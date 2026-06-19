/આ 3 દેશમાં રહેવા જાવ, કંઈજ કર્યા વિના તમારા ખાતામાં જમા થશે ડોલર, અહીં લોકો સ્થાયી થાય તે માટે સરકાર મુકી લાખો રુપિયાની ઓફર

Lifestyle: ઈટલી, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ અને સ્પેનની સુંદર જગ્યાઓ આજ સુધી તમે ફિલ્મોમાં તો જોઈ હશે. આ સુંદર દેશોના 3 શહેર એવા છે જ્યાં કોઈ સ્થાયી થાય તો તેને સરકાર સામેથી રુપિયા આપે છે. તેના માટે કંઈપણ કરવાની જરૂર નથી. બસ આ શહેરમાં પોતાનું ઘર ખરીદો અને ત્યાં રહો. આ કામ કરી લેશો તો સરકાર દર મહિના તમારા પરિવારના સભ્ય દીઠ તમારા ખાતામાં ડોલરમાં રુપિયા જમા કરશે.
વિદેશમાં સ્થાયી થવા, ડોલરમાં કમાણી કરવા, પીઆર મેળવવા લોકો લાખો રુપિયાનો ખર્ચ કરતાં હોય છે. પરંતુ યૂરોપની કેટલીક જગ્યાઓ એવી છે જ્યાં તમે સ્થાયી થવા તૈયાર હોય તો સરકાર તમને રુપિયા આપશે. આ વાત માનવામાં આવે તેવી નથી પરંતુ હકીકતમાં અહીંની સરકાર આવું કરી રહી છે. તેનું મુખ્ય કારણ છે કે આ શહેરોમાંથી આબાદી ઘટી રહી છે. તેથી સરકાર ઈચ્છે કે નવા લોકો અહીં આવી સ્થાયી વસવાટ કરે જેથી આ સુંદર શહેરોની આબાદી વધે. તો ચાલો તમને જણાવીએ કયા 3 દેશોમાં રહેવા માટે સરકાર લોકોને પૈસા આપવાની ઓફર કરે છે અને તેના માટે લોકોએ શું કરવાનું હોય.
ઈટલીનું પ્રેસિચે શહેર
ઈટલી અત્યંત સુંદર દેશ છે. અહીં પ્રેસિચે નામનું શહેર છે. અહીં પથ્થરની સુંદર ગલીઓ, સુંદર ઘર અને આરામની જીવનશૈલી છે. આ શહેરમાંથી લોકો ઘટી રહ્યા છે. અનેક ઘર છે જે ખાલી પડ્યા છે. આ જગ્યાએ કાયમ માટે જો કોઈ રહેવા આવે તો સરકાર તેમને હજારો યૂરો ઓફર કરવામાં આવે છે. બસ શરત એટલી હોય છે કે અહીં એક ઘર ખરીદવાનું અને અમુક વર્ષો સુધી ત્યાં જ રહેવાનું.
ગ્રીસનું એંટીકાઈથેરા
જો તમને ભીડભાડથી દુર શાંતિથી રહેવું ગમે છે તો ગ્રીસનું એંટીકાઈથેરા શહેર તમારી રાહ જુએ છે. ચારેતરફ સમુદ્રનો નજારો, શાંત વાતાવરણ અહીંની ખાસિયત છે. આ એક નાનકડું આઈલેન્ડ છે જ્યાંની આબાદી પણ ઓછી થઈ ગઈ છે. તેથી આ શહેરને ફરીથી ધમધમતું કરવા માટે લોકોને ઓફર કરવામાં આવે છે. અહીં રહેવા જાય તે પરિવારના હાઉસ સપોર્ટની સાથે દર મહિને 550 યુએસ ડોલર આપવા સુધીની ઓફર કરવામાં આવે છે.
સ્વિટ્ઝરલેન્ડનું અલ્બિનેન
સ્વિસ આલ્પ્સમાં રહેવાની ઈચ્છા હોય તો અલ્બિનેન તમારા માટે જ છે. અહીં લાકડાના ઘર, આસપાસ બરફથી ઢંકાયેલા પર્વતો અને સુંદર નજારા જોવા મળે છે. અહીં રહેવા માટે પણ તમને દર મહિને મોટી રકમ આપવામાં આવશે. તેના માટે અહીં એક ઘર ખરીદી અને 10 વર્ષ ત્યાં રહી અમુક નિયમોનું પાલન કરવું પડશે.
જો કે આ શહેરોમાં વસવા જવું સરળ નથી હોતું. સરકાર દર મહિને આર્થિક મદદ કરી શકે પણ તે પહેલા લોકોએ અહીંની શરતો માનવી પડે છે. જેમાં સૌથી પહેલી શરત હોય છે કે વ્યક્તિએ અહીં ઘર ખરીદવું પડે છે. આ સિવાય લાંબા સમય સુધી અહીં વસવાટ કરવો પડે છે. જેમાં પણ અનેક સમસ્યાઓ આવી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)