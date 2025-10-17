Cleaning Tips: આખું વર્ષ પેક કરી રાખેલા ઊનના કપડામાંથી આવતી વાસ દુર કરવાની 3 ટ્રીક
Cleaning Tips: ગરમ કપડા કબાટમાંથી કાઢવાનો સમય નજીક આવી ગયો છે. જ્યારે ઊનના કપડા કાઢવામાં આવે છે તો તેમાંથી વિચિત્ર ગંધ આવતી હોય છે. આ ગંધને દુર કરવાની અસરદાર ટ્રીક આજે તમને જણાવીએ. જેમાં તમારે ગરમ કપડાને ધોવા પણ નહીં પડે અને તેમાંથી વાસ દુર થઈ જશે.
Cleaning Tips: દિવાળી પછી વાતાવરણમાં પલટો આવી શકે છે અને લોકોને શિયાળાના ગરમ કપડાની જરૂર પડવા લાગશે. ગરમ કપડાનો ઉપયોગ કરી લીધા પછી તેને ધોઈ અને પેક કરીને મુકી દેવામાં આવે છે. એક વર્ષ પછી જ્યારે ગરમ કપડા કાઢવામાં આવે છે તો તેમાંથી વિચિત્ર ગંધ આવતી હોય છે. આ ગંધવાળા કપડા પહેરી શકાતા નથી તેથી તેને ધોવા પડે છે. પરંતુ જો તમારે આ વર્ષે ઊનના કપડા પહેર્યા વિના ધોવાની મહેનત ન કરવી હોય તો તમને કપડાની વાસ દુર કરવાની 3 ટ્રીક જણાવીએ.
આ ટ્રીકની મદદથી કબાટમાંથી કાઢેલા કપડાની વાસ તમે સરળતાથી દુર કરી શકો છો. આ ઘરેલુ નુસખા અજમાવશો તો તમે ઊનના કપડા ધોયા વિના ઉપયોગમાં લઈ શકશો અને તેમાંથી જરા પણ વાસ નહીં આવતી હોય.
તડકામાં રાખો
શિયાળાના કપડા કાઢો એટલે સૌથી પહેલા તેને સવારના સમયે કાઢો અને તડકામાં 4 થી 5 કલાક રાખી દો. આમ કરવાથી ઊનમાં રહેલો ભેજ દુર થઈ જશે. તડકામાં રાખવાથી બેક્ટેરિયા પણ દુર થઈ જશે.
વિનેગરનો સ્પ્રે
ગરમ કપડાની વાસ દુર કરવા માટે વિનેગરનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. એક સ્પ્રે બોટલમાં પાણી અને વિનેગર સમાન માત્રામાં ભરો. હવે આ મિશ્રણ વુલન કપડા પર છાંટી દો. ત્યારબાદ કપડાને ખુલી જગ્યાએ થોડીવાર સુકાવા માટે રાખી દો. આમ કરવાથી કપડામાં બેસી ગયેલી ભેજની વાસ દુર થઈ જશે.
લીંબુ અને ગુલાબજળ
ઊનના કપડામાંથી વાસ દુર કરવા માટે તમે લીંબુ અને ગુલાબજળનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. આ બંને વસ્તુનો ઉપયોગ કરવાથી કપડામાંથી આવતી ગંદી વાસ દુર થશે અને કપડામાંથી સુગંધ આવશે. તેના માટે પાણીમાં ગુલાબજળ અને લીંબુનો રસ મિક્સ કરો. આ મિશ્રણને કપડા પર છાંટી દો. અને ત્યારબાદ કપડાને તડકામાં થોડીવાર સુકાવા દો.
