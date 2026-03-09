Weight Loss Mistakes: જીમમાં જતા હોય તો પણ ન ઘટે વજન, જો કસરત કર્યા પછી કરો આ 3 ભુલો
Weight Loss Mistakes: લોકો વજન ઓછું કરવા માટે જીમમાં જતા હોય છે. પરંતુ 80 ટકા લોકો એવા હશે જે એમ કહેતા હોય કે કસરત કરવાથી પણ વજન ઓછું થતું નથી. આવું એટલા માટે થતું હોય છે કે તેઓ કસરત કર્યા પછી આ 3 ભુલો કરતાં હોય. આ 3 ભુલ જે પણ કરે તેનું વજન ઓછું થઈ ન શકે.
- વજન ઓછું ન થવાના 3 કારણો
- વજન ઓછું કરવું હોય તો આ 3 ભુલો ન કરવી.
- આ 3 ભુલ જે પણ કરે તેનું વજન ઓછું થઈ ન શકે.
Weight Loss Mistakes: વજન વધી ગયું હોય તો લોકો જીમમાં જઈને કસરત કરી વજન ઓછું કરવાના પ્રયત્નો કરતા હોય છે. જીમમાં જતા ઘણા લોકોનું વજન ઓછું થઈ જાય છે અને ઘણા લોકોનું વજન ઘટતું નથી. જે લોકોનું વજન ઓછું ન થતું હોય તેમને નિરાશા થતી હોય છે કે પ્રયત્ન કર્યા છતાં વજન ઓછું થતું નથી. મહેનત કર્યા પછી પણ વજન ઓછું ન થાય તેની પાછળ એક નહીં 3 ભુલ જવાબદાર હોય છે. જીમમાં મહેનત કરવાથી વજન ફટાફટ ઘટી જાય એવું ન હોય. જીમમાં કસરત કરવાની સાથે સાથે આ 3 વાતો પર પણ ધ્યાન આપવું જરૂરી છે.
વજન ઓછું કરવું હોય તો આ 3 ભુલો ન કરવી
કેલેરી બેલેન્સ
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર જીમમાં કસરત કર્યા પછી વજન ત્યારે ઓછું થાય જ્યારે તમે આખા દિવસની કેલેરી બેલેન્સ કરો. શરીરમાં કેટલી કેલેરી જાય છે અને કસરત કરીને તમે કેટલી કેલેરી ઓછી કરો છો તેનું બેલેન્સ હોવું જોઈએ. જો તમે જીમમાં કસરત કર્યા પછી આખા દિવસ દરમિયાન કેલેરીથી ભરપુર વસ્તુઓ ખાવ છો તો વજન ઓછું ક્યારેય ન થાય.
હેલ્ધી ફુડનો ઓવરડોઝ
જીમ જતા લોકો મોટાભાગે હેલ્ધી ફુડ લેવાનો આગ્રહ રાખતા હોય છે પરંતુ ઘણા લોકો હેલ્ધી ફુડ લેવામાં પણ ભુલ કરી બેસે છે. હેલ્ધી ફુડનો ઓવરડોઝ પણ વજન ઓછું કરવાની પ્રક્રિયામાં બાધા બને છે. હેલ્ધી ફુડ પણ માપમાં લેવું જોઈએ. વધારે પડતું હેલ્ધી ફુડ લેવાથી પણ વજનમાં વધારો થવા લાગે છે.
સ્ટ્રેંથ ટ્રેનિંગ અને કાર્ડિયોનો બેલેન્સ
જો તમે વર્કઆઉટમાં ફક્ત કાર્ડિયો કરો અને સ્ટ્રેંથ ટ્રેનિંગ ન કરો તો પણ ફાયદો ન થાય. વજન ફટાફટ ઓછું કરવું હોય તો કાર્ડિયો અને સ્ટ્રેંથ ટ્રેનિંગ બંને કસરતોનું બેલેન્સ કરવું. વજન ઉપાડવાની કસરતો કરવાથી મસલ્સ બને છે. જ્યારે શરીરમાં મસલ્સ વધે છે ત્યારે ફેટ ઓછું થાય છે.
આ 3 બાબતોનું ધ્યાન રાખ્યા પછી એ વાતનું પણ ધ્યાન રાખવું કે વારંવાર સ્નેકિંગ કરવાની આદત પણ વેટ લોસ જર્ની માં બાધા બને છે. ભલે તમે હેલ્ધી વસ્તુ ખાતા હોય પરંતુ વારંવાર ખાવાની આદત ખરાબ છે. વેટ લોસ માટે પ્રયત્ન કરતા હોય તો વધારે પડતા કોલ્ડડ્રિંક લેવા નહીં. તેમાં કેલેરી વધારે હોય છે.
વજન ઓછું ન થવા પાછળ પ્રોટીનની ખામી પણ જવાબદાર હોય છે. જો તમે કસરતો કરતા હોય તો પુરતા પ્રમાણમાં પ્રોટીન લેવું જરૂરી છે. પ્રોટીન ઓછું લેવાથી સ્નાયૂ મજબૂત બનતા નથી અને મેટાબોલિઝમ પણ સ્લો થઈ જાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
