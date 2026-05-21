/Mango Dessert: શું તમે Mango Paglu છો ? તો ઉનાળાની આ ગરમીથી રાહત આપે તેવું Chilled મેંગો ડેઝર્ટ ચોક્કસ ટ્રાય કરો

Cold Mango Dessert Recipe: ઉનાળાની આ કાળઝાળ ગરમીથી રાહત આપે અને જેને ખાઈને આત્મા તૃપ્ત થઈ જાય તેવું મેંગો ડેઝર્ટ બનાવવાની રીત આજે તમને જણાવીએ. જો તમે ખરેખર Mango Paglu છો તો ફક્ત 3 વસ્તુઓથી બનતા આ ઠંડા ઠંડા મેંગો ડેઝર્ટની રેસીપી એકવાર ટ્રાય કરજો.
Cold Mango Dessert Recipe: ઉનાળાની ઋતુની બસ એક જ વાત લોકોને ગમતી હોય છે અને તે વાત છે કે આ સિઝનમાં કેરી ખાવા મળે છે. કાળઝાળ ગરમીમાં જ્યારે જમવાની સાથે કેરી હોય તો રાહત મળી જાય છે. કેરી એવું ફળ છે જે નાના મોટા સૌ કોઈને ભાવે છે અને ઉનાળા દરમિયાન દરેક વ્યક્તિ ધરાઈને કેરી ખાઈ લે છે. જો તમે પણ મેંગો પગલું છો એટલે કે કેરી ખાવાના શોખીન છો તો આજે તમને ફક્ત 3 વસ્તુની મદદથી બની જતું મેંગો ડેઝર્ટ બનાવવાની રીત જણાવીએ.
કેરીનો રસ, મેંગો મિલ્ક શેક, મેંગો લસ્સી સહિતની વસ્તુઓ તો તમે અનેકવાર ખાધી હશે. હવે આ સીઝનમાં એક વખત કેરીનું આ રીતે ડેઝર્ટ બનાવીને ખાજો. આ ડેઝર્ટ એકદમ ઠંડુ કરીને ખાવાની મજા જ કંઈક અલગ છે. મેંગો ડેઝર્ટ બનાવવું એકદમ સરળ છે અને તેના માટે બસ 3 જ સામગ્રીની જરૂર પડશે. 3 જ વસ્તુની મદદથી બનતું આ ચિલ્ડ મેંગો ડેઝર્ટ એટલું ટેસ્ટી બને છે કે કેરી મળશે ત્યાં સુધી તમે રોજ રાત્રે આઈસક્રીમ કે ગોલા ખાવાને બદલે આ ડેઝર્ટ બનાવીને જ ખાવા લાગશો.
ચિલ્ડ મેંગો ડેઝર્ટ બનાવવાની સામગ્રી
2 પાકેલી કેરી
અડધો કપ કન્ડેન્સ્ડ મિલ્ક
એક કપ વ્હીપ્ડ ક્રીમ
ચિલ્ડ મેંગો ડેઝર્ટ બનાવવાની રીત
સૌથી પહેલા પાકેલી કેરીને 2 કલાક પાણીમાં પલાળી દેવી અને પછી તેની છાલ ઉતારી તેના પીસ કરી લેવા. સમારેલી કેરીમાંથી થોડી કેરીના ટુકડા ગાર્નિશિંગ માટે સાઈડમાં રાખો અને બાકીની કેરીનો પલ્પ બનાવી લો. કેરીનો પલ્પ બનાવી તેને ગરણી વડે ગાળી લો જેથી રેષા નીકળી જાય.
હવે એક મિક્સિંગ બાઉલમાં કેરીનો પલ્પ લઈ તેમાં કન્ડેન્સ્ડ મિલ્ક સારી રીતે મિક્સ કરો. બંને સામગ્રી એકરસ થઈ જાય પછી તેમાં ક્રીમ ઉમેરો અને હળવા હાથે સ્મૂધ મિશ્રણ તૈયાર કરો. ક્રીમ, કેરી અને કન્ડેસ્ટ મિલ્કનું મિશ્રણ બરાબર મિક્સ થઈ જાય પછી નાના નાના ગ્લાસ કે બાઉલમાં તૈયાર કરેલું મિશ્રણ ભરો.
ગ્લાસમાં કેરીનું મિશ્રણ ભર્યા પછી ત્રણથી ચાર કલાક તેને ફ્રિજમાં ઠંડુ કરવા રાખી દો. ત્રણથી ચાર કલાક ઠંડુ કર્યા પછી મેંગો ડેઝર્ટને સર્વ કરતી વખતે તેની ઉપર અલગ કાઢેલા કેરીના ટુકડા ગાર્નિશ કરો અને ચિલ્ડ મેંગો ડેઝર્ટની મજા માણો. આ મેંગો ડેઝર્ટને વધારે સ્વાદિષ્ટ બનાવવું હોય તો તેમાં તમે પલાળેલા તકમરીયા પણ ઉમેરી શકો છો. આ સિવાય મેંગો ડેઝર્ટને પિસ્તાના પાવડરથી ગાર્નિશ કરીને પણ સર્વ કરી શકો છો.
