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આ 3 દેશમાં રહેવા જાવ, કંઈજ કર્યા વિના તમારા ખાતામાં જમા થશે ડોલર, અહીં લોકો સ્થાયી થાય તે માટે સરકાર મુકી લાખો રુપિયાની ઓફર

Lifestyle: ભારતમાં એવા અનેક યુવાનો હશે જેમનું સપનું હશે વિદેશમાં સ્થાયી જવું અને ડોલરમાં કમાણી કરવી. તેના માટે લોકો લાખો રુપિયા ખર્ચી નાખતા હોય છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો એવા 3 દેશ વિશે જેના અમુક શહેરમાં તમે રહેવા જાવ તો સરકાર સામેથી તમને રુપિયા આપશે ? જી હાં ઈટલી, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ અને સ્પેનના 3 ગામમાં રહેવા જનાર લોકો માટે ત્યાંની સરકારે ખાસ ઓફર મુકી છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 19, 2026, 08:41 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 08:41 AM IST
આ 3 દેશમાં રહેવા જાવ, કંઈજ કર્યા વિના તમારા ખાતામાં જમા થશે ડોલર, અહીં લોકો સ્થાયી થાય તે માટે સરકાર મુકી લાખો રુપિયાની ઓફર

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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આ 3 દેશમાં રહેવા જાવ, કંઈજ કર્યા વિના તમારા ખાતામાં જમા થશે ડોલર, સરકારે મુકી ઓફર
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