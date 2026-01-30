Home Workout: હોમ વર્કઆઉટ માટે સૌથી બેસ્ટ 3 કસરતો, એક્સરસાઈઝ કર્યા પછી શું ખાવું તે પણ જાણો
Home Workout For Beginners: યુવક હોય કે યુવતી દરેકને ફીટ અને ટોન્ડ બોડી મેળવવી હોય છે. પરંતુ તેના માટે જીમ જવાનો સમય હોતો નથી. જો તમારી સમસ્યા પણ આવી છે તો આજે તમને હોમ વર્કઆઉટ શરુ કરવા માટે ગાઈડન્સ આપીએ. તમને ઘરે થઈ શકે તેવી કસરતો વિશે જણાવીએ અને સાથે જ જણાવીએ કે કસરત કર્યા પછી શું ખાવું?
Home Workout For Beginners: આજના સમયમાં લોકો પોતાની ફિટનેસને લઈને જાગૃત થઈ રહ્યા છે. યુવક હોય કે યુવતી વધતી ઉંમરે પણ ફીટ અને ટોન બોડી મેળવવા ઈચ્છે છે. બોડી સ્ટ્રોંગ અને ટોન હોય તો આત્મવિશ્વાસ પણ વધી જાય છે. સોશિયલ મીડિયા પર પોતાના ફેવરેટ સેલિબ્રિટીને જોઈને તેમના જેવું જ બોડી મેળવવાની ઈચ્છા તમને પણ થતી હશે. આવું દરેક વ્યક્તિને થાય છે પરંતુ દરેક વ્યક્તિ પાસે એવો સમય હોતો નથી કે તે ફિટનેસ મેન્ટેન કરવા માટે જીમમાં જઈ શકે.
જો તમારી સમસ્યા પણ આવી છે કે તમારે ટોન અને ફિટ બોડી મેળવવી છે પરંતુ સમયનો અભાવ છે અને તમે ઘરેથી બહાર નથી જઈ શકો એમ તો તમને ઘરે રહીને ફિટનેસ વધારવાની રીત જણાવીએ. ઘરે રહીને કઈ કઈ એક્સરસાઇઝ કરી શકાય તેના વિશે તમે પણ ચોક્કસથી સર્ચ કર્યું હશે પરંતુ એક્સરસાઇઝ કરવાની સાથે તમે કઈ વસ્તુ ખાઓ છો તે પણ મહત્વની હોય છે. ખાસ કરીને એક્સરસાઇઝ શરૂ કરો પછી કઈ વસ્તુઓ ખાવી જેનાથી તમે કરેલી મહેનતનું પરિણામ તમને જોવા મળે તે જાણવું પણ જરૂરી હોય છે. જો તમે એક્સરસાઇઝ કર્યા પછી આહારમાં જરૂરી વસ્તુનો સમાવેશ ન કરો તો કલાકોની મહેનત પર પણ પાણી ફરી જાય છે. જો બોડીને ફીટ અને ટોંડ બનાવવું હોય તો એક્સરસાઇઝની સાથે આહારને પણ મહત્વ આપવું જરૂરી છે. આજે તમને આ બંને વિશે જરૂરી માર્ગદર્શન આપીએ. આજે તમને 3 એવી એક્સરસાઇઝ વિશે જણાવીએ જે તમે ઘરે એકલા પણ કરી શકો છો. આ એક્સરસાઇઝ ઘરે રહીને વર્કઆઉટ ની શરૂઆત કરવા માટે બેસ્ટ છે. તેનાથી વિઝીબલ રીઝલ્ટ ઝડપથી જોવા મળી શકે છે.
હોમ વર્કઆઉટની 3 એક્સરસાઇઝ
પુશ અપ્સ
પોષક એક ક્લાસિક બોડી વેટ એક્સરસાઇઝ છે. આ એક્સરસાઇઝ કરવાથી છાતી, ખભા અને ટ્રાઇસેપ્સ મજબૂત થાય છે.. આ એક્સરસાઇઝ કરવા માટે એક મેટ જમીન પર પાથરો. ત્યાર પછી મેટ પર હથેળી અને પગના પંજાના સપોર્ટથી શરીરને ઉપર કરો. ત્યાર પછી ધીરે ધીરે શરીરને નીચે લઈ જવું અને ફરીથી ઉપર લઈ આવવું. જો તમે પહેલી વખત પુશઅપ્સ કરી રહ્યા હોય તો 10-10 ના ત્રણ સેટથી શરૂઆત કરો. જેમ જેમ તમારો સ્ટેમિના વધે તેમ પુશ અપ્સના સેટ વધારતા રહો. આ એક્સરસાઇઝ થી સ્નાયુ ટોન થાય છે અને શરીરની શક્તિ વધે છે.
સ્ક્વોટ્સ
સ્ક્વોટ્સ તમારા પગ અને શરીરના નીચેના ભાગના સ્નાયુને મજબૂત કરવાની સર્વશ્રેષ્ઠ એક્સરસાઇઝ છે. આ એક્સરસાઇઝ કરવા માટે સીધા ઉભા રહો અને પગને ખભાની પહોળાઈ સુધી ખોલો.. ત્યાર પછી ઘુંટણ વાળો અને ધીરે ધીરે નીચે બેસતા હોય તે રીતે બેસો અને પછી ઊભા થઈ જવું.. આ એક્સરસાઇઝ કરવાથી સાથળ, ગ્લુટ્સ અને કમર મજબૂત થાય છે.
પ્લેન્ક
પ્લેન્ક કોર મસલ્સને મજબૂત કરવા માટે સૌથી પ્રભાવી એક્સરસાઇઝ ગણાય છે. પ્લેન્ક કરવા માટે હાથ અને પગને જમીન પર રાખો અને આખું શરીર હાથ અને પગના જોર પર ઉપર રાખો.. આ સ્થિતિમાં તમે જેટલો સમય રહી શકો એટલો સમય રહો અને પછી એક બ્રેક લઈ ફરીથી પ્લેન્ક કરો. પ્લેન્ક કરવાથી કોર મસલ્સ, પીઠ અને પગના સ્નાયુ મજબૂત થાય છે..
એક્સરસાઇઝ પછી શું ખાવું ?
એક્સરસાઇઝ કર્યા પછી શરીરને પ્રોટીનની જરૂર હોય છે. પ્રોટીન લેવાથી સ્નાયુ રીપેર થાય છે અને તેનો ગ્રોથ થાય છે. તેથી એક્સરસાઇઝ પર કર્યા પછી એવી વસ્તુઓનું સેવન કરવું જેનાથી શરીરને પ્રોટીન મળે. જેમકે તમે કસરત પછી ઈંડા ખાઈ શકો છો પ્રોટીન માટે ઈંડા સૌથી સારો સોર્સ ગણાય છે.. આ સિવાય તમે દૂધનું સેવન પણ કરી શકો છો. દૂધમાં કેલ્શિયમ અને પ્રોટીન હોય છે જે સ્નાયુ અને હાડકાને મજબૂત બનાવે છે.. એક્સરસાઇઝ કરવાનું શરૂ કરો પછી આહારમાં દહીં અને પનીર પણ સામેલ કરો.. પ્રોટીન માટે અને હેલ્થી ફેટ માટે બદામ અને અખરોટ પણ ખાઈ શકાય છે.. રોજ 10 થી 15 બદામ અને પાંચથી સાત અખરોટ ખાવાનું શરૂ કરો.
