, ફરવા જવું હોય તો આ 3 જગ્યા છે બેસ્ટ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'ઉલ્ટા ચોર કોટવાળ કો ડાટે' જેવો ઘાટ: ભોજનમાંથી કાચ નીકળવાના મુદ્દે વાલીઓના હોબાળા...
2
3
4
5