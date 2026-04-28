Tanning: તડકાના કારણે કાળી થયેલી સ્કિનને રુપાળી કરવાનો નુસખો, ઉનાળામાં ખૂબ કામ લાગશે આ દેશી ઉપાય
Tanning Removal Tips: ઉનાળામાં તડકાના કારણે ટેનિંગ થઈ જવાની સમસ્યા સામાન્ય થઈ ગઈ છે. ટેનિંગના કારણે સ્કિન કાળી પડી જાય છે. કાળી પડેલી સ્કિનને ક્લીન કરવા માટેનો દેશી ઈલાજ આજે તમને જણાવીએ. જે રીતે ગુજરાતમાં તાપમાન વધી રહ્યું છે તેને જોતાં આ નુસખો તમને આગામી દિવસોમાં ખૂબ કામ આવશે.
- ઉનાળા દરમિયાન સ્કિન પર વારંવાર ટેનિંગ થઈ જાય છે.
- સ્કિન ટેનિંગથી યુવતીઓ સૌથી વધુ પરેશાન રહે છે.
- સ્કિન પર થયેલી કાળી લેયર દૂર કરવાનો દેશી ઈલાજ
Tanning Removal Tips: રાજ્યના મોટાભાગના શહેરોમાં તાપમાન 42 ડિગ્રીથી વધારે જ રહે છે. દિવસે એટલો તડકો પડે છે કે તેના કારણે સ્કીન ટેન થઈ જાય છે. તડકાના કારણે સ્કિન કાળી દેખાવા લાગે છે. સ્કિન ટેનિંગથી યુવતીઓ સૌથી વધુ પરેશાન રહે છે. આ પરેશાનીથી છુટકારો મેળવવાનો દેશી ઈલાજ આજે તમને જણાવીએ.
ઉનાળા દરમિયાન સ્કિન પર વારંવાર ટેનિંગ થઈ જાય છે. આ ટેનિંગને દૂર કરવા માટે કેમિકલ યુક્ત પ્રોડક્ટનો ઉપયોગ ન કરવો હોય તો દેશી ઉપાયની મદદ પણ લઈ શકો છો. ઘરના રસોડામાં જ રહેલી કેટલીક વસ્તુઓ ત્વચા પરનું ટેનિંગ દૂર કરવામાં મદદ કરશે. આ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવાથી સ્કિન પર થયેલી કાળી લેયર દૂર થઈ શકે છે અને સ્કિન નોર્મલ દેખાવા લાગે છે.
સ્કિન ટેનિંગ દૂર કરવાના ઉપાય
બટેટાનો રસ
ટેનિંગના કારણે કાળી દેખાતી ત્વચાને ગ્લોઇંગ બનાવવા માટે બટેટાનો રસ ઉપયોગી સાબિત થશે. તેના માટે બટેટાને ખમણી તેનો રસ કાઢી લો અને પછી ચહેરા પર તેને અપ્લાય કરો. બટેટાનો રસ રાત્રે સુતા પહેલા સ્કિન પર અપ્લાય કરી શકો છો. દસ મિનિટ બટેટાના રસને ચહેરા પર રહેવા દો અને ત્યાર પછી ઠંડા પાણીથી ચહેરો સાફ કરી લો.
દહીં અને કોફી
સ્કિન ટેનિંગ દુર કરવા માટે દહીં અને કોફીની પેસ્ટનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. ટેનિંગથી છુટકારો મેળવવા માટે રાત્રે ચેહરા પરથી મેકઅપ રીમુવ કરી એક ચમચી દહીંમાં અડધી ચમચી કોફી પાવડર મિક્સ કરી પેસ્ટ બનાવો. આ પેસ્ટને ચહેરા અને ગરદન પર સારી રીતે લગાડો. બે મિનિટ હળવા હાથે મસાજ કરો અને પાંચ મિનિટ પેસ્ટને ચહેરા પર રહેવા દો. ત્યાર પછી ચહેરો સાફ કરી લો.
દહીં અને હળદર
દહીં અને હળદરનું મિશ્રણ પણ ચહેરાનું ટેનિંગ દૂર કરવામાં મદદ કરશે. ટેનિંગના કારણે સ્કીન કાળી દેખાતી હોય તો સ્કિનની સુંદરતા વધારવા માટે હળદર અને દહીંનો ઉપયોગ કરો. તેના માટે એક ચમચી દહીંમાં ચપટી હળદર મિક્સ કરો અને ચહેરા પર લગાવો. પેસ્ટને પાંચ મિનિટ સ્કિન પર રહેવા દો અને પછી એક મિનિટ મસાજ કરો. આ મિશ્રણ લગાડવાથી ડેડ સ્કિન સેલ્સ પણ દૂર થઈ જશે અને ચહેરા પર ગ્લો આવી જશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
