Pigmentation: હોઠની આસપાસની સ્કિન કાળી થઈ ગઈ છે ? ઘરની આ 4 વસ્તુઓથી પિગ્મેંટેશન થશે દુર, સ્કિન દેખાશે રુપાળી

Pigmentation Around Mouth: ચહેરા પર હોઠની આસપાસની સ્કિન વધારે ડાર્ક થઈ જાય તેની પાછળ ઘણા કારણો જવાબદાર હોય શકે છે. ચહેરા પર દેખાતા આવા પિગ્મેંટેશનને દુર કરવાના સરળ અને અસરકારક ઉપાય આજે તમને જણાવી દઈએ.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 08, 2026, 08:18 AM IST

Trending Photos

Pigmentation Around Mouth: ચહેરા પર મેલ જામે અને ત્વચા ડાર્ક દેખાય તે સામાન્ય છે. આ સમસ્યા સ્ક્રબ કરવાથી દુર થઈ શકે છે. પરંતુ ઘણી વખત ફક્ત હોઠની આસપાસની ત્વચા વધારે ડાર્ક દેખાવા લાગે છે અથવા તો કાળી પડવા લાગે છે. આ સમસ્યા સામાન્ય નથી. હોઠની આસપાસની ત્વચા કાળી થઈ જાય તેનું કારણ પિગ્મેંટેશન હોય છે.. પિગ્મેંટેશનના કારણે ચહેરા પર હોઠની આસપાસની ત્વચા કાળી પડવા લાગે છે.. પિગ્મેંટેશન વધે તો ધીરે ધીરે ગાલ અને માથા પર પણ કાળા ધાબા દેખાય છે. ઘણા લોકોના ચહેરા પર તમે આ રીતે ડાર્ક સ્કિન જોઈ હશે. 

પિગ્મેંટેશન સમસ્યા કોઈપણ ઉંમરમાં અને કોઈપણ સ્કીન ટાઈપની વ્યક્તિને થઈ શકે છે. આવી સમસ્યા થાય તો તેને દૂર કરવા માટે દાદી નાનીના સમયથી ચાલતા કેટલાક ઘરેલુ ઉપાયની મદદ લઈ શકાય છે. આજે તમને આવા જ 4 અસરકારક ઉપાય વિશે જણાવીએ જે ચેહરાની ત્વચાનો રંગ એક સમાન કરી દેશે અને પિગ્મેંટેશન દૂર કરવામાં મદદ કરશે. 

લીંબુનો રસ 

ડાઘ ડબ્બા દૂર કરવા માટે લીંબુ અસરકારક છે. લીંબુમાં સિટ્રિક એસિડ હોય છે જે પિગ્મેંટેશન ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. ચહેરા પર લીંબુનો ઉપયોગ કરતા પહેલા પેચ ટેસ્ટ કરી લેવો. જો લીંબુ લગાડવાથી ત્વચા પર કોઈ સમસ્યા ન જણાય તો અડધું લીંબુ લેવું અને તેનાથી હોઠ આસપાસની સ્કીન પર પાંચ મિનિટ મસાજ કરવી. 5 મિનિટ પછી ઠંડા પાણીની ચહેરો સાફ કરી લો. તમે ઈચ્છો તો લીંબુના રસમાં મધ મિક્સ કરીને પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. તમે કાકડી નો રસ પણ ચહેરા પર લગાવી શકો છો. 

ઓટમીલ સ્ક્રબ 

પિગ્મેંટેશન માટે ઓટમીલ સ્ક્રબ અસરકારક અને સરળ ઉપાય છે. આ સ્ક્રબ બનાવવા માટે ટામેટાની પેસ્ટ બનાવો અને તેમાં ઓલિવ ઓઇલ તેમજ ઓટમીલ ઉમેરો. આ મિશ્રણને ચહેરા પર બે મિનિટ લગાવી રાખો અને પછી ત્રણ મિનિટ સ્ક્રબ કરો. આ પેસ્ટથી સ્કિન એક્સફોલિયેટ થશે અને ડેડ સ્કિન સેલ્સ નીકળી જશે. 

પપૈયુ 

પપૈયું વિટામીન એ અને વિટામીન સી થી ભરપૂર હોય છે તે ડાઘ ધબ્બા છોડાવવામાં અસરકારક છે. તેના માટે પપૈયાની પેસ્ટ કરી તેમાં ગુલાબજળ ઉમેરો. આ પેસ્ટ અને પિગ્મેંટેશન વાળી જગ્યા પર લગાવો અને 30 મિનિટ સુધી રહેવા દો. ત્યાર પછી ઠંડા પાણીથી ચહેરો સાફ કરી લો. 

બટેટાનો રસ 

ચહેરા પરના કાળા ડાઘ દૂર કરવા માટે બટેટાનો રસ પણ ઉપયોગી છે. તેનાથી હોઠ આસપાસની ડાર્ક સ્કીન પણ નોર્મલ થવા લાગે છે. તેના માટે બટેટાના ટુકડા કરી લો અને આ ટુકડાને પિગ્મેંટેશન હોય તે જગ્યા પર પાંચ મિનિટ માટે સર્ક્યુલર મોશનમાં લગાવો. બટેટા માં બ્લીચીંગ ગુણ હોય છે જેથી તે સૌથી ઝડપથી અસર કરશે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

